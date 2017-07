„Nie jest kolorowo” na Wileńszczyźnie

Plecaki, przybory szkolne i audiobooki z polskimi bajkami dotarły już do przedszkoli na Wileńszczyźnie. Na tym jednak nie koniec. Już niedługo Stowarzyszenie Traugutt.org przyjedzie z nową partią prezentów, tym razem dla uczniów polskich szkół.

„Zależy nam na tym, byśmy zdążyli przed 1 września” – podkreślają członkowie stowarzyszenia.

Projekt „Nie jest kolorowo” to akcja charytatywna organizowana już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Traugutt.org. Polega ona na zbiórce przyborów szkolnych – artykułów piśmienniczych, zeszytów, farb, kredek itp. – i przekazywaniu ich uczniom polskich placówek edukacyjnych w krajach byłego ZSRR. W zbiórkę angażują się przede wszystkim placówki oświatowe województwa pomorskiego, jednak chętnie włączają się w nią także szkoły i przedszkola z innych części polski.

Zaczęło się w od pilotażowej akcji w kilku wybranych placówkach w Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim i Starogardzie Gdańskim. Zebrane przybory trafiły wtedy do polskich uczniów w kilku szkołach na Litwie i Łotwie.

Akcja została ciepło przyjęta, zarówno po stronie litewskiej, jak i w pomorskich placówkach. Nauczyciele i wychowawcy podkreślają, że pozwala ona uczyć się wrażliwości na potrzeby innych. Często zdarza się, że najmłodsze dzieci, bardzo starają się, by koledzy w innym kraju mogli otrzymać ich ulubione kredki czy zeszyty z lubianymi bohaterami bajek.

W drugiej zbiórce wzięło udział już 70 szkół z województwa pomorskiego. Inicjatywę wsparły także firmy oraz osoby prywatne, a akcję objął patronatem wojewoda pomorski oraz Kuratorium Oświaty. Zebrane zostały wtedy 3 tony przyborów szkolnych, które Stowarzyszenie Traugutt.org dostarczyło przed rozpoczęciem roku szkolnego do ponad 50 polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Organizatorzy akcji podkreślają, że „Nie jest kolorowo” to nie tylko pomoc materialna. Ważne jest dla nich przede wszystkim nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy placówkami z Pomorza i w krajach byłego ZSRR.

„Długofalowym rezultatem akcji jest wzrost świadomości, zarówno wśród uczniów mieszkających w Polsce, jak i za granicą, oraz intensyfikacja kontaktów międzyszkolnych. Współpraca tego rodzaju jest cenną wartością, pogłębiającą poczucie tożsamości narodowej i może pozytywnie wpłynąć na młodzież – rozwijając ciekawość świata, umożliwiając poznanie rówieśników, wychowujących się w nieco innych warunkach” – podkreślają organizatorzy w opisie projektu.

Na Wileńszczyźnie Stowarzyszenie Traugutt.org jest już na pewno rozpoznawalnym i mile widzianym gościem.

– Miałam okazję spotkać się z akcjami organizowanymi przez Stowarzyszenie Traugutt.org, zarówno jako nauczycielka polskiej szkoły, jak i jako mama. Mój syn, Wiliam, jest jeszcze przedszkolakiem, ale już został laureatem konkursu rysunkowego, organizowanego przez stowarzyszenie. Dla mnie najcenniejsze w działalności Traugutta jest to, że zależy im na spotkaniu. Zarówno w ramach akcji „Nie jest kolorowo”, jak i na same konkursy, przyjeżdżają osobiście, chcą spotykać się z dziećmi i nauczycielami. To rzeczywiście zbliża nas do Polaków z Polski – powiedziała Eleonora Mialdun.

Mama Wiliama podkreśla, że zależy jej na tym, by syn czuł się związany z polską kulturą.

– Dziś jeszcze za wcześnie, by robić jakieś plany, ale na pewno chciałabym wychować syna tak, by mógł w przyszłości studiować w Polsce. Może trochę dlatego, że korzenie mojej rodziny po części wywodzą się z Olsztyna. Moja babcia przyjechała tutaj w czasie wojny i już została. Takie spotkania i konkursy budują pewną więź, która może to ułatwić – zauważyła Eleonora Mialdun.

