Zdaniem mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, modernizacja oświetlenia ulicznego jest ważnym zadaniem, mającym na celu nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, ale także stworzenie bardziej atrakcyjnego środowiska życia w gminach rejonu.

„Zamieniamy stare, nieefektywne lampy na nowoczesny sprzęt oświetleniowy, który zapewnia lepsze oświetlenie, zmniejsza zużycie energii i jest bardziej trwały. Po wykonaniu tych prac zwiększymy bezpieczeństwo wszystkich, zwłaszcza w ciemności, obniżymy koszty energii w Samorządzie i przyczynimy się do tego, że osiedla rejonu wileńskiego wraz ze swoją infrastrukturą staną się jeszcze bardziej nowoczesne” — mówi r. Duchniewicz.

Nowa sieć oświetleniowa planowana jest w największej gminie rejonu pod względem liczby mieszkańców — Awiżeniach — na ulicy Liepų we wsi Lindziniszki (odcinek o długości 813 m), na ulicy Riešutų we wsi Awiżenie (769 m) oraz na ulicy Kalno w Górnych Rusokach (ponad 1 km).

W gminie Bezdany planowane jest odnowienie oświetlenia w ulicach Pušų (224 m), Geležinkelio (597 m) i we wsi Balciszki (50 m).

W gminie Bujwidze we wsi Iwanówko przewidziano wymianę 7 lamp oświetlenia ulicznego, a we wsi Iszoryszki na ulicach Bažnyčios i Kalno planowany jest remont oświetlenia polegający na wymianie linii napowietrznych i oświetlenia na istniejących 22 podporach.

W gminie Dukszty planowana jest modernizacja oświetlenia we wsi Lewidany, zostaną zamontowane 32 słupy oraz są planowane przygotowanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego ul. Mokyklos, we wsiach Dukszty i Szawliszki.

W tym roku na terenie gminy Czarny Bór urządzono oświetlenie ścieżki dla pieszych na ulicy A. Mickevičiaus we wsi Czarny Bór (565 m) oraz zamontowano oświetlenie uliczne na ul. Geležinkeliečių 1, ustawiając podporę we wsi Wołczuny, a na ul. Geležinkeliečių 12 — przez ustawienie dwóch podpór oświetleniowych. Obecnie podpisano umowę i rozpoczną się prace przy montażu oświetlenia ulicznego: ul. A. Mickevičiaus 7 we wsi Czarny Bór (225 m), na ul. A. Mickevičiaus 47-55, we wsi Czarny Bór (300 m), części ul. Šilo wsi Czarny Bór (350 m). Trwają także procedury projektowe i koordynacyjne z instytucjami dotyczące przygotowania projektu oświetlenia na drodze Dusiniany – Prudziszki. Projektuje się oświetlenie od ulicy Pakalnė, we wsio Dusiniany do mostu na ulicy Prudziszki, we wsi Prudziszki, które ma długość 2,2 km.

Przygotowywany jest projekt oświetlenia na ulicy Baltosios Vokės we wsi Czarny Bór. Projektowane jest oświetlenie od skrętu w stronę ulicy Anos Krepštul do przejazdu kolejowego, długość trasy wynosi 345 m. Projektowane jest także oświetlenie od ul. A. Mickevičiaus 51, we wsi Czarny Bór do cmentarza w Czarnym Borze (długość 700 m), w części wsi Baraszki — 107 m. W tym roku planowane jest przygotowanie projektów instalacji oświetlenia we wsiach Słomianka, Prudziszki, Wołczuny.

W gminie Kowalczuki założono nową sieć oświetleniową we wsi Jeżowo (18 lamp) i we wsi Norwajsze (11 lamp). W tym roku planowana jest także zakładanie nowych sieci na ulicy M. Šumskio w miasteczku Szumsk i na ulicy Tabolino we wsi Kałaboryszki.

Planowany jest montaż nowego oświetlenia na ulicy Bebrų we wsi Adamczuki (ok. 600 m) w gminie Ławaryszki – projekt jest w przygotowaniu. W sierpniu planowana jest także wymiana części oświetlenia na terenie tej gminy.

W gminie Mejszagoła w tym roku przygotowano dwa projekty budowy elektroenergetycznych sieci oświetleniowych na ulicach Vilniaus i Saugūniškių w miasteczku Mejszagoła oraz we wsi Dowcianiuki na drodze Dowcianiuki-Chartaniszki.

W tym roku planowany jest montaż oświetlenia na ulicach Liepų i Klevų we wsi Kiemiele.

W gminie Mariampol w tym roku zainstalowano oświetlenie uliczne we wsi Mariampol: na ul. Žiemkentų (128 m), ul. Statybininkų (240 m), ul. Saulėtoji (200 m).

Na terenie gminy Miedniki w tym roku planowane jest założenie sieci oświetleniowych we wsi Miedniki na ulicach Juozapinė i Medaus (ok. 1,2 km, 25 lamp).

We wsi Gałgi gminy Mickuny rozpoczęły się już prace związane z instalacją oświetlenia na ulicy Meldų, odcinek wynosi 1 km. Wymieniono także stare lampy oświetleniowe na nowe we wsi Skajstery, na ul. Skaisterių — 9 sztuk, we wsi Dziedaniszki, na ul. Dėdoniškiu — 22 szt.; we wsi wieś Gałgi, na ul. Galgių, — 1 szt., ul. Užupio w miasteczku Mickuny — 6 szt., ul. Darbininkų, w miasteczku Mickuny — 3 szt., ul. Mickūnų, w miasteczku Mickuny — 3 szt.; na ul. Vilniaus, w miasteczku Mickuny — 17 szt.

