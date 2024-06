Kulturalne lato w Polsce kusi atrakcjami!

21 czerwca zabrzmiał w polskich szkołach ostatni dzwonek i rozpoczęły się wakacje. Jak co roku pełne wydarzeń ze wszystkich obszarów kultury: muzycznych, literackich, teatralnych i filmowych.

Redakcja magazynu „Kuriera Wileńskiego” tradycyjnie przygotowała kalendarz tych, które naszym zdaniem zapowiadają się najatrakcyjniej. Ufamy, że okaże się przydatny naszym Czytelnikom w planowaniu letnich wojaży po Polsce, zwłaszcza że naprawdę jest w czym wybierać i każdy powinien znaleźć w nim coś dla siebie.

Metallica, Bocelli i inne gwiazdy

Nasze zapowiedzi zaczynamy od najważniejszych koncertów. Już na początku lipca przyjedzie do Warszawy legendarny zespół Metallica, który wystąpi na Stadionie Narodowym, i to aż dwukrotnie. Pierwszy koncert zabrzmi 5 lipca, drugi dwa dni później. Występy w Warszawie są częścią światowej trasy koncertowej zespołu M72, która zapowiada nową, odważną scenografię.

Jeszcze wcześniej pojawi się w Polsce Diana Krall, jazzowa laureatka dwóch statuetek Grammy. Pochodząca z Kanady artystka wystąpi 30 czerwca w krakowskim Centrum Kongresowym ICE, a już następnego dnia, 1 lipca, w sopockiej Operze Leśnej. Jej kojący jazz idealnie sprawdzi się na początek lata.

16 lipca we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki wystąpi Gregory Porter, legenda jazz soulu. To dwukrotny zdobywca nagrody Grammy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów gatunku modern jazz i soul. Porter zgromadził w Polsce wierną grupę fanów, która docenia elegancki jazz czerpiący z tradycji, ale ceni też jego nowoczesną formę.

Latem dwa koncerty w Polsce da także Lenny Kravitz, amerykański muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny oraz aktor. Czterokrotny laureat nagrody Grammy. Mimo że w tym roku skończył 60 lat, wciąż jest w znakomitej formie, czego dowiódł ostatnio chociażby występując w Londynie na Stadionie Wembley przed finałowym meczem Ligi Mistrzów. 21 lipca Kravitz wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie, a dwa dni później w Atlas Arenie w Łodzi.

W krakowskiej Tauron Arenie zaśpiewa też Justin Timberlake, amerykańska supergwiazda, uznawana za „księcia popu”. W tym roku powraca na scenę z The Forget Tomorrow World Tour. Show promuje jego najnowszy album pod tytułem „Everything I Thought It Was”. To właśnie z tego krążka pochodzi jego nowy singiel, czyli „Selfish”. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie Timberlake da pod Wawelem aż dwa koncerty: 26 i 27 lipca.

Na koniec propozycji koncertowych Andrea Bocelli, jeden z najwybitniejszych tenorów naszych czasów. Największe przeboje i najpiękniejsze arie zaśpiewa 24 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie przyciągnie zapewne zarówno miłośników opery, jak i fanów ballad muzyki popularnej.

Festiwal Miłosza w Krakowie potrwa w tym roku aż osiem dni – od 30 czerwca do 7 lipca! Poetyckie święto rozpocznie się w rocznicę urodzin poety, a sam festiwal zbiega się z obchodami Roku Czesława Miłosza

| Fot. Facebook

Festiwale, festiwale…

Jednym z najpopularniejszych wydarzeń początku wakacji w Polsce od 2002 r., z wyłączeniem okresu pandemii, jest gdyński festiwal Open’er. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo, gdzie się odbywa, w ostatnich latach przez kilka festiwalowych dni pojawiało się ponad 100 tys., głównie młodych, ludzi. W tym roku impreza odbędzie się od 3 do 6 lipca, a wśród całej plejady wykonawców usłyszeć będzie można m.in.: Foo Fighters, Kwiat Jabłoni, Margaret, Zalewskiego czy Kim Gordon. Pełną listę i informacje o biletach można znaleźć na stronie festiwalu.

