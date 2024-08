Szczeciński finał międzynarodowych regat The Tall Ships Races 2024

Finał regat odbył się w Szczecinie w dniach 2-5 sierpnia po siedmiu latach przerwy. Wzięło w nim udział blisko 70 żaglowców i jachtów oraz półtora tysiąca żeglarzy z 15 krajów świata. Wśród nich były m.in.: ekwadorski „Guayas”, niemiecki „Roald Amundsen”, polskie: „Dar Młodzieży”, „Fryderyk Chopin”, „Dar Szczecina” czy litewska „Lietuva”. Tak więc Szczecin był już po raz czwarty stolicą polskiego żeglarstwa i ponownie stał się portem finałowym międzynarodowych regat The Tall Ships Races.

Nieodłącznym elementem finału regat The Tall Ships Races są zawsze dodatkowe atrakcje i strefy zabaw. Tak było i w tym roku. Dwa brzegi Odry były wypełnione aktywnymi propozycjami i kreatywną formą spędzenie czasu. Było więc zwiedzania wielkich żaglowców i jednostek pływających, pokazy orkiestr dętych, parady załóg, sceny z muzyką popularną, szantową, dziecięcą czy lokalną, animacją dla dzieci, jarmarkami, zawodami sportowymi oraz wieloma strefami tematycznymi. W piątek (2 sierpnia) usłyszeliśmy koncert specjalny Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz zespołu Ørganek; w sobotę (3 sierpnia) dyskoteka pod żaglami, w trakcie której wystąpili wykonawcy pop: Lanberry, Tribbs, Daria Marx, Sylwia Grzeszczak, a wieczór zakończył się przy rytmach DJ Radio Eska. Z kolei w niedzielę (4 sierpnia) słuchaliśmy artystów serwujących rock, pop, muzykę elektroniczną i alternatywną. Na scenie wystąpili: Krzysztof Zalewski, Mery Spolsky, Smolik/Kev Fox, Ikarus Feel. Nie można też nie wspomnieć o barwnym międzynarodowym korowodzie, który przeszedł ulicami Szczecina na trasie Wały Chrobrego – Teatr Letni im. Heleny Majdaniec.

„Dar Młodzieży” na tle Morskiego Centrum Nauki im. prof. J. Stelmacha

| Fot. Leszek Wątróbski

Żaglowiec „Guayas”

Jest drugim, po kolumbijskiej „Glorii”, żaglowcem zbudowanym dla kraju południowoamerykańskiego przez hiszpańską stocznię Celaya w Bilbao. W jego sylwetce szczególną uwagę zwracał mahoniowy mostek górujący nad nadbudówką. Żaglowiec wszedł do służby w lipcu 1977 i po dwumiesięcznej dziewiczej podróży przez Atlantyk i Kanał Panamski, 1 października 1977 r., nowy ekwadorski żaglowiec triumfalnie wszedł do swojego portu macierzystego w Guayaquil. Jego nazwa nawiązuje do głównej rzeki Ekwadoru, ale również imienia wodza indiańskiego plemienia Huancavilca, które niegdyś zamieszkiwało okolice Guayaquil. Do narodowej symboliki nawiązuje też galion jednostki, który przedstawia lecącego kondora. W swojej długiej historii żaglowiec wielokrotnie opływał kontynent południowoamerykański, przy okazji trawersując przylądek Horn. W latach 2015-16 odbył rejs dookoła świata drogą przez Kanał Panamski, Sueski i wokół przylądka Leeuwin. W 2007 r. załoga barku zdobyła najwyższe wyróżnienie podczas śródziemnomorskiej edycji The Tall Ships Races.

Bryg „Roald Amundsen”

Zbudowany w roku 1952 dla Narodowej Armii Ludowej byłej NRD. W 1992 r. szkutnik Detlev i jego przyjaciele przekształcili go w bryg w ramach programu walki z bezrobociem. „Roald Amundsen” odbył swój pierwszy rejs w 1993 r. I chociaż „Roald Amundsen” nie oferuje luksusów, jest dobrze wyposażony w najnowszy sprzęt komunikacyjny i bezpieczeństwa na pokładzie. Żaglowiec wielokrotnie brał udział w regatach Tall Ships Races — w tym w wyścigu z Kadyksu do Amsterdamu w ramach Tall Ships 2000 Transatlantic Race.

Marynarze przed ORP „Iskrą”

| Fot. Leszek Wątróbski

„Dar Młodzieży”

To trzymasztowy polski żaglowiec szkolny (fregata) typu B-95, następca „Lwowa” i „Daru Pomorza”. Żaglowiec zbudowany został w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1981 r., częściowo za składki społeczne. Uroczyste podniesienie bandery odbyło się 4 lipca 1982. Rok później wziął udział w zlocie żaglowców w Japonii, a w roku 1984 w kanadyjskim Tall Ships Races. Następnie w latach 1987-1988 okrążył Ziemię drogą wokół przylądka Horn i w roku 1992 uświetnił 500. rocznicę odkrycia Ameryki rejsem do USA.

„Lietuva” z Kłajpedy

Jest własnością jedynego litewskiego miasta portowego Kłajpedy (statek należy do Kłajpedzkiego Miejskiego Klubu Żeglarskiego). Zbudowana została w roku 1976 w Gdańsku i już w następnym roku jej załoga zdobywa główną nagrodę w regatach o Puchar Bałtyku ZSRR, a w 1983 główną nagrodę w Regatach Bałtyckich w Varnemunde we wschodnich Niemczech.

Do czasu oficjalnego przywrócenia niepodległości Litwy „Lietuva” była pierwszym jachtem, który płynął pod trójkolorową banderą narodową przez oceany; w roku 1989 popłynęła z Kłajpedy do Nowego Jorku, Baltimore i z powrotem. Dla litewskich żeglarzy był to pierwszy wolny smak morskiego powietrza — zwiastowali światu, że Litwini wkrótce będą wolni. Rok 1992 ukoronował zaszczytne osiągnięcia statku: „Lietuva” odbyła pierwszy w historii Litwy rejs dookoła świata. Po drodze młoda załoga z Kłajpedy po raz pierwszy wzięła udział w regatach The Tall Ships Races. Popłynęła również w Collumbus’92 — wśród 400 jachtów i żaglowców z całego świata i zajęła 1. miejsce w pierwszym wyścigu i 2. miejsce w drugim wyścigu transatlantyckich zawodów. „Lietuva” brała udział w regatach Tall Ships Races w 1996 r., była najszybszym jachtem w Baltic Cup’97, gdzie zajęła 8. miejsce w swojej kategorii klasy D.

Były też i parady

| Fot. Leszek Wątróbski

Laureaci regat

Łącznie wręczonych zostało 29 nagród, w tym te najważniejsze — zwycięskie. I tak w klasie A zwyciężył jacht „Fryderyk Chopin” (Polska). W klasie B „Rupel” (Belgia). W klasie C „Helena” (Finlandia). I w klasie D „Dar Szczecina” (Polska). Specjalną nagrodę dla załogi za najciekawszy występ podczas parady otrzymał „Dar Szczecina” — a najbardziej przyjazną załogą zostali wybrani żeglarze z „Fryderyka Chopina”. Największym zaś zainteresowaniem cieszył się żaglowiec „Guayas” z Ekwadoru. Długie kolejki ustawiały się do tego 80-metrowego trzymasztowca, a załoga w rytmach latynoamerykańskich witała mieszkańców Szczecina i turystów.

