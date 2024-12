Zdaniem mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza musimy zostawić nieodpowiednie resztki przeszłości i iść do przodu, dążąc do powstania nowoczesnego, zrównoważonego Samorządu, który szanuje zarówno środowisko, jak i potrzeby społeczności.

„Ta nowa procedura jest konieczna, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom rejonu wileńskiego czystsze, bezpieczniejsze i bardziej uporządkowane środowisko. Niekonserwowane samochody często stają się nie tylko problemem estetycznym, ale także przeszkodą dla społeczności. Zachęcamy mieszkańców do odpowiedzialnego dbania o swój majątek i zapraszamy do współpracy w tworzeniu atrakcyjnego środowiska do życia” – mówi R. Duchniewicz.

Administracja Samorządu zorganizuje odholowanie samochodu w przypadku stwierdzenia, że samochód nie ma właściciela lub nie można go odnaleźć, nie można go zidentyfikować – nie posiada tablicy rejestracyjnej, numeru identyfikacyjnego (kodu lit. VIN) lub nie da się ustalić tych danych, a także gdy okaże się, że właściciel mógł się pozbyć samochodu i nie ma zamiaru się nim zajmować (np. wyjechał z kraju lub nie ma możliwości ustalenia jego lokalizacji) oraz gdy samochód zostanie uznany przez przepisy za niezdatny do użytku (np. nie posiada ważnego przeglądu technicznego).

Przed odholowaniem pojazdu informacja na ten temat zostanie opublikowana na powiadomieniu informacyjnym pozostawionym na pojeździe, na stoiskach informacyjnych gminy oraz na stronie internetowej Samorządu vrsa.lt.

Jeśli właściciel lub upoważniona osoba się nie zgłosi, samochód zostanie przewieziony na plac przechowywania, wpisany do rachunkowości pozabilansowej Samorządu i rozpocznie się procedura uznania go za majątek bez właściciela.

Wykaz nieeksploatowanych pojazdów przejętych przez Samorząd będzie publikowany na stronie internetowej Samorządu.

Jeśli właściciel nie zostanie odnaleziony w ciągu roku, dokumenty zostaną przekazane do sądu w celu uznania go za majątek bez właściciela. Jeśli właściciel się zgłosi, zostanie mu on zwrócony, a procedura uznania go za własność bez właściciela zostanie wstrzymana. Jednakże osoba odbierająca będzie odpowiedzialna za odebranie go z miejsca przechowywania i pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego