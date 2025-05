Na polskich nekropoliach w Wilnie

Leszek Wątróbski: W Wilnie jest kilka cmentarzy, na których pochowani są Polacy. Proszę o przybliżenie tej kwestii.

Grażyną Hajdukiewicz: Najważniejszy jest oczywiście cmentarz Na Rossie. Ale obok niego są również inne – jak np. cmentarz Bernardyński, który znajduje się na Zarzeczu i na którym spoczywa wielu profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, wśród nich Leon Borowski (1784–1846) – historyk i teoretyk literatury polskiej, tłumacz, nauczyciel i odkrywca talentu Adama Mickiewicza. Na cmentarzu Bernardyńskim spoczywa też rodzina marszałka Piłsudskiego, rodzina Maryli Rodowicz (bo Rodowicze pochodzą też z Litwy – ze Żmudzi). Jest też cmentarz Antokolski, na którym spoczywa ok. 1,5 tys. żołnierzy Piłsudskiego. Jest tam również duża część cywilna, na której spoczywają Polacy.

Właściwie na każdym wileńskim cmentarzu można znaleźć polskie groby, w większej lub mniejszej mierze, bo Polacy tu nadal mieszkają, a liczy ich obecnie w naszej stolicy nawet 15 proc. wszystkich jej mieszkańców. Przed II wojną światową Polacy stanowili tu zdecydowaną większość. Nie znaczy to oczywiście, że cmentarze te były przeznaczone wyłącznie do pochówku Polaków. Znajdziemy tam również nazwiska litewskie czy rosyjskie, jednak z dominacją nazwisk polskich.

Na Litwie 1 i 2 listopada są dniami wolnymi od pracy. W tych dniach oblężenie przeżywają właśnie cmentarze.

I wtedy Wilno staje się miastem na wpół pustym. Dużo naszych mieszkańców wyjeżdża do swoich rodzin, aby odwiedzić też groby poza Wileńszczyzną. W Wilnie mieszka sporo osób, tak jak w Warszawie, przybyłych tu po II wojnie światowej. Ponieważ groby rodziny mojego męża – dziadków, pradziadków – znajdują się w Wilnie, na cmentarzu Kalwaryjskim, dlatego my z miasta wtedy nie wyjeżdżamy.

Na Litwie mamy dwie Kalwarie: najstarszą na Żmudzi (litewskie Žemaitiu kalvarėjė) w rejonie płungiańskim, z pierwszej połowy XVII w., i wileńską, z kościołem z drugiej połowy XVII w. na obrzeżach miasta. Świątynia ta została wzniesiona w celu upamiętnienia ważnego wydarzenia sprzed lat – wypędzenia z naszego miasta Moskali. Obok kościoła jest też cmentarz, na którym spoczywa bardzo wielu Polaków. Jest tam m.in. grób żołnierzy AK. I nadal duży procent tamtejszych parafian to Polacy. Nabożeństwa odprawia się tam, tak jak w wielu innych świątyniach, także po polsku.

Dla odwiedzających tereny cmentarzy wileńskich wydają się one bardzo pofałdowane.

Wilno i jego cmentarze położone są na wzgórzach i pagórkach. Powiedział o tym jeden z wileńskich poetów: „cmentarze Wilna mają pejzaż gór”. I tak jest właśnie na Rossie, Antokolu, Bernardyńskim czy Kalwaryjskim. To oczywiście dodaje uroku, ale może też sprawiać pewne trudności. Nasze miasto i cały region Dzukia (lit. Dzūkija) położone są na licznych wzniesieniach. Dzukia to jeden z pięciu regionów etnograficznych Litwy, położony na południu kraju, częściowo na terytorium Polski i Białorusi, z miastami Olita, Grodno, Lida i Wilno. Kiedyś był to najbiedniejszy region z samymi piaskami, z pięknymi sosnowymi lasami i polami, na których uprawiano kaszę gryczaną.

Niewątpliwie cmentarz Na Rossie, jako najważniejsza polska nekropolia, wymaga szczególnej opieki.

Dziś działają tu służby cmentarne, które dbają na co dzień o teren i utrzymują porządek. Kiedy tu wchodzimy, na tę jedną z czterech najważniejszych nekropolii dla Polaków, widzimy, że teren jest posprzątany, a trawa skoszona. Brakuje może kwiatów na wielu grobach, ale widocznie są to groby, na które nie przychodzi bliska rodzina. Jeśli chodzi o renowacje grobowców czy pomników, to już zupełnie inna sprawa. Nimi opiekuje się właśnie Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Adam Błaszkiewicz, dyrektor polskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, na cmentarzu na Rossie z grupą rekonstruktorów z Polski

| Fot. Leszek Wątróbski

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) został założony w 1990 r.