W tym roku planowane są prace projektowe oświetlenia ulicznego: ulice Užupio wieś Gajduny, wieś Nowosiołki, wieś Możejki, miasteczko Mickuny; ul. Mokyklos, wieś Jałówka

ul. Skaisterių, wieś Saduniszki, odcinki drogi w pobliżu drogi o znaczeniu państwowym Mickuny-Skaijstery-Saduniszki, ul. Kranto, wieś Nowosiołki miast. Mickuny.

Obecnie trwa montaż oświetlenia placu we wsi Rudowsie w gminie Niemenczyn. Łącznie zainstalowanych zostanie 20 lamp, długość trasy oświetleniowej wyniesie 700 m. Planowane jest także zainstalowanie oświetlenia w pobliżu cmentarza przy ulicy Bažnyčios we wsi Jęczmieniszki w gminie Niemenczyn.

W tym roku planowana jest instalacja sieci oświetleniowych na ulicy Kalno (545 m), parkingu (90 m) i na ścieżce dla pieszych (ponad 150 m) na ulicy Švenčionių i Kardinolo Henriko Romano Gulbinovičiaus (120 m). Obecnie przygotowywany jest projekt instalacji sieci oświetleniowych na części ul. Neries.

Planowane jest zakończenie montażu oświetlenia na ul. Ežero. we wsi Wielkie Sioło. Zamontowane zostaną 34 lampy, odcinek będzie miał długość około 1,5 km. Na ulicy Sodų we wsi Skojdziszki zostanie zainstalowanych 8 słupów oświetleniowych, długość odcinka wyniesie około 300 m.

Wkrótce na terenie gminy Podbrzezie zakończą się prace związane z instalacją oświetlenia we wsi Równopole (276 m) i we wsi Warniszki (191 m). Obecnie realizowane są techniczne projekty oświetlenia ul. Tulpių we wsi Podbrzezie, we wsi Paberżynie i na ulicy Šilo we wsi Glinciszki.

W gminie Pogiry zainstalowano oświetlenie na ulicy Krantinės we wsi Wojdaty (540 m). W tym roku prace związane z budową instalacji oświetlenia będą prowadzone na ulicy Dvarelio w miejscowości Gudele (19 lamp, odcinek — 600 m). Planuje się, że w tym roku możliwe będzie zamontowanie oświetlenia w sieci na ulicy Pagirių we wsi Pogiry (260 m, 6 podpór) oraz na podwórzu domów wielomieszkaniowych przy ulicy Šaltinio we wsi Biała Waka (180 m, 5 podpór).

Na terenie gminy Rzesza planowana jest instalacja oświetlenia na ulicy Molėtų we wsi W. Rzesza (2 słupy oświetlą przejście, 3 słupy — istniejący tu plac). W tym roku planowane są prace projektowe dotyczące montażu oświetlenia na ulicy Purnuškių w osiedlach Franciszkańce i Purnuszki oraz na ulicy Vilties we wsi Wierzbiszki.

W gminie Rudomino planuje się montaż oświetlenia na ulicy Panoramos we wsi Parafianowo (490 m, 17 lamp), ulicy Pamiškės we wsi Tatarka, we wsi Barkiszki oraz przebudowę oświetlenia na ulicy Žalioji we wsi Kalwiszki.

Oświetlenie zostanie zainstalowane na terenie gminy Rukojnie we wsi Sawiczuny, ul. F. Boguševičiaus na odcinku od skrzyżowania ul Gėlių z ul. S. Konarskio i w Rukojniach przy ul. Kunigo Povilo Ksavero Bžostovskio. Planowana jest także realizacja projektu oświetlenia ulicznego we wsi Krzyżówka.

W tym roku planuje się montaż oświetlenia ulicznego na ulicach Riešės 8 i Riešės 9 we wsi Grykienie. Całkowita długość – prawie 1,2 km.

Na terenie gminy Sużany przygotowywane są projekty rekonstrukcji oświetlenia ulic Vilniaus, Mokyklos i Kalvinės we wsi Sużany. Obecnie przygotowywany jest trwały projekt instalacji oświetlenia ulicznego na ulicy Vilniaus we wsi Naszuńce, którego realizacja planowana jest w tym roku. Planuje się także montaż oświetlenia ulicznego na ulicy Vilniaus we wsi Sużany (obok nowo wybudowanego chodnika).

W tym roku planowane jest przygotowanie projektów robót instalacji oświetleniowej dla gminy Szaterniki przy ulicy Vakarų, we wsi Wieluciany i ul. Tolimoji we wsi Wierbuszki. Planowane jest także rozpoczęcie inwestycji w oświetlenie na ul. Krantinė, we wsi Grygajcie. W gminie Zujuny kontynuowana jest rozbudowa trasy oświetleniowej na ul. Cz. Miłosza we wsi Pustołówka (ok. 150 m), ulica Prapuolų we wsiach Przypoły i Wierbieniszki (ok. 500 m), ulica Klevų we wsi Zujuny (ok. 200 m). Zainstalowano nową trasę oświetlenia na ulicy Smėlio we wsi Giełaże (około 200 m). Na ulicy Buivydiškių zainstalowano już 3 dodatkowe lampy i jedną nową podporę. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy montażu nowej infrastruktury oświetlenia ulicznego na ulicach Gineitiškiu i M. Koperniko we wsi Ginejciszki oraz zakończą się prace projektowe instalacji oświetlenia na ulicy Platiniškių.

