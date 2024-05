Piosenki Agnieszki Osieckiej zabrzmią w Wilnie po raz siódmy

— Poezja Osieckiej jest magiczna. Kto przynajmniej raz sięgnął po jej twórczość, ten już nie może się z nią rozstać — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi pomysłodawczyni i koordynatorka konkursu Janina Stupienko.

— Festiwal zatacza coraz szersze kręgi i zyskuje międzynarodowy rozgłos. W ubiegłym roku dołączył do nas uczestnik z Holandii, zaś w tym roku ten kraj będą już reprezentować dwaj panowie. Na konkurs stawi się również solista z Wiednia, przyjedzie też 16-osobowy zespół z Polski — wymienia Janina Stupienko.

W tegorocznym konkursie rozszerza się nie tylko geografia uczestników, ale również granica wiekowa.

— W poprzednich odsłonach konkursu udział mogły wziąć osoby w wieku od 16 lat. W tym roku postanowiliśmy znieść ograniczenia wiekowe, więc zapraszamy osoby w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i osoby starsze, wszystkich, komu nie jest obojętna poezja Agnieszki Osieckiej — dodaje nasza rozmówczyni.

Jak mówi, z każdym kolejnym rokiem uczestnicy konkursu odkrywali dla siebie kolejne piosenki Agnieszki Osieckiej. Wykonywali nie tylko powszechnie lubiane utwory, jak „Małgośka” czy „Niech żyje bal” pisane przez poetkę dla Seweryna Krajewskiego czy Maryli Rodowicz, ale też zaczęli sięgać po mniej znane utwory poetki, które pięknie współgrały z ich odczuciami i wrażliwością.

— Każdy w jakiś sposób odkrywał jej twórczość, zanurzał się w niej i już się z nią nie rozstawał. Magia Osieckiej polega na tym, że skoro człowiek zetknie się z jej twórczością, to już nie potrafi się z nią rozstać — mówi Janina Stupienko.

— Bardzo lubię i podziwiam twórczość Agnieszki Osieckiej — przyznaje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Justyna Leonowicz, która z piosenką „Wariatka tańczy” zdobyła nagrodę Grand Prix w ubiegłorocznym VI Konkursie „Do słów Agnieszki Osieckiej”. — Ta styczność z jej tekstami towarzyszy mi tak naprawdę przez całe życie, bo większość polskich piosenkarzy wykonuje piosenki do jej słów. Słucham sporo poezji śpiewanej, lubię śpiewać, dlatego zdecydowałam spróbować swoich sił na tym konkursie. Udało mi się zdobyć Grand Prix, ale najważniejsze jest to, że podczas tego konkursu panuje dobra atmosfera, no i jest on skierowany do wszystkich, niezależnie od tego, czy to 18-letnia osoba, czy 50 plus. To dobra okazja, żeby wypróbować siebie.

Do udziału w konkursie zaprasza organizator Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie. To już ostatni moment na przesłanie zgłoszenia, ponieważ zapisy trwają tylko do 5 czerwca. Uczestnicy przygotowują 2 utwory: piosenkę do słów Agnieszki Osieckiej oraz dowolną inną polską piosenkę.

Do udziału w konkursie są zapraszani wszyscy miłośnicy poezji śpiewanej

| Fot. Marian Paluszkiewicz