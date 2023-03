FPPnW oficjalnie zmieniła nazwę

14 grudnia 2022 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę, zgodnie z którą patronem FPPnW został inicjator jej utworzenia — Jan Olszewski.

— Nadanie fundacji imienia Jana Olszewskiego jest uhonorowaniem jego zasług nie tylko jako premiera, choć właśnie w tym okresie zainicjował on działalność fundacji. Odnosi się ona do całości jego zasług dla Polski, jest oddaniem hołdu nie tylko wybitnemu prawnikowi, harcerzowi, działaczowi społecznemu i politycznemu, ale także obrońcy działaczy opozycyjnych w procesach politycznych w okresie PRL, premierowi i wreszcie temu, który zainicjował odbudowę polityki wschodniej Polski w kontekście Polonii i Polaków na Wschodzie — komentuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Mikołaj Falkowski, prezes fundacji.

Informacja o nowym patronie fundacji została podana do wiadomości publicznej 14 grudnia 2022 r., podczas uroczystości jubileuszu 30-lecia Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, który odbył się w Belwederze z udziałem pary prezydenckiej. „Od dzisiaj jesteśmy Fundacją »Pomoc Polakom na Wschodzie« im. Jana Olszewskiego, co jest dla nas nowym, bardzo ważnym zobowiązaniem i powodem do dumy. Zobowiązujemy się do działania nadal w duchu tych wartości, idei, które pozostawił Jan Olszewski. Będziemy się starali kontynuować nadal tę misję jedności z rodakami na Wschodzie” — mówił wówczas Mikołaj Falkowski.

W uroczystości brał udział również przedstawiciel rodziny premiera Jana Olszewskiego, Michał Okrzeja, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że dla Jana Olszewskiego sprawa Polaków na Wschodzie była zawsze bardzo ważna i podziękował za inicjatywę nadania imienia fundacji. „Jan Olszewski był wyjątkowym człowiekiem, zawsze stojącym po stronie najsłabszych, wielkim państwowcem, który kierował się w swoim życiu jedną wyjątkową myślą, walki o prawdziwie wolną i całkowicie niepodległą Polskę” — podkreślał przedstawiciel rodziny.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” powstała w 1992 r., kiedy premierem RP był Jan Olszewski. „Jego rząd działał tylko pół roku, ale sprawa Polaków na Wschodzie była dla niego bardzo ważna. Ja współpracowałam już wówczas z panem premierem, sprawami Polaków na Wschodzie zajmowałam się od pewnego czasu, bo gdy Jan Olszewski był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ »Solidarność« Lechu Wałęsie, zaprosił do współpracy prof. Zdzisława Najdera i już w 1990 r. stworzyliśmy sekcję ds. Polaków na Wschodzie. Było to bardzo ważne, bo gdy Polacy ze Wschodu przyjeżdżali do Warszawy, mieli już miejsce, w którym mogli się zgłaszać i opowiedzieć o swoich potrzebach. Kiedy więc Jan Olszewski objął funkcję premiera, zaczęliśmy opracowywać konkretny projekt współpracy z Polakami na Wschodzie” — mówiła w wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” Krystyna Lachowicz, członkini Rady Fundacji, która jest zaangażowana w jej działalność od początku.

Zmiana nazwy fundacji nie jest jedynie działaniem formalnym. Jak poinformowano w komunikacie prasowym zaplanowane zostały działania informacyjne, mające na celu przybliżenie postaci Jana Olszewskiego, co umożliwi szerszemu gronu osób poznanie jego życia i działalności, pozwoli odbiorcom kampanii na poznanie nie tylko najnowszej historii Polski, ale także na zrozumienie misji fundacji, która została uformowana przez jej inicjatora.