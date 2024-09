„Szanowni pedagodzy, rodzice, przyjaciele szkoły oraz kochani uczniowie” — tymi słowami, po odśpiewaniu hymnu państwowego i „Roty” oraz wniesieniu sztandaru szkoły, przywitał zebranych na uroczystym apelu dyrektor gimnazjum.

Rekonstrukcja boiska

Apel odbył się na nowym boisku. „Przed kilkoma laty, w podobnym miejscu też mieliśmy apel, który zaczynałem od słów: to będzie nietypowy rok. W tym roku znów nietypowo zbieramy się, w tym miejscu, ale już z o wiele bardziej dobrymi emocjami. W końcu mamy długo oczekiwany stadion. W końcu nasze marzenia się ziściły. W ubiegłym roku mieliśmy małe niedogodności, ale teraz będziemy mogli uprawiać sport w bezpieczny sposób na bezpiecznym i nowoczesnym boisku” — poinformował zebranych dyrektor placówki.

Rekonstrukcja boiska rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku. Projekt kosztował samorząd 1,29 mln euro. „Naszym celem jest ulepszanie infrastruktury sportowej miejskich szkół, w ten sposób tworząc lepsze warunki do uprawiania uczniom sportu” — mówił przed rokiem mer Wilna Valdas Benkunskas.

W trakcie apelu Jagliński podkreślił, że gimnazjum nadal chce ulepszać warunki dla uczniów. „Przez najbliższe lata poświęcimy się budowie dobudówki. Chcemy mieć nową salę sportową oraz kilka nowych klas. Widząc tak licznie was zgromadzonych, bardzo się cieszę, że szkoła się powiększa. Dlatego potrzebujemy dodatkowych klas” — oświadczył dyrektor.

W trakcie uroczystego przemówienia Jagliński zwrócił się do pierwszaków i tegorocznych maturzystów. Zwracając się do uczniów ostatniej klasy, zaznaczył, że to właśnie oni najdłużej przebywali w szkole i poznali najwięcej tajemnic wiedzy. „Całą szkołą podczas sesji egzaminacyjnej będziemy trzymać za was kciuki. Pamiętajcie, że macie cały rok na przygotowanie na super, na 102 proc” — apelował i życzył sukcesów Walery Jagliński.

Msza i historia

Tradycyjnie szkoła uczestniczyła w projekcie „Kwiatek na Hospicjum”, który polega na tym, aby zamiast kwiatów dla nauczycieli ofiarować pewną kwotę na Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Uroczysta msza święta z okazji nowego roku szkolnego odbędzie się w następną niedzielę (8 września) o godz. 13:00 w Kościele Opatrzności Bożej na Dobrej Radzie. Mszę odprawi ks. Marek Bogdanowicz.

Historia Gimnazjum im. Szymona Konarskiego sięga 1955 r., kiedy powstała Szkoła Średnia Nr 21. W 1964 r. dokonano podziału na szkołę litewską oraz szkołę polsko-rosyjską. Ta ostatnia otrzymała Nr 29. W roku 1992 zaprzestano kompletowania klas w języku rosyjskim i już od roku 2001 nauczanie w placówce odbywa się wyłącznie w języku polskim. W 1993 r. szkoła oficjalnie otrzymała swego patrona – Szymona Konarskiego. W 2010 r. w szkole otwarto salę muzealną poświęconą patronowi szkoły. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali poseł na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, wieloletni chórmistrz zespołu „Świtezianka”, żołnierz AK Władysław Korkuć oraz pani dyrektor Teresa Michajłowicz. W 2019 r. decyzją Ministerstwa Oświaty i Nauki szkołę przekształcono w długie gimnazjum. Od tego czasu funkcjonuje jako tzw. długie gimnazjum, czyli nauczanie jest prowadzone od klasy pierwszej do czwartej gimnazjalnej. Od 2016 r. dyrektorem placówki jest Walery Jagliński.