Pierwszy weekend sierpnia, od 2 do 4, to z kolei Off Festival w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, którego tradycje także sięgają roku 2002. Organizatorzy, którym przewodzi znany i ceniony muzyk Artur Rojek, i tym razem zapowiadają mocną międzynarodową obsadę. Nie zabraknie też polskich brzmień alternatywnych. Na scenie wystąpią m.in.: Grace Jones, The Blaze, Future Islands, Sevdaliza, Baxter Dury, Bar Italia i wielu innych.

Zupełnie za darmo będzie można słuchać muzyki przez trzy letnie dni w Łodzi. 26, 27 i 28 lipca z okazji 601. urodzin miasta odbędzie się tam Łódź Summer Festival. Na cały weekend centrum miasta zamieni się w festiwalowe miasteczko. Na głównej scenie planowane są występy gwiazd polskich i zagranicznych. Wystąpią: Placebo, Beata i Bajm, Smolasty, White 2115, PRO8L3M, Kukon, Krzysztof Zalewski, Kizo i Milky Chance.

Bodaj najpopularniejszy w Polsce letni festiwal, Żywiec Męskie Granie, tegoroczną trasę zaczyna już pod koniec czerwca (28, 29) w Żywcu, gdzie trasa dotąd tradycyjnie się kończyła. W kolejne piątki i soboty przemieszczać się będzie do: Szczecina (12, 13.07), Gdańska (19, 20.07), Poznania (26, 27.07), Wrocławia (2, 3.08), Krakowa (9, 10.08) i Warszawy (23, 24.08). Wystąpią m.in.: Daria Zawiałow, Brodka, Renata Przemyk, Mrozu, Kaśka Sochacka, Kwiat Jabłoni, Zalewski i Vito Bambino.

Już po wakacjach, na zakończenie lata, od 19 do 22 września w Gdańsku 14. edycja, organizowanego przez Marcina Kydryńskiego Siesta Festivalu, czyli muzyki world, jazz, kultury luzofońskiej, boler, morn, samb i innych hipnotycznych rytmów. W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Starym Maneżu oraz klubie Parlament wystąpią w tym roku: Yasmin Levy z orkiestrą,

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Étienne M’Bappé, Lura, Alfredo Rodríguez, Maria Emilia i Anna Maria Jopek.

Sporo ciekawych letnich wydarzeń kulturalnych dziać się będzie dosłownie za miedzą Wileńszczyzny. Polecić wśród nich warto Suwałki Blues Festival od 11 do 13 lipca

| Fot. Facebook

Za miedzą

Sporo ciekawych letnich wydarzeń kulturalnych dziać się będzie też dosłownie za miedzą Wileńszczyzny. Polecić wśród nich na pewno warto Suwałki Blues Festival od 11 do 13 lipca. Koncert otwarcia da Zalewski, a wśród innych gwiazd m.in. Voo Voo & Dzieci Bluesa: Anna Rusowicz, Maciej Maleńczuk, Tomasz „Titus” Pukacki, WaluśKraksaKryzys; a także – Ian Parker Band, Bernard Allison, When Rivers Meet czy La Perra Blanco.

Dwa tygodnie później, od 25 do 28 lipca – Ostróda Reggae Festival. Tu wśród wykonawców będzie można usłyszeć choćby: Tomka Lipińskiego, Habakuk, Tabu czy Vavamuffin. Dla miłośników muzyki country, w tym samym czasie, ale krócej, bo tylko dwa dni, od 26 do 27 lipca w przepięknie położonym nad jeziorem Czos amfiteatrze w Mrągowie – 43. edycja legendarnego Festiwalu Piknik Country i Folk. Piknik organizowany jest tradycyjnie w ostatni weekend lipca od 1983 r.! W tegorocznym programie m.in. jubileuszowy koncert Michała Lonstara, który na scenie występuje już od 45 lat. Zagraniczne gwiazdy festiwalu to Music Road Pilots z Niderlandów czy reprezentująca angielską scenę multiinstrumentalistka Sarah Jory, która do Mrągowa powróci po 25 latach.

