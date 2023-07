VI Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego z uczestnikami VI Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą.

„Dziękuję za to, że na co dzień nas wspieracie, że bronicie dobrego imienia Polski, że prowadzicie w swoich krajach akcje, które tego dobrego imienia Polski mają bronić, że reagujecie. To wiele w przestrzeni międzynarodowej zmieniło” — mówił prezydent.