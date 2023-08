Tegoroczne wybory odbędą się w dniach od 4 września do 13 października. Aktywnych i nieobojętnych mieszkańców Wilna oraz wspólnoty i stowarzyszenia zapraszamy do zastanowienia się nad typowaniem inicjatywnych i aktywnych osób, które zmobilizują społeczności i będą reprezentować swoje dzielnice w kontaktach z władzami miasta przez kolejne cztery lata.

„Wszyscy jesteśmy ambasadorami naszego miasta. Najpierw widzimy problemy naszej ulicy i dzielnicy, w której mieszkamy i mamy propozycje rozwiązań problemów. Chcielibyśmy mieć bliskie relacje z każdą dzielnicą, dlatego bardzo ważne jest, aby każda społeczność miała oddanego i pełnego pasji członka, który reprezentuje jej interesy na początkowych etapach podejmowania decyzji” — mówi Daiva Mikulskienė, główny doradca administracji miasta Wilna.

Sołtys jest łącznikiem między samorządem, społecznością i innymi instytucjami. W przeciwieństwie do starosty, którzy są mianowani przez administrację miasta, sołtysi są wybierani przez mieszkańców. Każdy, kto chce coś zmienić, nie boi się odpowiedzialności i jest zaangażowany w reprezentowanie społeczności, może ubiegać się o to stanowisko. Ponieważ są oni najbliżej swoich społeczności, są odpowiedzialni za przekazywanie skarg i życzeń mieszkańców do samorządu oraz odpowiadanie na pytania mieszkańców dotyczące tego, co można zrobić, aby rozwiązać daną sytuację.

Kandydatami na sołtysów w starostwach mogą być pełnoletnie osoby, deklarujące miejsce zamieszkania w starostwie, w którym chcą być nominowani. Zgłoszenia kandydatów na sołtysów trwają od 4 do 15 września i można je wypełniać elektronicznie lub odwiedzając swój okręg wyborczy. Głosować na sołtysów, można będzie zarówno drogą elektroniczną, jak i osobiście, w siedzibach starostw od 22 września do 13 października. Swój głos można oddać elektronicznie na stronie internetowej samorządu oraz pisemnie w okręgach wyborczych, gdzie kandydaci lub osoby wspierające je zostaną poproszeni o podpisanie kwestionariuszy.

Jeśli otrzymają co najmniej 5 proc. głosów, zostaną uznani za wybranych. Powtórne wybory na pozostałe wolne miejsca zostaną zorganizowane między 30 października a 20 listopada 2023 r.

Obecnie w Wilnie jest 189 sołtystw.

Niniejszy materiał powstał na zlecenie Samorządu Miasta Wilna. Treść opłacona.

