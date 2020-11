Wsparcie państwa jest bardzo potrzebne, ponieważ bez materialnej pomocy wielu przedsiębiorców po prostu zbankrutuje

Druga kwarantanna różni się nieco od pierwszej. Tym razem pozwolono kontynuować działalność sklepom niespożywczym, marketom i salonom kosmetycznym. Mimo to zarówno sprzedawcy, jak i fryzjerzy oraz inni profesjonaliści z branży kosmetycznej, odczuwają ogromny spadek liczby odwiedzających i mają nadzieję, że nie pozostaną całkowicie bez wsparcia państwa.



– Co tu mówić, tragedia. Od trzech lat mam zezwolenie na prowadzenie działalności, pracuję jako fryzjerka. Zanim zaczęły się te samoizolacje i kwarantanny, codziennie miałam 7-9 klientów, zależało od tego, co należy robić. Jeżeli malowanie – to mniej brałam klientów, ale nigdy nie narzekałam na ich brak – opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Alicja Masiel, fryzjerka z rejonu wileńskiego.

Fryzjerka twierdzi, że zazwyczaj klientów zapisanych miała miesiąc do przodu.



– Dzisiaj jest już 13 godzina, jeszcze nikogo nie miałam. O 17.00 ma przyjść mężczyzna, zarobię 5 euro. To cały mój zarobek na dzisiaj, na jutro mam zapisane dwie kobiety. Jedna na malowanie to 20 euro, a druga strzyżenie – 7. Po prostu płakać mi się chce. To, że pozwolono nam pracować, wcale nie oznacza, że możemy zarobić. Ludzie nie przychodzą, bo niektórzy są na izolacji, inni przecież i tak nigdzie nie wychodzą, a jeszcze inni po prostu oszczędzają lub boją się. Proszę zobaczyć: grudzień, okres świąt, imprez świątecznych w pracy – zazwyczaj od października ludzie już się zapisywali. Dzisiaj mamy już prawie połowę listopada, zapisały się 3 osoby – pokazuje ze łzami w oczach pusty notes.



Manikiurzystki także narzekają na brak pracy

– Co tu mówić, pusto. Zazwyczaj pracowałam po 10 godzin dziennie, no bo paznokcie żelowe robiła prawie każda kobieta. Wielu klientkom odmawiałam, ponieważ nie wyrabiałam się. Dzisiaj kobiety nie robią, przychodzą, aby zdjąć żel i zrobić zwykły manikiur, który będą dalej same robiły. Zostaję bez pracy – mówi Karina.

Jolanta Mačiulienė, Prezes Stowarzyszenia Fryzjerów i Specjalistów Urody w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że zmniejszyła się liczba klientów, ale czynsze się nie zmieniły, pozwolono na pracę, ale życie się zatrzymało i stoi w miejscu. I to stoi dość mocno.



– To bardzo dobrze, że możemy dzisiaj pracować, ale to wcale nie oznacza, że możemy zarobić i nie potrzebujemy pomocy państwa. Ludzi jest drastycznie mniej – w niektórych salonach nawet o 60 i więcej procent. Po pierwsze, wymóg, że teraz na każdego klienta powinno być przeznaczone 10 m kwadratowych, oznacza w praktyce, że fryzjerzy pracują przez dzień, ponieważ brak miejsca, po drugie – zmniejszyła się sama liczba klientów. Specjaliści przychodzą do pracy i siedzą, nie zarabiają, ponieważ liczba klientów z 10 dziennie zmniejszyła się do średnio 4. Wielu klientów przebywa na samoizolacji, niektórzy po prostu boją się, ponieważ codziennie słyszymy wiadomości, ilu umarło, ilu znajduje się w reanimacji – to działa na psychikę ludzką. Wszystkie imprezy, święta są odwołane, więc ludzie nie mają dokąd stroić się i siedzą w domach – komentuje Mačiulienė.

Po przerwie związanej z pandemią koronawirusa często słyszymy, że znacznie zdrożały usługi fryzjerskie. Tymczasem Prezes Stowarzyszenia Fryzjerów i Specjalistów Urody twierdzi, że cena usług pozostała na tym samym poziomie.