Tak, stało się to z inicjatywy i przy wsparciu śp. Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami, wspaniałą zabytkową nekropolią w Warszawie. Działalność komitetu w Wilnie jest bardzo widoczna. Jest to przede wszystkim opieka nad pomnikami, a także ich renowacja. W minionych latach, staraniem komitetu, na wileńskiej Rossie zostało odnowionych kilkaset pomników nagrobnych i wzniesiono kilka nowych. Działalność komitetu jest społeczna, a środki na odnowienie pomników są zbierane podczas kwest przede wszystkim w Wilnie i Warszawie. Darczyńcami są osoby prywatne i stowarzyszenia.

Nadal mamy niemało do zrobienia, ponieważ na Starej i Nowej Rossie mamy 26 tys. pochówków. Obecnie spoczywa tam bardzo dużo osób, które nie mają rodziny w Wilnie, która mogłaby opiekować się tymi grobami. Dlatego dużo pomników jest w stanie awaryjnym.

W czasach sowieckich cmentarz był systematycznie i świadomie niszczony. Rozbijano wówczas krzyże i pomniki. Były też liczne kradzieże elementów ogrodzenia, które następnie sprzedawano na złom. To było świadome działanie Sowietów – aby zniszczyć wszystko, co było związane z polskimi akcentami na tych terenach.

Obecnie prezesem SKOnSR jest Dariusz Żybort.

Jest prezesem od roku 2018. Dariusz Żybort jest lekarzem i działaczem Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie. I ten komitet współpracuje tu w Wilnie z przewodnikami polskojęzycznymi oraz z Instytutem Pamięci Narodowej i z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Komitet planuje, które pomniki i w jakiej kolejności mają być odnawiane. Część środków pochodzi ze zbiórki, którą prowadzą nasi polskojęzyczni przewodnicy rozpowszechniający cegiełki na renowację Rossy. Taka cegiełka kosztuje 4 euro albo 15 zł. Można oczywiście na ten cel przeznaczyć większą kwotę. Polscy harcerze także kwestują na Rossie i na innych cmentarzach Wilna. Harcerze z polskich szkół naszego miasta i Wileńszczyzny są bardzo zaangażowani podczas tych zbiórek.

Pod koniec każdego roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podsumowujecie wasze działania.

My, przewodnicy polskojęzyczni z Wilna, którzy współpracujemy ze SKOnSR, spotykamy się w DKP w grudniu. Podsumowujemy wtedy, co udało się nam zrobić w mijającym roku, które pomniki zostały odnowione. Rozmawiamy też o planach na rok następny. Dzięki tej akcji sporo pomników i grobowców zostało już odnowionych. Jest też łamanie się opłatkiem i składanie życzeń świątecznych. Dodam jeszcze, że pomaga nam również Ambasada RP w Wilnie, wpłacając pieniądze na renowację naszych pomników.

W Kaplicy Powstańców Styczniowych na Rossie

| Fot. Leszek Wątróbski

Pani współpracujące ze SKOnSR od lat.

Tak, i zauważyłam, że rodacy z Polski bardzo chętnie kupują cegiełki, wspierając w ten sposób dalszą renowację cmentarza na Rosie. Gdyby nie polscy turyści, to te prace (nie tylko na Rossie, ale i na innych polskich cmentarzach w Wilnie) nie byłyby realizowane na taką skalę. Nasz SKOnSR, zajmujący się renowacją pomników i grobowców, organizuje również akcje sprzątania cmentarza. Wycinane są np. stare drzewa i krzaki. Prace porządkowe odbywają się najczęściej wiosną. We współpracy z harcerzami od kilkunastu dobrych już lat organizowana jest akcja pod nazwą „Światełko dla Rossy”. Harcerze z Wilna i Wileńszczyzny, we współpracy ze SKOnSR, zbierają znicze w polskich szkołach, które są następnie zapalane na cmentarzach Wilna. Szczególnie pomagają im harcerze z Polski – z Suwalszczyzny i Podlasia.

Na Rosie pochowani są m.in. powstańcy – uczestnicy powstań narodowo-wyzwoleńczych z terenów Korony Państwa Polskiego i jednocześnie z ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Na wszystkich wileńskich cmentarzach spoczywa wielu powstańców XIX-wiecznych powstań, z powstania listopadowego i powstania styczniowego. Na cmentarzu Na Rossie mamy neogotycką kaplicę z połowy XIX w., dawniej spełniającą funkcję kaplicy pogrzebowej, w której od listopada 2019 r. spoczywają powstańcy styczniowi.

