„Cogito dla Polonii”

W „Cogito dla Polonii” — e-magazynie, który jest udostępniony w zasobach Polonijnej Biblioteki. Przekazuje on głos młodej Polonii, przedstawia osoby, które odnoszą sukcesy w środowisku polonijnym i na świecie, które działają, tworzą, które chcą być kolejnym pokoleniem Polonii. Tu polonijni nastolatkowie mogą zadebiutować, tu mogą opowiedzieć swoją historię, tu mogą zaprezentować projekty, nad którymi pracują.

Odkrywamy polonijne talenty z całego świata! Może ktoś z Twojego otoczenia jest jednym z nich — redakcja zaprasza do kontaktu i współpracy. Ale na tym nie koniec. Gdzie młodzi znajdą pomocne materiały, które przydadzą się na lekcje w polskiej szkole i nie tylko? Również w „Cogito dla Polonii”. Ten magazyn przybliża polską historię, kulturę, sztukę, podpowiada, jak pisać wypracowania, jak uczyć się gramatyki języka polskiego, pomaga przygotować się do egzaminów w polskiej szkole, a także przybliża postaci znanych Polaków i zaprasza do odkrywania Polski na nowo. Ta wiedza przyda się nie tylko do szkoły, ale i w codziennym życiu. To czasopismo inspiruje do działania i pomaga w nauce, zachęca do doskonalenia swojego języka polskiego i poznawania korzeni, do bycia polonijną wspólnotą!

„Kumpel dla Polonii”

A „Kumpel dla Polonii”? To młodszy brat „Cogito dla Polonii”. Pomaga zarazić nasze maluchy miłością do języka polskiego. Czy warto? Oczywiście. Dwujęzyczność jest super! — potwierdzi to nastoletnia Polonia, która często dziękuje za szansę uczenia się w polskiej szkole i determinację rodziców. Z „Kumplem dla Polonii” polonijne dzieci nie tylko uczą się języka, ale i poznają swoją drugą ojczyznę. Pogłębia się ich więź z krajem przodków. Opowieści o niezwykłej polskiej przyrodzie, o miejscach wartych zobaczenia, o polskiej historii, sztuce – to wszystko zaciekawia, a ciekawość to pierwszy stopień do… wiedzy. Dzięki niej nasze pociechy będą budować swoją tożsamość i odnosić sukcesy w przyszłości. Do tego żarciki, malowanki, gry i zabawy, by dzieci w przyjemny sposób i niemal niepostrzeżenie rozwijały swoją znajomość języka polskiego i wzbogacały wiedzę o Polsce. Niech „Kumpel dla Polonii” będzie kumplem Twojego dziecka, wnuka, ucznia… Niech nam wyrasta kolejne pokolenie Polonii — świadome swoich korzeni, wartości i osiągnięć. Dumne z bycia Polakami!

„Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii” — e-magazyny dla wszystkich oddanych idei dwujęzycznego wychowania i umacniania polskości.

Obie redakcje zapraszają do współpracy szkoły, organizacje i instytucje polonijne. Na łamach pism można opowiedzieć o swoich sukcesach, planach, przygotowywanych projektach i konkursach. Dla wszystkich, którzy chcą być bliżej polonijnych aktualności.

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, wydawca obu e-magazynów, zaprasza również do udziału w konkursach ogłaszanych na łamach pism i w social mediach. Przewidziane są wartościowe nagrody oraz publikacje na łamach pism. Sprawdźcie, weźcie udział.

Zapraszamy do pobierania bezpłatnych numerów obu pism i do czytania!

„Kumpel dla Polonii” adresowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat. Wszystkie numery można pobrać bezpłatnie:

https://pbc.uw.edu.pl//31927/1/KumpelDlaPolonii_1_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/32180/1/KumpelDlaPolonii_2_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/32449/1/KumpelDlaPolonii_3_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/32561/1/KumpelDlaPolonii_4_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/33011/1/KumpelDlaPolonii_5_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/34551/1/KumpelDlaPolonii_6_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/34714/1/KumpelDlaPolonii_7_2024.pdf

„Cogito dla Polonii” adresowane jest do nastolatków w wieku 12–19 lat. Wszystkie numery można pobrać bezpłatnie:

https://pbc.uw.edu.pl//31926/1/CogitoDlaPolonii_1_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/32179/1/CogitoDlaPolonii_2_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/32448/1/CogitoDlaPolonii_3_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/32560/1/CogitoDlaPolonii_4_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/33010/1/CogitoDlaPolonii_5_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/34550/1/CogitoDlaPolonii_6_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/34713/1/CogitoDlaPolonii_7_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/34906/1/CogitoDlaPolonii_8_2024.pdf

https://pbc.uw.edu.pl/35144/1/CogitoDlaPolonii_9_2024.pdf

„Cogito dla Polonii” i „Kumpel dla Polonii” powstają dzięki środkom Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pn. „Polonia i Polacy za Granicą 2023” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