Sektor specjalistów od urody nie zdołał jeszcze się zregenerować po pierwszej kwarantannie

Według Mačiulienė, sektor specjalistów od urody nie zdołał jeszcze się zregenerować po pierwszej kwarantannie. Niektórzy zaczęli pracować co drugi dzień.

– Myślę, że prawdopodobnie dojdzie do bankructwa wielu salonów. Wiele z nich dzisiaj nie przynosi żadnych dochodów, ale ubytki. I nie wiadomo, kiedy ta sytuacja się zmieni. Nie chcę być złym prorokiem, ale w tej chwili sytuacja jest naprawdę tragiczna. Jeżeli państwo nie pomoże, to czeka nas bardzo smutna przyszłość – podkreśliła Jolanta Mačiulienė.

Rūta Vainienė, dyrektorka Stowarzyszenia Firm Handlowych, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“ powiedziała, że przedsiębiorstwa mają trudności – środki bezpieczeństwa podniosły koszty utrzymania, a kupujących jest coraz mniej.



– Co tu mówić, jest tragicznie. Liczba ludzi odwiedzających sklepy niespożywcze zmniejszyła się dramatycznie. Zauważyliśmy to już w sierpniu, kiedy wróciło obowiązkowe noszenie masek w sklepach. Dla klientów te maski są niewygodne, dlatego zrezygnowali z chodzenia do sklepów. Kupują przez internet lub po prostu rezygnują z rzeczy, które dzisiaj nie są obowiązkowe. Następnie obroty i przepływy klientów ponownie spadły, gdy cała Litwa została podzielona zgodnie z zasadą sygnalizacji świetlnej z 26 października. A teraz na pewno po raz kolejny spadnie, gdy została wprowadzona krajowa kwarantanna – zaznaczyła Rūta Vainienė.



Przepływy do sklepów niespożywczych spadły znacznie bardziej niż do sklepów z żywnością. Ale jeśli chodzi o sklepy spożywcze, przepływy te skorygowały się wiosną, podczas kwarantanny, kiedy handlowcy już przekonywali, przyzwyczajali konsumentów do odpowiedzialnych zakupów, planowali zakupy i rzadziej odwiedzali sklepy. Obserwujemy od marca, że ludzie rzadziej chodzą do sklepów, ale za to kupują od razu więcej artykułów żywnościowych. Natomiast do sklepów niespożywczych chodzą jeszcze rzadziej i kupują o wiele mniej.

Vainienė powiedziała, że handlowcy, biorąc pod uwagę poniesione szkody, dzielą się na dwie wyraźne kategorie: handlarzy żywności i handlarzy nieżywności. W przypadku tych drugich sytuacja finansowa jest znacznie bardziej skomplikowana. Sprzedaż artykułów nieżywnościowych nie osiągnęła poziomu z ubiegłorocznego okresu i spada z każdym mijającym tygodniem.

– Chociaż sprzedaż przez internet w czasie kwarantanny wzrasta, to wcale nie oznacza, że wzrasta o tyle, żeby pokryć spadek sprzedaży w sklepach. Tego nie było w czasie pierwszej kwarantanny, nie będzie i teraz. Wsparcie państwa jest bardzo potrzebne, ponieważ bez materialnej pomocy państwa po prostu wielu przedsiębiorców zbankrutuje, a co za tym idzie – będzie jeszcze większe bezrobocie. Na razie nie wiemy, według jakich kryteriów państwo będzie dzieliło pomoc finansową, ale miejmy nadzieję, że wszystko zostanie uwzględnione i ci, którzy potrzebują pomocy, nie zostaną bez niej. Nikt nie chce takiego wsparcia dla tych sektorów, które pracowały podczas kwarantanny i miały takie same obroty jak wcześniej. Wsparcia potrzebują te sektory, które dzisiaj mogą pracować, ale nie mogą zarobić – podkreśliła Rūta Vainienė, dyrektorka Stowarzyszenia Firm Handlowych.