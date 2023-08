Dlaczego palimy? O tym cholerstwie, co krąży jak sęp nad młodzieżą

Papieros w filmie, papieros przy kawie, papieros na motorze, papieros na trawie. Papieros szkodzi? Zatem e-papieros! Tak dziś wygląda wielomiliardowa machina, która celuje w osoby młode — bo to najbardziej podatni „klienci”. Instytucje przestrzegają: mniejsza szkodliwość e-zamienników to mit, a skutek uboczny (śmierć) to bzdura w porównaniu do cierpień, jakie może przynieść „dymek”.