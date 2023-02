Najdłuższy wileński most wymaga gruntownego remontu

Remigijus Lipkevčius, kierownik Dyrekcji Dróg Samochodowych poinformował, że stan techniczny 73 krajowych mostów można ocenić jako zły lub bardzo zły. Na tej liście znalazł się również most w Kiejdanach. W 2022 r. wyremontowano ok. 50 mostów i wiaduktów. W tym roku planuje się remont blisko 30. Jak poinformował samorząd stołeczny, pilnie potrzebują rekonstrukcji dwa wileńskie mosty.

— Są to most Valakampių nad Wilią oraz Kazbėjų nad rzeką Vokė. Te mosty znajdują się w stanie awaryjnym, w najbliższym czasie rozpocznie się remont tych obiektów. Ruch transportu na moście Valakampių nie jest wstrzymany, ale od 2021 r. obowiązują ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych. Zakazany jest ruch pojazdów o masie przekraczającej 40 ton. Pierwszy pas jezdni przeznaczony jest wyłącznie dla transportu publicznego. Właśnie dobiegają końca prace nad projektem rekonstrukcji mostu. Planuje się jeszcze w tym roku przeprowadzić gruntowny remont tego obiektu — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gabrielius Grubinskas, rzecznik prasowy Samorządu Miasta Wilna.

Czytaj więcej: Wydarzenia sprzed 47 lat: most nad Wilią nie wytrzymał ciężaru tłumu

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Stan mostu Kazbėjų także można określić jako awaryjny.

— Z tego powodu od 2018 r. ruch samochodowy został tu wstrzymany, most jest przeznaczony wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. W końcu ub. roku samorząd rozpoczął pracę nad projektem rekonstrukcji mostu. Szacuje się, że most zostanie odnowiony w ciągu najbliższych kilku lat. Obecnie żaden stołeczny most nie jest remontowany, jedynie trwa remont wiaduktu na szosie ejszyskiej. Prace remontowe zostaną zakończone w tym roku — wyjaśnił Grubinskas.

Most Valakampių jest najdłuższym mostem w Wilnie. Jego długość wynosi 341,5 m. Wybudowana w 1972 r. żelazo–betonowa konstrukcja dla samochodów i pieszych o szerokości 21 m łączy dzielnicę Żyrmuny z Antokolem. Do 1975 r. most ten był też najdłuższy na Litwie. Wyprzedził go most Jurbarkas nad Niemnem, który do dziś jest najdłuższym mostem samochodowym w kraju. Jego długość wynosi 494 m.

Most Kazbėjų znajduje się w dzielnicy Ponary. Jego nazwa pochodzi od pobliskiej wsi Kazbėjai (Chazbiejewicze). Most o długości 27 m i szerokości 6 m został wybudowany w 1935 r. Wyprodukowała go polska firma „Spółka akcyjna wielkich pieców i Zakładów Ostrowieckich”. Jest to obiekt ze stali, betonu i drewna, który nie spełnia współczesnych wymogów. Powierzchnia mostu jest nadal drewniana. W 2018 r. most trafił na listę krajowych zabytków kulturowych.

W Wilnie obecnie są 22 mosty. Ich stan jest monitorowany przez specjalistów raz w roku. Najstarszym mostem jest Zielony Most (długość 102,9 m, szerokość 24 m), który łączy ulice Wileńską i Kalwaryjską. Most oddano do użytku w 1536 r. Pierwotnie był to most drewniany. Był kilkakrotnie niszczony i przebudowywany. W 1739 r. pomalowano go na zielono — stąd nazwa. W 1894 r. wzniesiono żelazny most, który w lipcu 1944 r. został wysadzony w powietrze przez uciekających z Wilna Niemców. Odbudowany został w 1952 r. Niedaleko najstarszego mostu nad Wilią mieści się najnowszy wileński most. Jest to most Króla Mendoga. Oddany został do użytku 6 lipca 2003 r. z okazji 750. rocznicy koronacji pierwszego i jedynego litewskiego króla. Jest to konstrukcja o długości 101 m i szerokości 19,7 m.

Czytaj więcej: Zielony Most bez rzeźb