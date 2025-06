Tradycyjnie uroczystość w Polskiej Szkole Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze rozpoczęła się od nabożeństwa dziękczynnego, które zostało odprawione w kościele parafialnym, nieopodal budynku szkoły. Wnętrze świątyni, przyozdobione wiosennymi kwiatami, tchnęło spokojem i godnością, przypominając, że edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także formowanie serca, sumienia oraz ducha.

W czasie nabożeństwa dziękczynnego do dzieci przemawiał ks. Andrzej Stokłosa

| Fot. Leszek Wątróbski

Kościół jest domem

W czasie nabożeństwa dziękczynnego do dzieci, które przyszły do kościoła w związku z uroczystością zakończenia roku szkolnego przemawiał ks. Andrzej Stokłosa. Duszpasterz skierował do zebranych ważne słowa.

– Dziś usłyszeliśmy bardzo ważne słowa św. Jana skierowane do każdego z nas. My wszyscy, dorośli, pamiętamy, że bardzo ciężko jest być uczniem, a szczególnie pod koniec maja, na koniec roku szkolnego. Jest ciężko, bo są sprawdziany, są oceny, dlatego że trzeba odpowiadać za wszystko, co tam wyszło i nie wyszło w ciągu roku. Trzeba wreszcie biegać za nauczycielem, aby jeśli to możliwe, jeszcze coś poprawić – uśmiechnął się ks. Andrzej Stokłosa. – A to jest ciężka praca. I być może to jest taki moment, jak dzisiaj słyszeliśmy, że nam się wydaje, że cały świat ze mnie się śmieje. Mama i tata odpoczywają, a ja muszę pracować…

– Pamiętajcie proszę, że Kościół jest waszym domem, dla każdego z was – kontynuował duszpasterz. – Cokolwiek by było, jakiekolwiek przeżywanie w sercu: Czy mam smutek, czy mam radość? Czy płaczę, czy się raduję? Czy mam jakieś problemy w domu albo w szkole? Czy choruję, czy jestem zdrowy? Czy byłem dobrym dzieckiem, czy nie bardzo? Pamiętaj wtedy, że kościół Chrystusa jest zawsze waszym domem. Jeśli ktoś ma jakąś potrzebę, chce odczuwać bliskość Boga, to niech pamięta, że w Kościele każdy jest jego dzieckiem – czy to dorosły, czy dziecko, czy nawet proboszcz – zapewniał ks. Stokłosa w słowie na zakończenie roku.

– Teraz, w czasie trzech miesięcy wakacji, spotkacie swoich przyjaciół, ale już we wrześniu wrócicie do swojej szkoły i czas wakacji szybko minie. Więc miłego wypoczynku wszystkim życzę. I pamiętajcie, że wszyscy zawsze będziecie tu serdecznie oczekiwani – podsumował kapłan.

Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście przeszli do auli szkolnej, gdzie odbyła się część oficjalna

| Fot. Leszek Wątróbski

Rok pełen wyzwań

Uroczyste nabożeństwo współcelebrował proboszcz tamtejszej parafii, który w swojej homilii nawiązał do postaci patronki szkoły – Ity Kozakiewicz. Podkreślił, że była ona nie tylko zasłużoną działaczką społeczną i nauczycielką, ale przede wszystkim kobietą wiary, która nigdy nie przestawała wierzyć w moc dobra i wychowania.

– Tak jak św. Rita z Cascii, której imię nosiła ona i jej matka, Ita była cicha, ale stanowcza, łagodna, lecz nieugięta wobec zła – zaznaczył proboszcz w homilii.

Po zakończonym nabożeństwie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli do auli szkolnej, gdzie odbyła się część oficjalna. Dyrektorka szkoły Kristīne Barkovska w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie wspólnoty i odpowiedzialności.

– Kończymy rok pełen wyzwań, ale też sukcesów. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie iść tą drogą, ucząc się od siebie nawzajem – dzieci od dorosłych, dorośli od dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy tę szkołę tworzą każdego dnia – mówiła ze wzruszeniem.

Podczas uroczystości rozdano świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz nagrody dla uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły. Szczególne podziękowania otrzymali także rodzice i opiekunowie, którzy w tym roku wspierali szkołę w działaniach charytatywnych, logistycznych i wychowawczych.

Podczas uroczystości rozdano świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz nagrody dla uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły

| Fot. Leszek Wątróbski

Poczucie spełnienia

Zwieńczeniem dnia był krótki występ artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 6, którzy zaprezentowali inscenizację pt. „Droga do marzeń” – opowieść o tym, jak odwaga, wytrwałość i wsparcie drugiego człowieka prowadzą do celu.

Scenariusz, oparty na doświadczeniach szkolnych, był pełen humoru, wzruszeń i szczerości, z jaką tylko dzieci potrafią mówić o sprawach naprawdę ważnych.

Zakończenie roku szkolnego to nie tylko zamknięcie pewnego etapu, lecz także zapowiedź nowego początku. Wszyscy – uczniowie, nauczyciele i rodzice – rozchodzili się tego dnia z poczuciem spełnienia, ale też z nadzieją, że wrzesień przyniesie kolejne wyzwania, które podejmą z entuzjazmem i zapałem.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Polska Szkoła Średnia im. Rity Kozakiewicz to nie tylko miejsce nauki. To wspólnota ludzi, dla których wychowanie to misja, a edukacja – szansa na zmianę świata na lepsze.

Szkolna drużyna skautów

| Fot. archiwum szkolne

Czytaj więcej: Ita Kozakiewicz: kobieta, działaczka, patronka ulicy, bohaterka filmu. Opowieść na 105. rocznicę niepodległości Łotwy

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 24 (67) 14-20/06/2025