Miłośników kabaretu tradycyjnie zaprasza Ełk. Od 18 do 21 lipca odbędzie się w tym mazurskim mieście 29. Mazurskie Lato Kabaretowe „Mulatka”, jeden z największych przeglądów kabaretowych w Polsce. Maraton rozrywki od lat przyciągający kabaretowy świat oraz miłośników sztuki żartów, skeczy i gagów. Wśród tegorocznych gwiazd kabaret Ani Mru Mru.

Wydarzenia literackie

Wśród festiwali literackich, z wileńskiego punktu widzenia, na plan pierwszy wybija się Festiwal Miłosza, który w Krakowie potrwa w tym roku aż osiem dni – od 30 czerwca do 7 lipca! Poetyckie święto rozpocznie się w rocznicę urodzin poety, a sam festiwal zbiega się z obchodami Roku Czesława Miłosza. Hasło przewodnie „Ocalenie” nawiązuje do jednego z ważniejszych tomów noblisty, którego pierwsze od 1945 r. wznowienie zaplanowane jest jako jedna z atrakcji festiwalu.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Ze względu na rocznicowy charakter szczególnie dużo będzie wydarzeń poświęconych patronowi. Wśród gości zagranicznych znajdą się m.in.: łotewski poeta Siemion Chanin, słoweńska poetka Katja Gorečan, laureatka nagrody Europejski Poeta Wolności Monika Herceg, ukraińska poetka Ija Kiwa czy laureat tegorocznej Nagrody im. Zbigniewa Herberta Yang Lian. Wydarzenia na festiwalu są bezpłatne, ale obowiązują wejściówki.

Czytaj więcej: Czesława Miłosza nigdy za wiele!

Na Dolnym Śląsku, u podnóża Gór Sowich, od 4 do 14 lipca – 10. edycja festiwalu Góry Literatury, który powstał z inicjatywy innej polskiej noblistki, Olgi Tokarczuk. Festiwal corocznie przyciąga rzesze turystów, fanów literatury, muzyki, sztuki, filmu i tańca. Bogaty program artystyczny, warsztaty literackie, spotkania autorskie zawsze są organizowane w wyjątkowych, historycznych miejscach Dolnego Śląska. Jubileuszowa edycja zapowiada wiele atrakcji, ale niezmiennie najwięcej miejsca poświęcone będzie literaturze polskiej. O swoich ostatnich książkach i nie tylko porozmawiają: Joanna Bator, Wojciech Bonowicz, Sylwia Chutnik, Jacek Dehnel, Katarzyna Groniec, Eliza Kącka, Michał Rusinek, Paweł Sołtys, Krzysztof Varga, Jakub Żulczyk i wielu innych autorów.

W sierpniu, od 4 do 10, literaci przeniosą się na wschód Polski, gdzie w Szczebrzeszynie i Zamościu zaplanowano kolejną, także jubileuszową, X edycję festiwalu Stolica Języka Polskiego. Jej patronem będzie Julian Przyboś.

24 sierpnia na Europejską Noc Literatury zaprasza z kolei Wrocław. Kuratorem edycji 2024 jest pisarz i publicysta Łukasz Orbitowski, który jest autorem tegorocznego hasła: „Wojny Bogów”. Program będzie oscylował wokół różnych form duchowości.

