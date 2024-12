— W tym roku już po raz dwudziesty pierwszy się spotykamy i sądzę, że to, co dzisiaj widzimy na scenie, jest wspaniałe. Te występy pokazują nam przede wszystkim, co daje polskie przedszkole, jak język ojczysty kształtuje dzieci, jak się nim posługują. Rodzice to widzą — to po pierwsze, a po drugie — jest to wizytówka polskich przedszkoli zachęcająca do korzystania z ich oferty. Wszyscy są naprawdę bardzo dobrze przygotowani — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Wizyta świętego mikołaja

Już od rana wszyscy byli podekscytowani przybyciem specjalnego gościa, gdyż do DKP z workiem pełnym prezentów przyjechał również święty mikołaj. Przedszkolacy odważnie przedstawiali swoje przedstawienia na dużej sali, a mikołaj w zamian obdarował maluchy prezentami i pozował do wspólnych zdjęć.

— W tym roku wszyscy zostali wyróżnieni i otrzymali prezenty. Każde dziecko otrzymało słodycze a przedszkole — zaproszenie do księgarni Elephas, gdzie będzie mogło wybrać potrzebną lekturę. W tym roku każdy uczestnik zostanie zwycięzcą. Dzieci są naprawdę wspaniałe. Widać, jak dużo wysiłku włożyły w swoje występy. Ogrom pracy oczywiście w te występy włożyli także rodzice i nauczyciele. Za to chcemy im bardzo mocno podziękować, ponieważ te wszystkie piękne stroje, to całe przygotowanie to jest ogrom pracy. Na scenie dzieci występują 10-15 minut, ale zanim wyjdą na scenę, zanim wystąpią, trzeba w to włożyć naprawdę bardzo dużo wysiłku. To jest praca niejednego miesiąca, jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim tym, którzy przyczynili się do dzisiejszej uroczystości — podkreśla Krystyna Dzierżyńska.

Na scenie zaprezentowały się dzieci z 13 placówek przedszkolnych w Wilnie oraz rejonach wileńskim i solecznickim.

Organizatorem XXI edycji przeglądu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Festiwal wspiera Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie.

Wyróżnieni uczestnicy festiwalu

1. Żłobek – Przedszkole „Kasztan” w Wilnie: „Gwiazdkowa bajeczka”;

2. Żłobek – Przedszkole „Płomyczek” w Ejszyszkach: „Leśne duszki i grzyby”;

3. Przedszkole w Niemenczynie: „Zamieszanie w krainie bajek”;

4. Żłobek – Przedszkole w Kabiszkach: „Krasnoludki”;

5. Żłobek – Przedszkole w Mejszagole: „Leń”;

6. Żłobek – Przedszkole „Bajka” w Solecznikach „Zimowa kraina Śnieżynki”;

7. Szkoła – Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie „Grzyby”;

8. Żłobek – Przedszkole „Bogatka” w Wilnie: „Jasełka”;

9. Przedszkole „Wiaterek” w Wilnie „Rewia Grzybów”;

10. Żłobek – Przedszkole „Kluczyk” w Wilnie „Ufoludki”;

11. Żłobek – Przedszkole „Falka” w Wilnie „Nie miały aniołki choinki na święta”;

12. Żłobek – Przedszkole „Uśmiech” w Wilnie „Jasełka”;

13. Grupa przedszkolna Szkoły Łazdinai w Wilnie „Przygody minionków”.

