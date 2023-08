Wilno w Gdańsku z udziałem „Kuriera Wileńskiego”

Tegoroczna odsłona festiwalu była okazją do uczczenia aż trzech jubileuszy: wspomnianego już 20-lecia festiwalu, 25-lecia współpracy partnerskiej między Wilnem i Gdańskiem oraz oczywiście 700-lecia założenia Wilna. Uroczysta gala inauguracyjna wydarzenia odbyła się w piątkowy wieczór w Centrum św. Jana w Gdańsku.

Współpraca z Wilnem ma charakter szczególny

„Nasze miasto ma wiele relacji partnerskich z samorządami w Polsce i na świecie. Ale to współpraca z Wilnem nosi miano tej szczególnej, opartej o wyjątkowe relacje ludzi i instytucji” — mówił rozpoczynając galę Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

„Wilno od lat słynęło z bogatego życia kulturalnego, z jarmarków, na które tłumnie zjeżdżali się ludzie z wielu stron świata. Tradycyjne wileńskie jarmarki, kaziuki, gromadzą do dziś przedstawicieli tradycyjnego rzemiosła z całej Litwy, najbardziej interesujących ludowych artystów. Namiastkę tej tradycji postanowiliśmy przenieść 20 lat temu do Gdańska, organizując festiwal Wilno w Gdańsku, który był i jest płaszczyzną do budowania dialogu z sąsiadem, a najlepszym do tego narzędziem jest sztuka, język uniwersalny, burzący wszelkie podziały” — zauważył przedstawiciel władz miasta.

Władze Wilna podczas festiwalu reprezentowała m.in. Simona Bieliūnė, wicemer Wilna, która odwiedziła Gdańsk po raz pierwszy.

„Dostrzegam, że wiele nas łączy. Jesteśmy dużymi, wolnymi miastami z ambicjami, mamy wspólne tradycje i historię, dzięki ludziom, którzy je budują. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest wyjątkowy i może nauczyć się od drugiego czegoś nowego. Chciałabym, aby projektów, które będziemy wspólnie realizować, było coraz więcej. Czuję się odpowiedzialna za kontynuację partnerstwa i współpracy między naszymi miastami. Święty Krzysztof jest ważny w Wilnie, jest patronem miasta. Bardzo się cieszę, że Orkiestra Kameralna Świętego Krzysztofa wystąpi podczas festiwalu” — wicemer Wilna nawiązała do koncertu, który uświetnił uroczystość otwarcia festiwalu.

Wartość wspólnoty

Tomasz Snarski, dyrektor festiwalu „Wilno w Gdańsku” zwrócił natomiast uwagę na hasło tegorocznej edycji, którym była wspólnota.

„Co to jest wspólnota? Wspólnota rodzi się wtedy, gdy babcia z Wilna zabiera swojego wnuka urodzonego w Gdańsku na pielgrzymkę do Ostrej Bramy, by pokazać mu ukochane miasto nad Wilią i Litwę. Wspólnota jest wtedy, ilekroć siostra Michaela Rak, pracownicy i wolontariusze hospicjum otaczają sercem najsłabszych, chorych. Wspólnota rozwija się, gdy są ludzie gotowi o niej opowiedzieć, jak Romuald Mieczkowski w kwartalniku »Znad Wilii« czy zespół magazynu »Kurier Wileński«, które od lat nam towarzyszą. Wspólnota pogłębia się dzięki kulturze, gdy pisarze, poeci, muzycy, filmowcy, artyści sztuk plastycznych czy twórcy ludowi zabierają nas w przestrzeń swojego świata, zadają pytania, pozwalają obcować z pięknem i dobrem, wypłynąć na głębię. I wreszcie, wspólnota ma szansę trwać, gdy jest prawdziwym spotkaniem ludzi, gdy tworzy więzi wykraczające poza tu i teraz” – mówił podczas gali otwarcia Snarski.

Cały tegoroczny program „Wilna w Gdańsku”, jak zauważył dyrektor, został ułożony w kluczu wspólnoty. Składał się z trzech filarów: kultury, integracji, jarmarku, które miały pokazać świat gdańsko-wileńskich relacji.

Gala rozpoczęcia festiwalu była również okazją do uhonorowania osób, które na różnych płaszczyznach angażują się we współpracę między oboma miastami

| Fot.FPPnW, Olga Alehno

Odznaczani za zaangażowanie

Gala rozpoczęcia festiwalu była również okazją do uhonorowania osób, które na różnych płaszczyznach angażują się we współpracę między oba miastami. Otrzymali je: Edyta Tamošiūnaitė — wicemer rejonu wileńskiego, Renata Lisovska-Urbanovič — główna specjalistka Departamentu Kultury Administracji Samorządu Miasta Wilna, siostra Michaela Rak — założycielka i dyrektorka Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Paulius Jurgutis, Birutė Jonuškaitė-Augustinienė — litewska prozaiczka, publicystka i poetka, Rasa Rimickaitė — attaché ds. Kultury w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Polsce, dr Eduard Mažul – sekretarz w Ambasadzie Republiki Litewskiej, attaché ds. Kultury Republiki Litewskiej w Polsce, o. Tomasz Jank, Tomasz Snarski — dyrektor artystyczny festiwalu „Wilno w Gdańsku”, Bożena Kisiel — prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Vytenis Urba — wieloletni koordynator Jarmarku Wileńskiego z Wilna.

Przez kolejne dni gdańszczanie i turyści, których nie brakowało nie tylko w długi, ale i bardzo pogodny weekend w Gdańsku, mogli wziąć udział w szerokiej propozycji kulturalnej przygotowanej przez organizatorów, spotkać się z wilnianami, a także — zabrać ze sobą na pamiątkę najnowszy numer wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”.

Goście festiwalu mogli zabrać ze sobą na pamiątkę najnowszy numer wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego”

| Fot. FPPnW, Olga Alehno

Więcej o gdańsko-wileńskich festiwalowych w spotkaniach w kolejnym sobotnim wydaniu.