Najpopularniejszy w Polsce letni festiwal, Żywiec Męskie Granie, tegoroczną trasę zaczyna już pod koniec czerwca, a zakończy 23 i 24 sierpnia w Warszawie. Tegoroczny line-up promuje kapitalny teledysk z Moniką Brodką

| Fot. YuoTube

Letnie kino

Także Wrocław zaprasza na 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Nowe Horyzonty”. W tym roku ponownie odbędzie się on hybrydowo. Między 18 a 28 lipca część stacjonarna w stolicy Dolnego Śląska, a między 18 lipca a 4 sierpnia pokazy online. To festiwal wizjonerów kina, artystów bezkompromisowych, którzy mają odwagę iść obraną przez siebie drogą wbrew panującym modom i opowiadać o rzeczach najważniejszych swoim niepowtarzalnym językiem. Spośród setek filmów pokazywanych co roku na światowych festiwalach oraz wśród tych nadsyłanych do selekcji wybierane są te, które za sprawą swojej niezwykłej formy i siły ekspresji, nie pozwalają o sobie zapomnieć.

W Kazimierzu Dolnym i Janowcu od 27 lipca do 4 sierpnia odbędzie się 18. Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. „Kultowe obrazy, oryginalni reżyserzy, najlepsze produkcje sezonu, filmy o sztuce, konkurs krótkich metraży oraz wydarzenia innych dziedzin sztuki” – tak reklamują go organizatorzy. Założeniem wydarzenia jest łączenie twórcy z odbiorcą oraz filmu, literatury, muzyki i sztuk wizualnych, czyli wszystkich dziedzin, z których czerpie X muza. Dyrektorką artystyczną festiwalu jest Grażyna Torbicka, autorka licznych programów telewizyjnych i reportaży o tematyce filmowej.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Od 9 do 18 sierpnia w uroczej miejscowości Ińsko na terenie Ińskiego Parku Krajobrazowego na Pomorzu Zachodnim odbędzie się natomiast, już po raz 51., Ińskie Lato Filmowe. To jedna z najstarszych cyklicznych imprez filmowych w Polsce. Koncentruje się ona szczególnie na kinematografii Europy Wschodniej oraz zjawiskach, które dotykają tematyki odrębności kulturowej w kinie światowym. Dużo miejsca zajmują obrazy komentujące w odważny sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie.

Teatr pod chmurką

W Warszawie już tradycyjnie letnie spektakle plenerowe dla dzieci i dorosłych wystawia Teatr Polonia. Co ważne, wstęp na wszystkie jest wolny! Na placu Konstytucji między 10 a 31 lipca pokazane zostaną 23 przedstawienia. Dla dorosłych: „Flamenco namiętnie”, „Związek otwarty” i „Lament na placu Konstytucji”, a dla dzieci „Czerwony Kapturek” i „2 000 000 kroków”. Od 1 do 25 sierpnia (z wyłączeniem 15 sierpnia) spektakle plenerowe grane będą na scenie Och-Grójecka 65 przed Och-Teatrem.

Na 26. Letni Ogród Teatralny od 6 lipca do końca sierpnia we wszystkie wakacyjne weekendy zaprasza katowicki Teatr Korez. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych w stolicy Górnego Śląska. Jak co roku gościć będą znakomici artyści z polskich scen teatralnych. W programie spektakle dla dorosłych, a także dla najmłodszych, czyli Letnia Grządka Teatralna. W repertuarze m.in. „Komedia z dreszczykiem”, „Wieczór panieński plus” czy „Pchła szachrajka”.

A gdy już skończy się lato i zawita jesień, odbędzie się wydarzenie z wileńskiego punktu widzenia chyba najważniejsze, czyli kolejne „Wilno w Gdańsku”. To interdyscyplinarny festiwal kulturalny, organizowany wspólnie przez miasta partnerskie Gdańsk i Wilno już od ponad 20 lat. Tegoroczna edycja odbędzie się po raz pierwszy na początku października, dokładnie w jego pierwszy weekend, a za tym terminem stoi chęć przyciągnięcia na wydarzenie studentów, którzy właśnie rozpoczynać będą rok akademicki. Dyrektor artystyczny Tomasz Snarski przygotowuje jak zwykle moc atrakcji, a „Kurier Wileński” będzie sprawował patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Czytaj więcej: Wspólnota i rocznice, czyli „Wilno w Gdańsku” po raz dwudziesty

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 24 (71) 22-28/06/2024