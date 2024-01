Jak nas poinformowała Irena Andruszkiewicz z awiżeńskiego starostwa, ich służby komunalne już są poinformowane o zmianach w sortowaniu odpadów spożywczych i kuchennych.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, jako jeden z pierwszych w kraju, już wkrótce rozpocznie wykonywanie dyrektywy unijnej.

Darmowe woreczki

— Po Nowym Roku rozdamy wszystkim mieszkańcom gminy specjalne foliowe woreczki na spożywcze i kuchenne śmiecia. Będą to ruloniki z 25 woreczkami na 3 miesiące. Odpady te trzeba będzie wrzucać do swoich kontenerów na ogólne, mieszane śmiecia, które to już przed laty rozdaliśmy nieodpłatnie naszym mieszkańcom — powiedziała Irena Andruszkiewicz i zaznaczyła, że ani same woreczki, ani dodatkowa usługa nic nie będzie kosztowała.

Do mieszanych śmieci

— Nasi pracownicy sami będą sortować zawartość kontenerów. A gospodarze, którzy już wcześniej wybrali segregację śmieci do dwóch kontenerów — na papier, plastik, szkło i metale oraz na mieszane odpady. Tzw. woreczki spożywcze trzeba wrzucać do tych drugich kontenerów.

Specjalistka starostwa przy okazji przypomniała o wygodzie posiadania dwóch kontenerów.

— Osoby, które sortują śmiecia, płacą o 83 centy miesięcznie mniej niż ci co wszystko wyrzucają do ogólnego pojemnika. A w ciągu roku zbiera się już niemała suma. Z korzyścią dla kieszeni i środowiska naturalnego —zaznaczyła Irena Andruszkiewicz.

Zadanie — zebrać 65 proc.

Przed wszystkimi gminami postawiono to samo zadanie — w 2024 roku poprzez sortowanie zebrać 65 proc. od całkowitej ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

Gminy będą zbierać odpady spożywcze pochodzenia roślinnego wraz z odpadami kuchennymi (skórki, ogryzki od jabłek, fusy od kawy, zepsute owoce, zużyte ręczniki papierowe, papierowe filtry do kawy, zużyte torebki herbaty).

Trafią do utylizacji

Zebrane selektywnie odpady spożywcze i kuchenne trafią do zakładów utylizacji mechanicznej i mechaniczno-biologicznej.

Niektóre z nowych obiektów będą odciągać gaz z odpadów spożywczych i kuchennych oraz kompostować pozostałości substratu lub bezpośrednio kompostować odpady spożywcze.

Każda gmina ustala własną procedurę zbierania i sortowania żywności i odpadów kuchennych.

Władze Wilna postanowiły zbierać odpady żywnościowe do pomarańczowych worków plastikowych, które zostaną wrzucone do pojemnika na mieszane odpady komunalne, a następnie będą segregowane i poddawane recyklingowi.

Na razie nie wszystkie zakłady przetwarzania odpadów spożywczych są przystosowane do przyjmowania odpadów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Czytaj więcej: Segregować odpady w przyszłym roku będziemy inaczej. I drożej…

Szacuje się, że jeden mieszkaniec Litwy rocznie marnuje średnio 141 kg żywności. 87 kg takich odpadów powstaje w gospodarstwach domowych, reszta — w sklepach, placówkach gastronomii itp.

Jednak rocznie zbieranych jest jedynie 7 000 ton odpadów spożywczych.

Planuje się, że w ciągu roku z mieszanych odpadów komunalnych będzie można oddzielić kolejne 150 000 ton odpadów spożywczych.

