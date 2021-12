Znamy laureatów 9. edycji konkursu „Polish Business Awards”

9 grudnia w ambasadzie RP w Wilnie odbyła się IX edycja konkursu „Polish Business Awards” organizowanego przez ambasadę RP w Wilnie we współpracy z Polsko-Litewską Izbą Handlową.

Wśród wyróżnionych są polscy i litewscy przedsiębiorcy aktywnie działający na obu rynkach i przyczyniający się do rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Współpraca gospodarcza jest jednym z filarów polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego. Z satysfakcją odnotowuję postępy w realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych i energetycznych, takich jak m.in. GIPL, LitPol Link, Via Baltica czy Rail Baltica, jak również wzrost współpracy polsko-litewskiej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycji” — witając gości powiedziała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Pani ambasador gratulowała nagrodzonym firmom sukcesów w tak trudnej, popandemicznej sytuacji gospodarczej. Dziękowała, że dzięki rozwojowi kontaktów gospodarczych firmy przyczyniają się do wzmacniania potencjału ekonomicznego naszego regionu, czyniąc go bardziej odpornym również na zagrożenia hybrydowe, z jakimi obecnie mamy do czynienia na granicach Polski i Litwy z Białorusią.

Polsko-Litewska Izba Handlowa: „Takie imprezy bardzo potrzebne”

— „Polish Business Awards” odbywa się po raz 9. W trakcie tej imprezy są nagradzane firmy, które przyczyniły się do największych inwestycji na płaszczyźnie polsko-litewskiej. Przede wszystkim chodzi o polskie firmy, które zainwestowały na Litwie i vice versa — litewskie firmy, które zainwestowały w Polsce. W tym roku została nagrodzona firma Orlen Lietuva za inwestycje ponad 640 mln euro w projekt hydrokraking. Nagrodzona także została Barbora, która bardzo prężnie rozwija się na polskim rynku i w ciągu 9 miesięcy osiągnęła takie wyniki, na które w Estonii musiała pracować ponad 3 lata. Nie można oczywiście ukrywać, że rynek polski jest sześć razy większy niż rynek krajów bałtyckich razem wziętych. Według mnie takie imprezy są bardzo potrzebne — powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Beata Czaplińska.

Wśród wyróżnionych są polscy i litewscy przedsiębiorcy aktywnie działający na obu rynkach i przyczyniający się do rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych. Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe statuetki. W tym roku statuetki zostały wręczone w pięciu kategoriach.

Orlen Lietuva za hydrokraking

Spółka Orlen Lietuva otrzymała wyróżnienie za rozpoczęcie inwestycji hydrokrakingu w rafinerii w Możejkach. Dzięki wprowadzonym technologiom możliwe będzie zwiększenie konkurencyjności tej jedynej w krajach bałtyckich rafinerii, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Projekt hydrokrakingu o wartości ponad 600 mln euro, z czego 70 mln euro to wkład z budżetu Litwy, jest największą inwestycją w historii Litwy.

Czytaj więcej: Orlen Lietuva zanotował w tym półroczu 9,1 mln euro zysku

Dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki odebrał nagrodę, którą Spółka Orlen Lietuva otrzymała za rozpoczęcie inwestycji hydrokrakingu w rafinerii w Możejkach

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— Jest to wielki zaszczyt i satysfakcja dla całego zespołu Orlen Lietuva, który pracował przez wiele lat, ponieważ przygotowania do rozpoczęcia projektu inwestycyjnego trwały ponad 4 lata i kosztowały niemało trudów, niemało zachodu. Technologia, którą wybraliśmy, jest obecnie jedną z najnowocześniejszych na świecie. Projekt jest bardzo nowatorski, stąd też nie ukrywam, że prace przygotowawcze do tego projektu trwały długo, były dosyć skomplikowane i teraz doszliśmy do szczęśliwego finału — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” dyrektor generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Czytaj więcej: Michał Rudnicki: Najlepiej czuję się w Wilnie

Wejście Barbory z impetem

Barbora otrzymała statuetkę za wejście na rynek polski w 2021 r. z ofertą zakupów internetowych z dostawą do klienta. Spółka otworzyła centrum magazynowe i dystrybucyjne w Ożarowie Mazowieckim, wyleasingowała 150 samochodów dostawczych oraz zatrudniła ok. 200 osób.

— To przede wszystkim znaczy, że zostaliśmy docenieni. Bardzo się cieszę, że zauważyli nas ludzie w Polsce, jak i instytucje. Nie tylko my czujemy, że udało się nam wkroczyć na rynek w Polsce, ale, że nas tam też cenią — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Viktoras Juozapaitis, kierownik Barbora Polska.

Czytaj więcej: Litewski sklep internetowy Barbora – przez Warszawę na polski rynek

Press Glass w Kowieńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Firma Press Glass została nagrodzona za utworzenie spółki-córki na Litwie w celu wybudowania w Kowieńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nowego zakładu przetwórstwa szkła dla przemysłu budowlanego (rynku residential). Inwestycja ta będzie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych zakładów tego typu w Europie.



— Ta nagroda to bardzo wielki sukces dla całej naszej firmy. Patrzymy w przyszłość, myślimy o inwestycjach. Jesteśmy bardzo zadowoleni i niezmiernie wdzięczni, że zostaliśmy zauważeni — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” kierownik Press Glass Kaunas Vytautas Kuras.

Vinted przebojem w Polsce

Kolejną statuetkę zdobyła założona w 2008 r. jako litewski start-up internetowa platforma handlowa Vinted przeznaczona do sprzedaży i wymiany używanej odzieży przez osoby prywatne. W 2021 r. platforma Vinted przebojem weszła na polski rynek. Obecnie firma ma ponad 50 milionów użytkowników na całym świecie i zatrudnia blisko 1 000 osób.

Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” w 10. rocznicę powstania

W uznaniu zasług dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, w 10. rocznicę powstania organizacji, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” wyróżnione zostało nagrodą honorową Polish Business Award 2021. Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” to organizacja skupiająca małych i średnich polskich przedsiębiorców na Litwie reprezentujących szeroki wachlarz działalności. Jej celem jest wspieranie interesów gospodarczych wszystkich członków stowarzyszenia, rozwój polsko-litewskiej współpracy ekonomicznej oraz popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży.

— Ta nagroda to przede wszystkim wyróżnienie nas, wyróżnienie działalności naszego Forum za te 10 lat. To jest ocena naszej działalności, podtrzymanie nas w trudniejszych czasach. Takie wyróżnienie oznacza, że idziemy w prawidłowym kierunku, robimy potrzebne rzeczy — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Andrzej Łuksza, prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona”.

Czytaj więcej: Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”: „Powracamy do pełnej aktywności”

Wieczór uświetnili znakomici muzycy: Jan Maksymowicz (saksofon) i Rajmund Świackiewicz (akordeon).