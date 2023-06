Natomiast już od 7 lipca wejdą w życie kolejne zmiany — tym razem w ustawie o oszustwach — dotyczące korekty licznika przebiegu w samochodach używanych.

Kary za otwarty alkohol

— Od 1 czerwca policja będzie karać pasażerów za przewożenie otwartego alkoholu we wnętrzu samochodu, a tym bardziej za jego spożywanie. Naruszenie będzie karane grzywną od 40 do 100 euro. Za powtarzające się naruszenia kara będzie wynosiła od 100 do 140 euro. To znaczy, że w samochodzie pasażerowie nie mogą trzymać otwartego alkoholu. Wyjątek stanowią pojazdy, których wnętrze jest trwale oddzielone od siedzenia kierowcy — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Ramūnas Matonis, rzecznik Departamentu Policji.

W 2009 r. weszły w kraju w życie zmiany w ustawie o kontroli alkoholu, które zabraniają osobom fizycznym spożywania, przechowywania i przewozu napojów alkoholowych w otwartych opakowaniach we wnętrzu samochodu. W ustawie była jednak luka, ponieważ za nieprzestrzeganie ustawy zwykle karany był tylko kierowca. Do tej pory grzywna dla kierowcy za to wykroczenie wynosiła 10–12 euro.

Cofanie licznika

Jak poinformowano „Kurier Wileński” w Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu od 7 lipca wejdą w życie zmiany w ustawie o oszustwach związanych z cofaniem licznika, czyli z przekręcaniem i korekcją przebiegu w samochodach używanych. Po wejściu w życie zmian, zmniejszony przebieg zostanie uznany za niewielką wadę, a pojazd eksploatować będzie można przez kolejne dwa lata — do 7 lipca 2025 r.

Odwieczny problem kupującego

— Cofanie licznika to odwieczny problem kupującego. Zmiana liczby przejechanych kilometrów jest jednym z najpowszechniejszych oszustw stosowanych przez nieuczciwych sprzedawców samochodów używanych. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić okres przejściowy. Ponieważ już teraz jest mnóstwo kierowców, którzy kupili auto z cofniętym licznikiem i zostali w ten sposób zakładnikami swojej nieostrożności. Powstało pytanie, jak zachować się wobec tych kierowców. A więc, jeżeli teraz podczas kontroli technicznej zostanie udowodnione, że licznik został cofnięty, takim autem będzie można poruszać się przez dwa lata. Ale od 7 lipca 2025 r., jeżeli takie naruszenie zostanie zarejestrowane, to samochód już nie będzie mógł być dalej eksploatowany. Dlatego już teraz zachęcamy kierowców, by kupując auto sprawdzali, czy licznik nie został cofnięty — poinformowano w Litewskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu.

OSZUSTWA „LICZNIKOWE”

Najwięcej oszustw związanych z fałszowaniem przebiegu rejestruje się w Europie Środkowej i Wschodniej. Prym w tej grupie wiodą kraje nadbałtyckie. Okazuje się, że największe prawdopodobieństwo, że trafi się na samochód z zaniżonym przebiegiem, występuje na Łotwie. W tym niewielkim kraju ponad 24 proc. skontrolowanych pojazdów wykazuje ślady manipulowania licznikiem kilometrów. Równie źle sytuacja wygląda w Estonii i na Litwie, które zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w rankingu.