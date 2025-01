Oczekuje się, że taka decyzja przyczyni się do przyciągnięcia większej liczby pracowników świadczących usługi społeczne do placówek rejonu, wzmocnienia ich motywacji oraz poprawy jakości świadczonych usług.

„Na terenie rejonu wileńskiego brakuje pracowników socjalnych, co sprawia, że wrażliwe grupy – dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne – nie zawsze otrzymują na czas niezbędną pomoc. Pracownicy tego zawodu często muszą pokonywać duże odległości, co wiąże się z dodatkowymi kosztami podróży, które wpływają na ich motywację i efektywność. Proponowany zwrot kosztów podróży to jeden ze sposobów poprawy warunków pracy pracowników socjalnych” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Projekt decyzji przygotowali Karolina Pietrusewicz i Waldemar Urban, przedstawiciele frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Według K. Pietrusewicz sektor usług społecznych stoi przed poważnymi wyzwaniami ze względu na starzejące się społeczeństwo oraz rosnące potrzeby grup szczególnie wrażliwych.

„Rekompensata za dojazdy do i z pracy będzie przysługiwać pracownikom instytucji pomocy społecznej podlegającym Samorządowi Rejonu Wileńskiego oraz pracownikom zapewniającym integralne usługi wsparcia, którzy dojeżdżają do i z pracy w odległości od 3 do 40 kilometrów w jedną stronę regularnymi lokalnymi (podmiejskimi) autobusami, pociągami pasażerskimi lub własnym transportem. Wierzymy, że pomoże to przyciągnąć wykwalifikowanych specjalistów do tej ważnej sfery. Pracownicy socjalni wykonują na co dzień niezwykle odpowiedzialną i potrzebną pracę, dlatego naszym celem jest odpowiednia ocena ich wysiłków i sprzyjające warunki pracy, aby osiągnąć długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników, jak i usługobiorców” – mówi K. Pietrusewicz.

Jasna procedura wypłaty odszkodowania

Pracownicy instytucji pomocy społecznej, którzy chcą otrzymać zwrot kosztów podróży, będą musieli złożyć do kierownika instytucji wniosek na ustalonej formie. W wniosku należy podać dokładną odległość miejsca zamieszkania od miejsca pracy; zaświadczenie o deklarowanym lub rzeczywistym miejscu zamieszkania (w przypadku, gdy deklarowane i faktyczne miejsce zamieszkania nie pokrywają się); na koniec miesiąca wypełniony miesięczny raport z wydatków na podróże. Kierownicy instytucji, chcący otrzymać rekompensatę, będą musieli złożyć powyższe dokumenty w Wydziale Opieki Społecznej administracji Samorządu. Listy pracowników instytucji pomocy społecznej, którym będą wypłacane zwroty kosztów podróży, zatwierdzają dyrektorzy instytucji, natomiast listę kierowników instytucji zatwierdza mer rejonu wileńskiego w swoim rozporządzeniu.

Zgodnie ze sprawozdaniami kosztów podróży składanymi przez pracowników instytucji pomocy społecznej, kierownik instytucji będzie sporządzał miesięczne sprawozdanie dotyczące zwrotu kosztów podróży wszystkim pracownikom instytucji (odpowiednio pracownikowi Wydziału Opieki Społecznej – kierownikom instytucji) i do 3 dnia następnego miesiąca będzie musiał przedstawić go księgowemu instytucji w celu opłaty. Płatności będą dokonywane do 20 dnia każdego miesiąca na bankowy rachunek wskazanego pracownika.

Indywidualna wysokość rekompensaty obliczana jest według formuły zawartej w opisie procedury, która uwzględnia liczbę dni faktycznie przepracowanych w miesiącu przez pracownika instytucji pomocy społecznej, rekompensowaną drogę do pracy i z powrotem oraz kwota ustalana przez Radę Samorządu za jeden przejechany kilometr.

Zatwierdzony opis procedury zwrotu kosztów podróży pracownikom socjalnym i pracownikom świadczącym usługi integralnej pomocy publikujemy na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt.

