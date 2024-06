Piesza wędrówka potrwa cztery dni, w jej trakcie pielgrzymi mają do pokonania trochę ponad 100 km. Przejdą trasą wiodącą z Ejszyszek poprzez Soleczniki, Turgiele i Rudominę, by osiągnąć kulminacyjny cel podróży i pochylić się przed słynącym łaskami Obrazem Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy.

Organizatorem tegorocznej pielgrzymki jest ks. Waldemar Szyrwiński. Weźmie w niej udział również wieloletni organizator Pielgrzymki Miłosierdzia ks. Wiktor Kudriaszow, jak również ks. Rajmund Jurolaitis.

– Pielgrzymi wyruszają w drogę z bardzo różnymi intencjami. Osoby starsze modlą się za swoich bliskich, wypraszają łaskę zdrowia. Młodzież bardzo często modli się o odnalezienie swojego powołania. Kiedy się pyta ich, dlaczego wracają na pielgrzymkę po raz kolejny, mówią, że właśnie na pielgrzymce mają możliwość spotkania tych ludzi, z którymi widzą się tylko raz w roku, właśnie na pielgrzymce. Jest to przede wszystkim dobra możliwość przebywania z ludźmi, którzy myślą podobnie, ale też zaniesienia swojej intencji do Matki Bożej – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” współorganizatorka pielgrzymki Kornelia Kaczanowska.

Wyruszając w drogę, pielgrzymi godzą się na to, że przyjdzie im zmierzyć się z różnymi trudnościami: muszą wędrować w upalnym słońcu czy pod strugami ulewnego deszczu; próby wielu przemierzonych kilometrów nie wytrzymują niektóre buty, a stopy czasami pokrywają się bolesnymi odciskami.

– Przypominamy pielgrzymom, że warunki do spania nie zawsze będą bardzo wygodne, bowiem noclegi są organizowane w szkołach. Nie zawsze też będzie możliwość skorzystania z ciepłego prysznica, latem czasami nie ma gorącej wody – uczula organizatorka.

Nie zważając jednak na wszelkie zewnętrzne trudności, co roku w tym wydarzeniu skupiającym się na duchowym wymiarze naszego życia uczestniczy ponad 200 pątników w różnym wieku.

– Taka pielgrzymka jednoczy nas, katolików, jak również Polaków mieszkających na Litwie, ponieważ jest to polska pielgrzymka, choć nie brakuje również osób mówiących w języku litewskim. Można więc powiedzieć, że jest to wielokulturowa pielgrzymka, która łączy wielu ludzi. Warto poznać innych, warto zanieść swe intencje do Matki Bożej, warto skorzystać z innej formy modlitwy. Jesteśmy przyzwyczajeni do przebywania w kościele, ale modlitwa w drodze może być wciągającą odmianą i przynieść wiele owoców – wskazuje Kornelia Kaczanowska.

– Prosimy też, jeśli istnieje taka możliwość, by mieć koszulki w czterech kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym i białym. Każdy z tych kolorów symbolizuje kolejną tajemnicę Różańca świętego, którą rozważamy każdego dnia pielgrzymki. Warto też zabrać ze sobą butelkę z wodą, krem od słońca, czapkę, w razie potrzeby jakieś własne leki – przypomina nasza rozmówczyni.

Zapisy na pielgrzymkę już się rozpoczęły. Formularz uczestnika można wypełnić poprzez link rejestracyjny na Facebooku na profilu Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama lub zarejestrować się telefonicznie +370 646 22113 (Kornelia), ewentualnie na stronie https://ejszyszki-ostrabrama.github.io/. W przeddzień pielgrzymki, 30 czerwca o 20:00 spod Ostrej Bramy autokar zabierze pielgrzymów na nocleg do Ejszyszek.

