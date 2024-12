Antoni Radczenko: Znalazł się pan w ścisłej grupie finalistów plebiscytu „Polak Roku” organizowanego przez redakcję „Kuriera Wileńskiego”. Jak odebrał pan nominację? I dlaczego publicznie zrezygnował pan na rzecz Dominiki Baniewicz?

Robert Duchniewicz: Było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem i ogromnym wyróżnieniem. Jestem wdzięczny czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” oraz Kapitule konkursu za docenienie mojej pracy. Jednak uważam, że Dominika Baniewicz bardziej zasługuje na tę nominację. W tym roku zdobyła srebrny medal na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, zostając wicemistrzynią olimpijską w breakingu. Jej osiągnięcia na arenie międzynarodowej nie tylko rozsławiły Litwę, ale również społeczność Polaków na Litwie. Dominika jest symbolem talentu, ciężkiej pracy i sukcesu, dlatego to jej oddaję miejsce wśród wyróżnionych.

W marcu 2023 roku wygrał pan bezpośrednie wybory mera w rejonie wileńskim. Jest pan merem rejonu wileńskiego od półtora roku. Z pewnością to jest czas na podsumowanie, tym bardziej, że kończy się też rok 2024. Co pan uważa za swój największy sukces?

Od początku swojej kadencji staram się, aby rejon wileński był miejscem bezpiecznym, wygodnym i nowoczesnym do życia. Jednym z największych osiągnięć jest rozwój infrastruktury — w ciągu ostatniego 1,5 roku wyasfaltowaliśmy około 40 kilometrów dróg, zmodernizowaliśmy oświetlenie uliczne i zainstalowaliśmy nowe chodniki w wielu starostwach. Dumni jesteśmy z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego, który umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o wydatkach samorządu. To narzędzie wzmacnia samorządność i aktywizuje społeczność. Duże inwestycje przyczyniły się do rozwoju rejonu: w Awiżeniach otwarto Urban HUB, który zapewnił mieszkańcom nowe miejsca pracy oraz dostęp do usług sportowych, handlowych i gastronomicznych. Ponadto kontynuujemy budowę obiektów sportowych i kulturalnych, takich jak basen w Rudominie, Centrum Kultury w Pogirach czy ośrodek sportowy w Skojdziszkach. Sukcesem jest także rozwój klubu piłkarskiego TransINVEST, którego rejon wileński jest udziałowcem. Jednoczy on społeczność naszego rejonu i promuje sport na szczeblu lokalnym.

Szkolnictwo zawsze było ważną kwestią dla polskiej społeczności na Litwie. Jak wygląda sytuacja w samorządzie? Czy szkoły są tutaj bezpośrednio administrowane przez samorządy? Jaka polityka względem szkół jest prowadzona w rejonie?

W rejonie wileńskim część placówek oświatowych podlega bezpośrednio Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, a część — Ministerstwu Oświaty, Nauki i Sportu. W kontekście polityki oświatowej rejonu naszym priorytetem pozostają dostęp i jakość edukacji. Przeznaczamy prawie połowę budżetu samorządu na edukację. Jesteśmy jednym z niewielu rejonów w kraju, gdzie liczba uczniów systematycznie rośnie. To wymaga rozbudowy infrastruktury szkolnej, a zatem w wielu starostwach przy szkołach powstają dobudówki. Na przykład w Bezdanach, Awiżeniach, Pogirach. Dbamy także o edukację przedszkolną — w Rzeszy otwarto nowe przedszkole, a w kilku starostwach, takich jak Niemież, Awiżenie czy Bujwidze, uruchomiono dodatkowe grupy przedszkolne. Naszym celem jest zapewnienie, by każdy mieszkaniec rejonu miał dostęp do wysokiej jakości edukacji.

