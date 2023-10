Polska na tle państw europejskich okazała się bardzo tanim krajem i zajęła czwarte miejsce w zestawieniu.

Litwa jest tania…

— Rozumiem, to brzmi dziwnie, że Litwa znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów najtańszych do życia. Ale to prawda — Litwa rzeczywiście jest jednym z najtańszych państw do życia w Europie. Pamiętajmy, gdy wybiera się najtańszy czy najdroższy kraj do życia, to uwzględnia się nie tylko ceny produktów, odzieży i innych rzeczy, ale także i usługi — na przykład ceny wynajmu mieszkań, ceny usług fryzjerskich, transportu i tak dalej — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Greta Ilekytė, ekonomistka Swedbanku.

Indeksy kosztów życia zostały zebrane dla każdego kraju europejskiego. Tworząc swój ranking, twórcy wzięli pod uwagę i przeanalizowali cztery kategorie, które składają się na ogólną atrakcyjność cenową poszczególnych krajów: lokalny wskaźnik siły nabywczej, wskaźnik cen czynszu, wskaźnik cen produktów spożywczych oraz wskaźnik cen konsumpcyjnych.

— Jeśli weźmiemy pod uwagę ceny żywności, to Litwa niedawno osiągnęła średnią UE w tej kategorii. To znaczy, że ceny żywności na Litwie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej są podobne. Ale mieszkańcy zapominają, że wciąż mamy prawie o 20 proc. tańsze usługi niż w innych krajach europejskich. A ceny usług też są brane pod uwagę, gdy się sporządza listę dziesięciu najtańszych krajów do życia — zaznacza ekonomistka.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Litwy wydają na żywność tyle samo co Niemcy

…ale już nie biedna

Krajem europejskim o najniższych kosztach utrzymania jest Serbia. Pomimo naturalnego piękna, kraj ten nie przeżywa jeszcze boomu turystycznego, więc ceny są niskie, przynajmniej na razie. Albania i Rumunia zajmują ex aequo drugie i trzecie miejsce pod względem niskich kosztów życia.

— Trudno jest powiedzieć, czy w przyszłości będziemy jeszcze w tej dziesiątce najtańszych krajów do życia. Miejmy nadzieję, że nie, ponieważ w państwach należących do tej kategorii zwykle mamy także niskie wynagrodzenia. Litwa już nie jest biednym krajem, płace rosną bardzo szybko, ludzie żyją coraz lepiej. Minimalne wynagrodzenie na Litwie obecnie wynosi 840 euro brutto, czyli 633 euro netto. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie (MMA) ma wynosić 924 euro brutto, a więc minimalne miesięczne wynagrodzenie netto wyniesie 709 euro, czyli o 76 euro (10 proc.) więcej niż obecnie — mówi Greta Ilekytė.

Czytaj więcej: Rozpoczęła się batalia o budżet: optymizm rządzących vs. pesymizm opozycji

10 NAJTAŃSZYCH PAŃSTW DO ŻYCIA

1. Serbia, wskaźnik kosztów utrzymania — 37,2

2—3. Albania, wskaźnik kosztów utrzymania — 37,4

2—3. Rumunia, wskaźnik kosztów utrzymania — 37,4

4. Polska, wskaźnik kosztów utrzymania — 38,6

5. Węgry wskaźnik kosztów utrzymania — 39,2

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

6. Bułgaria, wskaźnik kosztów utrzymania — 40,5

7. Słowacja, wskaźnik kosztów utrzymania — 44,2

8. Portugalia, wskaźnik kosztów utrzymania — 45,3

9. Chorwacja, wskaźnik kosztów utrzymania — 46,7

10. Litwa, wskaźnik kosztów utrzymania — 48,8