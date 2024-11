Osobisty komentarz do tradycji mistrzów fotografii

Na wystawę składa się kilkadziesiąt wielkoformatowych fotografii przedstawiających współczesną architekturę Wilna. Prace te uzupełniają portrety mieszkańców miasta — zakonników, artystów i wilnian. Ekspozycja zatytułowana „Wilno. Śladami polskich fotografów: Józefa Czechowicza, Stanisława Filiberta Fleury’ego oraz Jana Bułhaka” jest próbą dialogu z tradycją fotografii, a jednocześnie ukazuje osobiste spojrzenie autora na Wilno, miasto, które stało się jego domem. „Fotografie, które prezentuję, to mój osobisty komentarz do tradycji mistrzów fotografii, ale także moje spojrzenie na Wilno. Chcę, by widzowie dostrzegli zarówno to, co trwałe i wieczne, jak i to, co jest efemeryczne i ulotne” — mówi autor wystawy.

Idealne miejsce ekspozycji

Warszawska Galeria Obok ZPAF stała się idealnym miejscem ekspozycji zdjęć Frątczaka.

„Jan Bułhak, jeden z mistrzów, do których nawiązuję na tej wystawie, był nie tylko wybitnym fotografem związanym z Wilnem, ale także założycielem Wileńskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii, które dało początek późniejszemu Związkowi Polskich Artystów Fotografików. To właśnie sprawia, że Galeria Obok ZPAF w Warszawie jest idealnym miejscem na tę ekspozycję i niesamowicie się cieszę, że to właśnie tutaj po raz pierwszy publicznie pokażę swoje prace” — podkreśla Bartosz Frątczak.

Czytaj więcej: Jan Bułhak, niedościgniony mistrz fotografiki wileńskiej – wędrówki ulicami wileńskimi

Wystawie towarzyszą teksty historyka fotografii oraz dyplomaty Dainiusa Junevičiusa oraz krytyka sztuki Helmutasa Šabasevičiusa. Junevičius w swoim wstępie historycznym przybliża sylwetki trzech mistrzów fotografii — Bułhaka, Czechowicza i Fleury’ego — oraz ich wpływ na wileńską fotografię. Šabasevičius natomiast opisuje to, jakie jest Wilno przedstawione przez Bartosza Frątczaka.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w konkursie „Polonia i Polacy za Granicą 2024 – Wydarzenia i Inicjatywy Polonijne”.

Bartosz Frątczak

Fotograf związany z Wilnem, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz student Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Jego prace łączą dokument z konceptualną metaforą, badając wpływ pamięci, tożsamości i narracji historycznej na współczesne społeczeństwo. Frątczak jest autorem licznych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, a jego prace były prezentowane m.in. w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, Wileńskim Ratuszu i Muzeum Historii Żydowskiej w Wilnie. Więcej na: www.bartoszfratczak.com

Czytaj więcej: Bartosz Frątczak nominowany do Grand Press Photo — w kategorii „Projekty dokumentalne” i „Ludzie”

Wystawa Wilno. Śladami polskich fotografów: Józefa Czechowicza, Stanisława Filiberta Fleury’ego oraz Jana Bułhaka — 21 listopada 2024 r., godz. 19:00. Galeria Obok ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa. Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2024 r.