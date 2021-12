Zgodnie z chińskim horoskopem rok 2022 jest Rokiem Wodnego Tygrysa. Według kalendarza księżycowego Tygrys będzie panować od 1 lutego nadchodzącego roku do 21 stycznia 2023 r.

„Na sylwestrową kreację idealnie pasują wszystkie odcienie wody – od lazurowego do głębokiego szmaragdowego” – mówi Aleksander Wasiljew-Gulewicz

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Dodaje, że z zasady nie istnieje takie pojęcie jak „moda sylwestrowa”. „Tak samo, jak nie istnieje pojęcie mody na Dzień św. Walentego czy święto Halloween. Jest moda świąteczna, która stwarza wspaniałą okazję dla kobiet do założenia długiej kreacji, która doskonale pasuje także na zabawę noworoczną” – zaznacza znawca mody.

W modnych kolekcjach nie zabraknie zwierzęcych akcentów, takich jak tygrysie paski

| Fot. autorka

„Rok Wodnego Tygrysa nastąpi dopiero w lutym, dlatego niekoniecznie sylwestrowy strój powinien o tym przypominać. Jeżeli jednak chcemy zrobić rewerans Tygrysowi, to idealnie pasują wszystkie odcienie wody – od lazurowego do głębokiego szmaragdowego. Sylwestrową kreację można upiększyć błyszczącymi dodatkami, np. błyskotkami w srebrzystym odcieniu“ – mówi Aleksander Wasiljew-Gulewicz, znany historyk mody, dekorator, scenograf, kostiumograf i kolekcjoner.

Przypomina, że wiele modnych kolekcji na 2022 r. tworzono uwzględniając fakt, że według wschodniego horoskopu królować będzie Tygrys. „W tym sezonie w modnych kolekcjach nie zabraknie zwierzęcych akcentów, takich jak tygrysie paski. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju motywów nie powinno być za dużo, szczególnie w codziennym stroju. Nadmiar lamparcich cętek, wzoru skóry węża czy prążków tygrysa może wyglądać nawet wulgarnie. W 2022 r. oprócz „wodnych” kolorów – od wszystkich odcieni niebieskiego do zielonego – dominować będą kolory: bordowy, pomarańczowy, róż oraz różne odcienie musztardowe. Kolory czarny i biały będą aktualne jak zawsze” – tłumaczy Wasiljew.

Podkreśla, że w trendach nadal pozostają ubrania z second handów, ale obuwie oraz torebki powinny być nowe. „Niekoniecznie być modnym to droga przyjemność, na którą stać tylko bogatych ludzi. Można być stylowym, posiadać własny, niepowtarzalny styl. Styl nigdy nie wychodzi z mody, zawsze górował nad modą, moda zaś umiera młodo – zapamiętajcie tę tezę. Gdy moda nabiera obrotów, to zostaje natychmiast zepchnięta z piedestału. Aby być stylowym, można wynająć osobistego stylistę, gdy posiada się gust – jest łatwiej, wtedy można samemu wybrać sobie styl. Ale poczucie gustu to już cecha wrodzona. Może to być styl kobiety wampa czy femme fatale, sportowy, militarny, bohemy, egzotyczny, etniczny – jest ich mnóstwo” – radzi historyk mody.

