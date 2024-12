Funkcję prezesa stowarzyszenia pełnił przez lata Walery Buzut, dziś stowarzyszeniu prezesuje Janina Kazak (z domu Monastyrska), a dyrektorem jest Olesia Górska. Dzięki staraniom nowego kierownictwa Dom Polski z dużym sukcesem działa na różnych płaszczyznach.

Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Dom Polski” w Bielcach — Janina Kazak (z domu Monastyrska)

| Fot. Leszek Wątróbski

Nowoczesna organizacja

— Nasze Stowarzyszenie „Dom Polski” jest nowoczesną organizacją polonijną — opowiada pani prezes Janina Kazak, ekonomistka, doktorantka i pracownik państwowego uniwersytetu w Bielcach. — Moje dwie babcie urodziły się w Styrczy. Jedna nazywała się Antonina Gordyńska i wyszła za Antona Monastyrskiego, a druga to Stanisława Dubicka, która wyszła za Kajetana Jaworskiego. Oznacza to w praktyce, że moi wszyscy dziadkowie mieli polskie korzenie. Podobnie dzieje się z moimi rodzicami. Kiedyś w paszportach deklarowano narodowość. W paszporcie mojej córki, w rubryce matka wpisano Polka, a ojciec — Mołdawianin. Teraz informacji o narodowości rodziców już się nie wpisuje. Nasze stowarzyszenie prowadzi kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy stowarzyszeniu działa kilka polonijnych zespołów artystycznych — wokalny „Jaskółki” oraz taneczny „Krokus”. W repertuarze zespołów są polskie i mołdawskie tańce i pieśni ludowe oraz bardzo ciekawe współczesne aranżacje. Wielokrotnie zespoły wyjeżdżały na festiwale do Polski, Ukrainy i Rumunii — opowiada pani prezes.

Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia „Dom Polski” jest nauka języka polskiego. Zajęcia prowadzą nauczyciele z Polski skierowani tam przez ORPEG (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą). W roku szkolnym 2024/2025 są to: Hanna Gałęcka i Maria Drąg. W ich zajęciach uczestniczy blisko 100 dzieci i młodzieży oraz około 30 osób dorosłych. Stowarzyszenie wysoko ocenia pracę polskich nauczycieli. Oprócz zajęć lekcyjnych opracowują oni scenariusze spotkań okolicznościowych i innych imprez związanych z polską kulturą. Święto Niepodległości, mikołajki, spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, karnawał, święto Konstytucja 3 maja, to tylko niektóre z nich.

Dyrektor Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Dom Polski” — Olesia Górska

| Fot. Leszek Wątróbski

Promowanie polskiej kultury

— Spotykamy się z panią prezes co tydzień, aby podsumować i zaplanować dalszą pracę naszego stowarzyszenia — opowiada dyrektor Olesia Górska, muzykolog i kierownik polonijnego zespołu „Jaskółki”. — Obchodzimy wszystkie święta państwowe — tak mołdawskie, polskie i kościelne. Szczególnie aktywna jest nasza młodzież. Oni sami proponują nam kolejne działania. Jednym z podstawowych kierunków naszej działalności jest również kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na terytorium Mołdawii. Dom Polski inicjuje i prowadzi działalność w zakresie promocji historii, kultury i tradycji polskich, poprzez organizowanie Dni Kultury Polskiej, festiwali, konkursów, wystaw, prezentacji. Dom Polski działa dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Ambasadzie RP w Kiszyniowie, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, partnerom z Polski i Mołdawii oraz dzięki aktywności i ofiarności miejscowych Polaków. Dzięki tym środkom udaje się nam utrzymywać siedzibę Domu Polskiego, realizować wiele projektów edukacyjnych, organizować wyjazdy dla dzieci i dorosłych do Polski. Blisko, od zawsze, współpracujemy z Kościołem. Nasze stowarzyszenie i parafia, można powiedzieć, to jest jedno. Jesteśmy razem. I tak np. Dzień Niepodległości rozpoczynamy nabożeństwem, w którym uczestniczą nasi członkowie, a po nim wszyscy cieszymy się okolicznościowym koncertem. Wcześniej, przez lata, modliliśmy się w kościele ormiańskim, który władze komunistyczne zamknęły i zdesakralizowały. Wierni zdążyli jednak uratować obrazy i przedmioty liturgiczne, które później posłużyły do wyposażenia kaplicy. Wierni nie tracili wiary nawet w okresie prześladowań religijnych i Polaków przez władze sowieckie. Nasz obecny kościół pw. Świętych Archaniołów w Bielcach, należący do diecezji kiszyniowskiej wzniesiono kilkanaście lat temu dzięki wsparciu biskupa kiszyniowskiego Anton Coșa, organizacji kościelnych z Niemiec, Włoch, Polski oraz parafian z Bielc. Pierwsza msza święta w naszym kościele odprawiona została w wigilię Bożego Narodzenia 2006 r. — opowiada dyrektor.

Zajęcia z dziećmi prowadzą nauczyciele z Polski skierowani tam przez ORPEG: Hanna Gałęcka i Maria Drąg

| Fot. FB Domu Polskiego w Bielcach

W ramach stowarzyszenia działają też organizacje seniorów. Najstarsi członkowie są bardzo aktywni i chętnie angażują się we wszelkie inicjatywy, tak jak i młodzież. Chcą sami coś robić i nie czekają na pomoc. od roku 2016, dzięki wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Senatu RP, Dom Polski wydaje kwartalnik „Polonia Mołdawska”, który przedstawia wydarzenia polonijne, interesujące wywiady i reportaże. Dom Polski informuje o swojej działalności na bieżąco za pośrednictwem strony www.poloniamoldawska.com., Facebooka (Stowarzyszenie Dom Polski w Bielcach) oraz kanału „Polska Fala Balti” na YouTube.

W czasie nabożeństwa w kościele parafialnym pw. Świętych Archaniołów w Bielcach

| Fot. FB Domu Polskiego w Bielcach

W jubileuszu uczestniczyli m.in.: Magda Arsenicz, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kiszyniowie i Jacek Kasprzyk, radca minister pełnomocny, burmistrz m. Bielce Aleksander Pietkow, delegacje z Białegostoku, z ORPEG i Rumunii (w tym zespół „Sołonczanka”) i przedstawiciele organizacji polonijnych z całej Mołdawii.

