Wydarzenie to było doskonałą okazją do docenienia osiągniętych wyników, omówienia różnych wyzwań i spojrzenia na przyszłe cele w zakresie renowacji budynków mieszkalnych. Podczas konferencji szczególną uwagę zwrócono na znaczenie i zastosowanie energii odnawialnej w renowacji bloków mieszkalnych.

Martynas Nagevičius, prezes Litewskiej Konfederacji Energetyki Odnawialnej, podkreślił w swojej prezentacji, że koszty elektrowni słonecznych i wiatrowych maleją. Konkurencja firm produkujących technologie energii ze źródeł odnawialnych napędza ten spadek.

„Firmy zatrudniają wielu inżynierów, kreatywnych ludzi, którzy starają się, aby ich sprzęt był tańszy i równie wydajny. Na przykład elektrownie są wyższe niż pięć lat temu. Podczas gdy wcześniej na jednej wieży znajdował się generator o mocy 2-3 MW, teraz jest ich 6-7” — opowiadał Nagevičius.

Ulepszenia te spowodowały również obniżenie wyceny farm słonecznych i wiatrowych do poziomu poniżej cen rynkowych. Farmy słoneczne i wiatrowe zaczęły taniej produkować energię elektryczną niż konwencjonalne elektrownie węglowe lub gazowe.

Potrzebujemy coraz więcej energii elektrycznej

Prelegent omówił również kwestię rozwoju energii odnawialnej. Według niego zapotrzebowanie kraju na energię elektryczną znacznie rośnie, a roczne zużycie wynosi około 12 TWh. Jednak większość tej energii jest importowana z zagranicy, podczas gdy zielona energia produkowana na Litwie stanowi zaledwie 2,5 TWh, czyli 21 proc. całkowitego zużycia. Sytuacja jednak zaczyna się poprawiać.

Nagevičius powiedział, że rządowy plan przyszłego rozwoju energii odnawialnej jest bardzo ambitny. Jeśli uda się go zrealizować, Litwa powinna wytwarzać około 24 TWh energii elektrycznej. Do 2030 r. nasze zużycie energii elektrycznej może wzrosnąć do 18 TWh, a od około 2028 r. roczna produkcja energii elektrycznej na Litwie może przekroczyć roczne zużycie.

Warunki dla mieszkańców indywidualnych

Zachęcanie do korzystania z indywidualnych elektrowni domowych pomogłoby zapewnić rozwój produkcji energii odnawialnej na Litwie. Vitas Mačiulis, doradca Litewskiego Stowarzyszenia Energii Słonecznej, podkreślił podczas konferencji, że przynajmniej na początkowym etapie należy stworzyć dobre warunki dla indywidualnych mieszkańców do modernizacji systemów grzewczych.

„Litwa ma już system generujących konsumentów — możliwość produkcji energii elektrycznej w ciągu dnia i wykorzystania jej wieczorem lub produkcji latem i wykorzystania jej zimą. Na Litwie istnieje również inna wyjątkowa możliwość na poziomie europejskim — zakup części elektrowni znajdującej się w innym miejscu i wykorzystanie jej energii na własne potrzeby. Warto również wspomnieć, że na Litwie, w przeciwieństwie do innych krajów, można mieć tyle energii, ile się chce, co jest znaczącym ułatwieniem dla mieszkańców” — stwierdził prelegent.

W Worniach rachunki zostały maksymalnie obniżone

Według Mačiulisa możliwe jest wykorzystanie energii słonecznej nie tylko do produkcji energii elektrycznej, ale także do produkcji ciepła. Po pomyślnym wdrożeniu systemu konsumentów-producentów, pojawił się pomysł, że system ten może być również odpowiedni do produkcji ciepła, biorąc pod uwagę, że pojawia się coraz więcej nowoczesnych pomp cieplnych.

Taki system został zainstalowany w jednym z odnowionych bloków mieszkalnych w Worniach (lit. Varniai). Projekt przy ulicy S. Daukanto 19C został zrealizowany w ramach programu przeciwdziałania zmianom klimatycznym 2020. Instalacja technologii solarnej, pomp ciepła i magazynowania pomogła zminimalizować rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną oraz sprawiła, że budynek stał się doskonałym modelem dla przyszłych projektów.

