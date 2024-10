Przed zimą przygotuj dokładnie swoje sanie motoryzacyjne

Przestrzegajcie poniższych zasad, a strzeżonemu to i Pan Bóg dopomoże.

Przykazania dla kierowcy

Zmiana opon, impregnacja uszczelek, zabezpieczenie zamków, sprawdzenie stanu płynu chłodniczego, wymiana płynu do spryskiwaczy z letniego na zimowy, zabezpieczenie przed parowaniem szyb, zimowe dodatki do paliwa i… zimna głowa w ekstremalnych warunkach jazdy. A będzie podobno zimno i gorąco…

Po pierwsze i chyba najważniejsze — opony zimowe. O wyższości zimówek nad oponami letnimi przy ujemnych temperaturach nie ma co dyskutować — zmiana ogumienia to rzecz wręcz obowiązkowa. Przy zmianie opon warto pamiętać o tym, aby letni zestaw odpowiednio przygotować do przechowania.

Czytaj więcej: Firma „Klion” w Nowej Wilejce oferuje super-geometrię w 3D

Czas zajrzeć pod maskę

Tutaj istotny będzie zimowy płyn do chłodnic, dzięki któremu unikniemy przykrej niespodzianki w postaci awarii układu chłodzenia silnika. Powoli zamykając maskę sprawdź dodatkowo stan swojego akumulatora. Przyjmuje się, że po trzech latach sprawność akumulatora może spaść, co z kolei prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, szczególnie podczas zimy.

Jak sprawdzić, czy akumulator jest sprawny? Podłącz miernik elektroniczny do akumulatora i sprawdź jego napięcie przy wyłączonym zapłonie. Jeśli jest niższe niż 12,5V, baterię naszego auta należy naładować.

Dodatkowo warto skontrolować napięcie akumulatora podczas rozruchu samochodu — to właśnie ten moment jest najbardziej obciążający dla baterii naszego auta. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 10V, najprawdopodobniej czeka nas wymiana akumulatora na nowy.

Alarm, szyby parują!

Czas wejść do środka auta. Zimowe miesiące to często borykanie się z wilgocią w kabinie i wywoływanym przez nią parowaniem szyb. Aby temu zapobiec, należy tradycyjne dywaniki zastąpić gumowymi, przeznaczonymi na miesiące zimowe. Nie wchłaniają one wody, która następnie paruje i osadza się na szybach, powodując tym samym znaczne pogorszenie widoczności.

Parowaniu szyb zapobiegniemy również dzięki specjalnemu preparatowi — nazywanym antyparą. Kosmetyk jest bardzo prosty w użyciu — wystarczy nanieść go na wcześniej umytą, wewnętrzną stronę szyby i odczekać, aż odparuje. Dopiero po odczekaniu chwili szkło polerujemy suchą szmatką — i gotowe! Antypara będzie skuteczna przez kolejnych kilka tygodni.

Wymień „piórka”

Ponieważ to właśnie zimą najczęściej używamy spryskiwacza, aby pozbyć się zabrudzeń i błota pośniegowego, przy okazji zaleca się wymianę piór wycieraczek — nie tylko po to, aby ich działanie było w pełni skuteczne, ale również ze względu na możliwość porysowania szyby samochodu w przypadku, jeśli gumy wycieraczek są już zużyte.

Impregnacja uszczelek…

Następnym krokiem na liście przygotowań samochodu do zimy jest ochrona uszczelek. Przymarzanie drzwi to jeden z problemów, dlatego warto wykorzystać silikon w sprayu i zakonserwować uszczelki, zapobiegając tym samym ich przymarzaniu przy ujemnych temperaturach.

Pozwoli nam to nie tylko mieć pewność, że rano dostaniemy się do naszego samochodu, ale zapobiegnie również poważniejszym uszkodzeniom gumowych uszczelek, których wymiana mogłaby być uciążliwa i kosztowna.

Przy konserwacji uszczelek warto pamiętać o tym, aby wykonać tę czynność bardzo starannie, nie zapominając o takich miejscach jak gumy wokół bagażnika czy szyberdachu.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Czytaj więcej: Zwlekających z „zimówkami” kara nie tylko policja, ale też nieważne ubezpieczenie