Rossa. Groby polskich żołnierzy poległych w latach 20.

| Fot. Leszek Wątróbski

Nasuwa się pytanie – dlaczego dopiero od listopada 2019 r.?

Powstańcy ci zostali albo rozstrzelani, albo powieszeni na największym placu stolicy, placu Łukiskim (lit. Lukiškių aikštė), zlokalizowanym w ścisłym centrum miasta – z rozkazu generał-gubernatora Kraju Północno-Zachodniego (czyli Litwy), Michaiła Murawjowa „Wieszatiela”, likwidatora powstania styczniowego w rejonie Wilna. Rosjanie nie oddali zwłok powstańców ich rodzinom, ale w tajemnicy przed wszystkimi pogrzebano ich na zboczach Góry Zamkowej, przy dzisiejszej Baszcie Giedymina (lit. Gedimino pilies bokštas). Zwłoki powrzucane zostały wtedy do wspólnych dołów, bez żadnych trumien, twarzą do ziemi, ze związanymi rękoma z tyłu ciała.

I w roku 2016 wzgórze zaczęło się osuwać…

Znaleziono wtedy zwłoki powstańców, które zostały genetyczne przebadane. Okazało się, że były wśród nich zwłoki dwóch dowódców powstania styczniowego na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego: Zygmunta Sierakowskiego, dowodzącego powstańcami na Żmudzi (lit. Žemaitija, gdzie toczy się akcją „Potopu” Henryka Sienkiewicza), i Konstantego Kalinowskiego dowodzącego powstańcami na Grodzieńszczyźnie.

Wspaniałe uroczystości pogrzebowe odbyły się w Wilnie w 2019 r.

Pamiętam tamte chwile. Kiedy przyszłam na plac Katedralny, to nasze polskie i litewskie flagi zagubiły się w morzu flag opozycji białoruskiej. Tak dużo Białorusinów przyjechało wtedy do Wilna, bo zyskali uproszczony wjazd na Litwę, ze względu na pochówek Konstantego Kalinowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa żałobnego w katedrze. Następnie kondukt przeszedł główną ulicą Starówki, ulicami Zamkową, Wielką i przez Ostrobramską przybył na Rossę, gdzie po tylu latach poniewierki powstańcy wreszcie zostali godnie pochowani. W tych uroczystościach brała udział oficjalna delegacja z Polski, z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Była też delegacja z Białorusi, na czele z wicepremierem. Stronę litewską reprezentował prezydent Gitanas Nausėda.

Poza tymi dwoma powstańczymi dowódcami i ich żołnierzami można znaleźć na Rossie także sporo innych pochówków powstańców styczniowych i listopadowych. Wchodząc np. na Górkę Literacką, zobaczyć można groby m.in. Anicetego Reniera (1804–1877), polskiego lekarza i przyrodnika, uczestnika powstania listopadowego, który w swoim mieszkaniu zgromadził duży zbiór książek antyrosyjskich, za co został zesłany na Syberię na 15 lat katorgi w kopalniach srebra.

Dróżkę dalej znajdują się groby rodziny Jamonttów mieszkających wcześniej przy ul. Niemieckiej. W ich mieszkaniu także często bywali przywódcy powstania styczniowego. Takich grobów powstańczych znaleźć można na Rossie dużo, dużo więcej.

Tabliczka przypominająca o fundatorach renowacji

| Fot. Leszek Wątróbski

Po Wilnie jako przewodniczka polskojęzyczna oprowadza Pani od wielu lat.

Jestem Polką mieszkającą na Litwie, urodziłam się w miejscowości 30 km od Wilna, w stronę Puszczy Rudnickiej. Od pierwszej klasy mieszkam w Wilnie. Jestem absolwentką Instytutu Pedagogicznego – polonistyki i biologii. Do 2005 r. pracowałam w polskiej szkole w Wilnie. Od tego czasu pracuję jako przewodnik.

Bardzo dużo turystów z Polski przyjeżdża teraz na Litwę. Poza Wilnem pokazuję im też Troki położone 30 km od naszej stolicy czy tymczasową stolicę Litwy, Kowno, oraz trasy związane ze śladami Czesława Miłosza i „Potopu”. Pielgrzymki jeżdżą też często na Żmudź zobaczyć naszą słynną Górę Krzyży i tamtejsze sanktuarium maryjne w Szydłowie (lit. Šiluva). Cieszy mnie, że jest tu coraz więcej grup szkolnych, bo dla uczniów klas licealnych jest to jednocześnie spotkanie z polską literaturą i historią Polski.

Grażyna Hajdukiewicz, przewodnik miejski, pilot wycieczek zagranicznych; tel. +37068895909; email: wilno@wilno.name

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 17 (47) 26/04-02/05/2025