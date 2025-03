„Wszystkie decyzje podejmowane przez Samorząd mają na celu dobro naszych mieszkańców. Niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę usług zdrowotnych, czy wzbogacenie oferty kulturalnej, wszystko jest zorientowane na człowieka, aby życie w rejonie wileńskim stało się dla niego lepsze i wygodniejsze.

Jak widać, Pogiry rosną i pięknieją: wkrótce w pobliżu powstanie park i zostanie otwarte nowe centrum kultury, a otwarcie tego ambulatorium jest ważnym etapem w rozwoju naszego systemu opieki zdrowotnej. Zdrowie jest oczywiście najważniejszym aspektem naszego życia, dlatego zapewnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych jest priorytetowym zadaniem Samorządu, bez względu na koszty” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Mer dziękował całej społeczności medycznej za poświęcenie i nieustanną pracę na rzecz społeczeństwa i życzył, aby dostępność usług w tym terenie tylko rosła i rozwijała się.

Zaznaczył również, że cieszy go zaangażowanie kierownictwa przychodni w rozważanie możliwości rozwoju placówki. Obecnie dla rady złożono wniosek o dzierżawę pomieszczeń, co otworzyłoby drogę do utworzenia nowej placówki służby zdrowia, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług na bardzo wysoki poziom.

Ambulatorium oferuje pacjentom lepsze warunki do uzyskania usług zdrowotnych

| Fot. vrsa.lt

„Mamy nadzieję, że nowa siedziba przyczyni się do jeszcze lepszej jakości świadczonych usług i zapewni większy komfort zarówno pacjentom placówki, jak i pracującym tu lekarzom. Życzę, aby wszystkie zaplanowane i realizowane projekty zdrowotne rozwijały się pomyślnie, ponieważ osią tego wszystkiego są mieszkańcy naszego rejonu i ich dobro” – powiedziała wicemer E. Tamošiūnaitė.

Imprezę uświetniły występy dzieci ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie.

W nowym ambulatorium w Pogirach znajdującym się przy ul. Šiltnamių we wsi Pogiry, pacjentom stworzono lepsze możliwości otrzymywania wysokiej jakości i dostępnych usług podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Ambulatorium oferuje usługi z zakresu medycyny rodzinnej i stomatologii. Obejmuje to diagnostykę chorób, profilaktyczne badania zdrowia i szczepienia. W celu szybszej diagnozy i skuteczniejszego leczenia, w ambulatorium przeprowadzane są badania morfologii krwi, ogólne badania moczu, glukozy i białka C-reaktywnego. Wyniki tych badań są na bieżąco wprowadzane do systemu informatycznego przychodni, co zapewnia dynamikę badań pacjenta.

