Słuchacze PUTW odwiedzili miejsca związane z osobami św. siostry Faustyny i księdza Michała. Aby poszerzyć swoją wiedzę o księdzu Michale, słuchacze uniwersytetu postanowili zorganizować pielgrzymkę do Białegostoku.

„Miasto Miłosierdzia” i jego patron

Ksiądz Sopoćko ostatnie lata swojego życia tj. okres od 1947 do 1975 r. spędził w Białymstoku. Ksiądz M. Sopoćko i św. Faustyna Kowalska byli czcicielami i orędownikami kultu Miłosierdzia Bożego.

Białystok, nazywany „Miastem Miłosierdzia” — od 2016 r. ma swego patrona u Boga — bł. Michała Sopoćkę. W pierwszą rocznicę beatyfikacji Apostoła Miłosierdzia Bożego (2009 r.) wytyczono szlak pielgrzymkowo-turystyczny, obejmujący kościoły, kaplice i inne miejsca związane z życiem i posługą bł. Michała.

Swoją pielgrzymkę słuchacze PUTW w Solecznikach rozpoczęli od zwiedzenia kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ulicy Poleskiej 42, gdzie ks. Sopoćko mieszkał i pracował. Błogosławiony ksiądz M. Sopoćko bardzo się troszczył o dobro duchowe wiernych i przyczynił się do powstania ośrodka duszpasterskiego w tym miejscu. Pełnił tu posługę od 1955 r. aż do swojej śmierci. Zainspirował siostry Jezusa Miłosiernego do rozbudowy kaplicy. Wprowadził codzienne nabożeństwa, głosił słowo Boże, spowiadał i gromadził wokół siebie czcicieli Bożego Miłosierdzia. Na początku lat siedemdziesiątych, kiedy już potrzebował opieki ze względu na swój wiek, przeprowadził się do kaplicy, aby zamieszkać na stałe w pokoju przydzielonym mu przez misjonarki. Dzisiaj w jednym z pokojów znajduje się jego Izba Pamięci.

Zwiedzanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Pielgrzymi zwiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Doniosłym wydarzeniem w życiu sanktuarium była rekonstrukcja Ołtarza Papieskiego, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował Eucharystię podczas wizyty w Białymstoku w roku 1991 i usytuowanie go przy kościele Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z udziałem władz miejskich, duchowieństwa i licznie zebranych wiernych odbyły się 5 czerwca 1996 r. w piątą rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Białegostoku. od tego dnia codziennie przy ołtarzu o godz. 21:00 odbywa się Apel Jasnogórski.

28 września 2005 r. w tym sanktuarium ks. M. Sopoćko był beatyfikowany. Tysiące wiernych wzięło udział w uroczystej Mszy świętej. W tym sanktuarium znajdują się doczesne szczątki błogosławionego ks. Michała, które po beatyfikacji są relikwiami błogosławionego.

Archikatedra, Dom Dziecka i krzyż o szczególnym znaczeniu

Pielgrzymi przeszli ulicą Lipową do Białostockiej Archikatedry pw. Najświętszej Marii Panny, gdzie znajduje się jeden z wielu obrazów Jezusa Miłosiernego, namalowanych z inicjatywy ks. Michała przez znanego wileńskiego malarza Ludomira Sleńdzińskiego w 1955 r. W katedrze znajduje się wierna kopia wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w Wilnie. Obraz koronował w 1977 r. kardynał Karol Wojtyła.

Na szlaku pielgrzymkowym seniorzy oglądali budynek przy ul. Słonimskiej, gdzie niegdyś mieściło się seminarium duchowne, w którym wykładał ks. Sopoćko (obecnie jest tam Dom Dziecka).

Ciekawym miejscem do zwiedzania był krzyż — wspominający ocalenie miasta. W 1989 r. miała miejsce katastrofa pociągu w Białymstoku. Wywróciła się cysterna z chlorem. Strażacy zrobili wszystko, żeby nie doszło do wycieku, inaczej większość mieszkańców by nie przeżyła. Przypisuje się to miłosierdziu i orędownictwu błogosławionego ks. M. Sopoćki. Na krzyżu widnieje napis „Jezu, ufam Tobie”.

Muzeum Pamięci Sybiru i wdzięczność na wsparcie

Seniorzy zwiedzili także Muzeum Pamięci Sybiru, w którym zapoznali się z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze. Wielkie wrażenie zostało po zwiedzaniu Pałacu Branickich, którego początki sięgają XVI w.

Przewodniczyły nam wspaniałe przewodniczki: Anna Preśnicka i Hanna Wiatrowska. Pielgrzymi mieli dobre warunki, miłą obsługę i smaczne obiady w hotelu „Podlasie”. Treściwe i niezapomniane chwile podróży na zawsze zostaną w pamięci. W imieniu wszystkich pielgrzymów serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu „Odra-Niemen” za realizację projektu „Silna Polonia — silna Polska. Wydarzenia polonijne w Polsce w roku 2024” współfinansowanego w ramach konkursu regrantingowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rzecz Polonii i Polaków za Granicą, dzięki któremu członkowie PUTW w Solecznikach otrzymali finansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Pielgrzymowanie śladami błogosławionego Michała Sopoćki”.

Prezes PUTW w Solecznikach Jadwiga Sinkiewicz