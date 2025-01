Na tegorocznej liście poborowych prawie 3,9 tys. młodych ludzi

Kolejnych kilkuset studentów lub absolwentów uczelni wyższych będzie mogło pełnić tę służbę, uczestnicząc w szkoleniu młodszych dowódców oficerskich.

Studenci nie będą wpisywani na listę poborowych, ale przed ukończeniem 26. roku życia mogą zostać powołani jeden raz przed ukończeniem studiów wyższych. Studenci mogą również zawiesić studia na okres obowiązkowej służby wojskowej lub w ciągu trzech lat ukończyć szkolenie młodszych dowódców oficerskich w trakcie studiów. Istnieje również możliwość ochotniczej niestałej służby wojskowej w Ochotniczych Siłach Ochrony Kraju.

O czym warto pamiętać

Młodzież i dziewczęta w wieku od 18 do 38 lat mogą również odbyć służbę wojskową na zasadzie dobrowolnej. Mają oni możliwość wyboru pożądanego miejsca i czasu pełnienia służby oraz otrzymania maksymalnych skumulowanych świadczeń.

Od 1 stycznia tego roku młodzi ludzie, którzy ukończyli 17 lat, są zobowiązani do skontaktowania się w ciągu miesiąca z Wojskową Służbą Poborową, w celu przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich pod kątem przydatności do służby wojskowej. Ma to na celu przygotowanie się do zbliżającej się reformy poboru do wojska, która się rozpocznie w przyszłym roku.

Rozpoczęcie służby pierwszych poborowych planowane jest na początek lutego — w batalionie piechoty Wielkiego Księcia Litewskiego Kiejstuta Wojska Litewskiego.

Przewiduje się, że nowo sporządzona lista poborowych na 2025 r. oraz instrukcje dla wciągniętych na nią osób zostanie opublikowana w ciągu najbliższego tygodnia. Zaleca się, aby poborowi regularnie sprawdzali kierowane do nich informacje, ponieważ instrukcje poborowe nie są wysyłane pocztą, a ich niewykonanie może podlegać odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

Dyskusje ws. poboru

Przypominamy, że w ubiegłym roku Sejm zatwierdził reformę obowiązkowej początkowej służby wojskowej przygotowaną przez KAM. Jedną z zasadniczych zmian jest skrócenie czasu służby: choć poborowi są powoływani do służby na dziewięć miesięcy, to biorąc pod uwagę potrzeby Wojska Litewskiego, okres służby może zostać skrócony do pół roku.

Ze swojej strony Giedrimas Jeglinskas, przewodniczący sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK), zasugerował w zeszłym tygodniu telewizji LRT, że zamierza rozpocząć dyskusję na temat przedłużenia terminów obowiązkowej służby wojskowej, a także poboru kobiet. Ta ostatnia propozycja została przyjęta wśród rządzących niejednomyślnie.

„Okres dwuletniej służby wojskowej kojarzy się zapewne wielu rodzicom młodych ludzi z czasami sowieckimi, kiedy to dwa lata służby wywoływały niezbyt dobre konotacje” — powiedziała minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė. Uważa ona, że przedłużenie służby wojskowej opóźniłoby szkolenie personelu dla dywizji.

Czytaj więcej: Ponad 4 tysiące osób zostanie powołanych do wojska