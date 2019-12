„Bajeczki z przedszkolnej półeczki” – każdy może poczuć się aktorem

Dziecięcy gwar oraz postacie z bajek wypełniły 3 grudnia aulę Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W przedświątecznym nastroju odbyły się tu prezentacje festiwalowe dla dzieci z polskich przedszkoli na Litwie „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”.

Ogółem na scenie zaprezentowało się 15 zespołów złożonych z małych artystów z przedszkoli w rejonie wileńskim, solecznickim oraz Wilna. Wydarzenie już po raz 16. zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz działające przy stowarzyszeniu Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych.

„Bajeczki z przedszkolnej półeczki” to najpiękniejsza impreza, zobaczymy dziś najpiękniejsze przedstawienia. Zaprezentujecie bajeczki, a więc stoi przed wami ważne i odpowiedzialne zadanie” – zwrócił się do dzieci prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski.

Już pierwszy występ maluchów z przedszkola w Mejszagole wprowadził wszystkich obecnych na sali w magiczną aurę świątecznego oczekiwania. Na scenie fruwały połyskujące płatki śniegu, przybyła biała Pani Zima, nie brakło zwierzątek leśnych i Bałwanka.

CZYTAJ WIĘCEJ: „Rozśpiewane przedszkole” po raz XIV!

– Przyjechaliśmy na festiwal „Bajeczki z przedszkolnej półeczki” z grupą starszaków w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci bardzo chciały wziąć udział w przedstawieniu. Niecierpliwiły się przed wyjazdem. Możliwość pokazania się na tak dużej scenie to dla nich wielka przygoda. Muszę przyznać, że byłam zachwycona ich występem, bo bardzo się postarały. Taki występ na dużej scenie dla dzieci jest bardzo ważny, odbierają to jako duży zaszczyt i oczywiście starają się wykazać z jak najlepszej strony – opowiadały wychowawczynie Lilia Cejko oraz Grażyna Szwajkowskaja z przedszkola w Mejszagole, które wspólnie z panią muzyk Edytą Staniulioniene przygotowały występ dzieci.

„Jest to jeden z najbardziej wzruszających, ale też trudniejszych konkursów, organizowanych przez Macierz Szkolną. Zawsze spotkania „Bajeczki z przedszkolnej półeczki” budzą duży zachwyt, ale też szacunek dla dzieci, aktorów, również dla Państwa, którzy przygotowujecie dzieci do występów. Bardzo wam za to dziękuję” – zwrócił się do zebranych radca, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz.

Nauczycielka muzyki Iwanessa Żylewicz oraz wychowawczyni Agnieszka Garnega z Niemenczyna przygotowały wspólnie scenariusz i dekoracje do przedstawienia „Kopciuszek”. W występie wzięła udział 21-osobowa grupa dzieci z Niemenczyna, co było niemałym wyzwaniem, ale jak mówią Panie, każdy maluch bez wyjątku miał okazję poczuć się kimś, poczuć się aktorem.

– Choć na wczorajszej próbie generalnej w strojach czuły się trochę skrępowane i nieśmiałe, ale po próbie przedstawienia, gdy w grupie zrobiliśmy refleksję, co nam się udało, dzieci same zauważyły, co było dobrze, a co poszło trochę gorzej, więc z błędów wyciągnęliśmy wnioski i dzisiaj już poszło bardzo dobrze. Dzisiaj jestem bardzo zadowolona z występu swoich wychowanków – podkreśla Pani Agnieszka Garnega.

Jak zauważa wychowawczyni, udział w festiwalu pozwala dzieciom wejść na dużą scenę, odczuć tremę prawdziwego artysty, wystąpić przed dużą widownią, co jest dobrym doświadczeniem, gdyż dzieci uczą się opanowywania tremy, starają się jak najlepiej wystąpić na scenie przed publicznością.

Ponieważ tego dnia do DKP w Wilnie przybyły najgrzeczniejsze dzieci, nie mogło zabraknąć Mikołaja, który oczywiście przybył na głośne zawołanie przedszkolaków z workiem pełnym prezentów i nagradzał każdy występ małych artystów.

Projekt był współfinansowany przez Senat RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz Macierz Szkolną.

Podczas XVI festiwalu „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”

zaprezentowały się zespoły:

Przedszkole w Mejszagole – „Jak Pani Zima bałwanka w lesie zostawiła”

Przedszkole w Niemenczynie – „Kopciuszek”

Przedszkole „Płomyczek” w Ejszyszkach – „Podróż bajkowa”

Przedszkole w Glinciszkach – „Pojedziemy w cudny kraj”

Przedszkole „Bajka” w Solecznikach – „Pożegnanie ptaków”

Przedszkole „Sikorka” w Wilnie – „Bajeczka o warzywach”

Przedszkole „Kluczyk” w Wilnie – „Idziemy do zoo”

Przedszkole w Mariampolu – „Rycerze”

Przedszkole „Kasztan” w Wilnie – „Kwoka”

Szkoła-przedszkole „Wilia” w Wilnie – „Lustereczko”

Szkoła-przedszkole „Malowany latawiec” w Wojdatach – „Trzy świnki”

Przedszkole „Wiaterek” w Wilnie – „Jaś i Małgosia”

Grupa przedszkolna Szkoły im. M. Zdziechowskiego w Suderwi ­– „Toruńskie pierniki”

Grupa przedszkolna Szkoły w Leszczyniakach w Wilnie – „Zakochane parasole”

Szkoła-przedszkole „Źródełko” w Wilnie – „Kolorowy karnawał”