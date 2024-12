Spektakl muzyczny „THE BEST OF”

– Spektakl muzyczny „THE BEST OF” został wystawiony 26 grudnia w sali Teatru LEGENDOS. Występ opierał się na fragmentach wielu spektakli, takich jak „Próba kabaretu. Raz jeszcze Osiecka” —„Na Wileńskiej ulicy” —„Wileńskie do siego roku” —„Kalina” —a także na nowych, nieznanych jeszcze widzowi skeczach lub utworach muzycznych. Dowcipne teksty monologów i dialogów, pięknie wykonane szlagiery, dobra muzyka, wesoły taniec, zmieniające się stroje nagradzane były hucznymi oklaskami publiczności. Przeplatało się tu całe spektrum tradycji, zwyczajów i języków mieszkańców Wilna, gdzie przecież obok siebie mieszkali Polacy, Żydzi, Litwini, Rusini i inne narodowości. Spektakl „THE BEST OF” to swoiste potpourri rozrywkowej i muzycznej działalności Teatru „Studio” w latach 2000–2024. To także huczne wejście w nowy 2025 r., który jest rokiem szczególnym, jubileuszowym, 65. rokiem działalności Polskiego Teatru „Studio” – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edward Kiejzik dyrektor Polskiego Teatru „Studio” —doradca Mera Samorządu Rejonu Wileńskiego.

28 grudnia Polski Teatr „Studio” wystąpił z nową inicjatywą w dworku Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie – został tam zaprezentowany program artystyczno- literacki dla młodzieży „Mój Anioł Lewy – Mój Anioł Prawy” —oparty na twórczości Czesława Miłosza.

– Cieszymy się, że miejscem prezentacji stała się przestrzeń dworku Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, słowa wielkiego Noblisty zawędrowały do słynnego Lirnika Wileńskiego. Twórczość Czesława Miłosza jest bliska Teatrowi „Studio” — o czym świadczą dwa spektakle poety wystawione w przeszłości. To „Labirynt” —bardzo pochlebnie oceniony przez autora, gdy w 1992 r. obejrzał go w Wilnie na Pohulance. To także „Mój Anioł Lewy – Mój Anioł Prawy” —wystawiony w setną rocznicę urodzin Miłosza. Obecny program częściowo opierał się na tej inscenizacji, miał jednak nową formę, nowe brzmienie, nowe tło i nowych artystów – podkreśla Edward Kiejzik.

Miasto, które na zawsze ukształtowało jego wrażliwość

Jak mówi, w przedstawieniu zostały ukazane Szetejnie nad Niewiażą, gdzie poeta się urodził i spędził dzieciństwo. W swych wspomnieniach i twórczości Czesław Miłosz wielokrotnie wracał do tego obszaru i tego okresu swego życia. Jak podkreślił, szczególne miejsce w przedstawieniu i w życiu Noblisty zajmuje ukochane Wilno, miasto, które na zawsze ukształtowało jego wrażliwość; miejsce najdroższe, baśniowe, lecz często też krwawiące, miasto, gdzie się uczył, studiował, zwiedzał, tworzył i pracował.

Widzowie długimi brawami dziękowali Polskiemu Teatrowi „Studio” w Wilnie, jego twórcom, wyrażając jednocześnie niezwykłą wdzięczność dyrektorowi teatru Edwardowi Kiejzikowi oraz Lilii Kiejzik – reżyserce i kierowniczce Polskiego Studia Teatralnego „Studio” w Wilnie.

