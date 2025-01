Aleksander Borowik: Ile obecnie kosztuje uncja złota?

Žilvinas Leškevičius: Cena złota na giełdzie ciągle się zmienia, odnawiając się co sekundę. Zwykle istnieje stała cena „spot”* na giełdzie złota, która odnosi się do aktualnej ceny złota na giełdzie.

Obecnie cena złota inwestycyjnego, o próbie 99,99 proc., na giełdzie za jedną uncję** wynosi 2 559,83 euro, tj. 82,30 euro za jeden gram.

W handlu fizycznym złotem inwestycyjnym, można np. kupić jedną uncję sztabki czystego złota za 2 560 euro. Cena tej sztabki to cena spot na giełdzie powiększona o naszą marżę sprzedażową wynoszącą zaledwie 2,66 proc. Zatem fizyczną sztabkę złota o tej wadze można kupić za 2 628,10 euro.

Ceny na naszej stronie aktualizowane są co trzy minuty — dlatego wraz ze zmianą kursu giełdowego zmienia się również cena sprzedaży produktów inwestycyjnych.

O ile procent w ciągu 10 lat zdrożało złoto?

W ciągu ostatnich 10 lat cena złota wzrosła o 161 proc. Z 980 euro za uncję w styczniu 2015 r. do 2 560 euro za uncję w dniu 7 stycznia 2025 r. Jak widać cena wzrosła ponad dwukrotnie.

Należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na wzrost ceny złota w tym okresie, ale także na kwotę pieniędzy inwestora, jaką zaoszczędziłby kupując złoto.

Na przykład, na początku stycznia 2015 r. uncja złota kosztowała 980 euro. Wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie wpłaciliście tę kwotę na lokatę bankową i taką samą sumę zainwestowaliście w złoto.

Dzisiaj otrzymalibyście z banku podobną kwotę, jaką zdeponowaliście, a sprzedając złoto — ponad dwukrotnie zwiększylibyście swoją inwestycję. Dlaczego? Ponieważ złoto nie podlega inflacji i jest jedną z najbezpieczniejszych inwestycji w historii ludzkości.

Wojna na Ukrainie znacząco wpłynęła na rynek złota?

Rzeczywiście, wojna na Ukrainie znacząco wpłynęła na wszystkie rynki finansowe, w tym na złoto. Należy zauważyć, że cena złota inwestycyjnego gwałtownie wzrosła w tym samym czasie, podczas gdy inne klasy aktywów odnotowały spadek. Wojna na Ukrainie jest prawdziwym przykładem tego, jak szybko mogą stracić na wartości inne instrumenty finansowe. Hrywna, narodowa waluta Ukrainy, nie tylko kilkukrotnie straciła na wartości, ale w ogóle nikt jej nie wymieniał, bo nie wierzył, że Ukraina utrzyma się. Jeśli chodzi o złoto, to nie tylko zachowało ono swoją wartość, ale w takich okresach jego cena jedynie wzrasta.

Ponadto Unia Europejska i kraje G7 nałożyły sankcje na Rosję, w tym zakaz importu rosyjskiego złota, aby zmniejszyć przychody Rosji z jego eksportu. Sankcje te wpłynęły na globalną podaż złota, ponieważ Rosja jest jednym z największych producentów złota na świecie. W efekcie spadła podaż złota na rynkach międzynarodowych, co przyczyniło się do wzrostu popytu i ceny złota.

| Fot. EPA-ELTA

Skoro cena złota jest obecnie rekordowo wysoka, to ludzie jego więcej kupują czy sprzedają?

Przez ostatnie pięć lat cena złota ciągle rosła, osiągając rekordowe poziomy. Według prognoz największych światowych ekspertów, banków i LBMA (Londyńska Giełda Złota), jego cena w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrośnie o około 10,5 proc. Tak więc złoto jest szansą na zachowanie posiadanego kapitału, zabezpieczenie go przed dewaluacją, dlatego zarówno sprzedaż, jak i kupno złota jest zjawiskiem codziennym.

Oczywiście, ludzie kupują obecnie go więcej, kierując się czynnikami ekonomicznymi, chociaż dobra wiedza w skali globalnej jest niezwykle rzadka. Największe gospodarki świata i Europy stoją w obliczu recesji, rosnącej inflacji, a na oddalonej od nas zaledwie o kilkaset kilometrów Ukrainie trwa wojna. Ponadto wojna na Bliskim Wschodzie, pojawienie się waluty BRICS Azjatyckiej Unii Gospodarczej, która będzie w 60 proc. oparta na złocie, nie zezwala na opadnięcie napięcia na rynku popytu na złoto. Wielu inwestorów, spodziewając się dalszego wzrostu cen złota, nadal skupuje je i z sukcesem inwestuje.

Tylko sprzedajecie złoto czy także skupujecie?

Handlujemy inwestycyjnymi, certyfikowanymi sztabkami o zawartości 99,99 proc. czystego złota o wadze od 1 gr do 12 kg. Ale też je skupujemy. Warto przypomnieć, że oferujemy możliwość inwestycji nie tylko w sztabki, ale również w historyczne i współczesne złote monety. Wiele osób interesuje się numizmatyką i inwestuje w monety, które są inwestycją nie tylko w złoto, ale także w ich rodzaj, jakość, rzadkość i wartość kolekcjonerską. Ponadto oferujemy bezpłatne, osobiste konsultacje dotyczące złota inwestycyjnego i inwestowania w nie. Każdy chętny może się zarejestrować, a my udzielimy bezpłatnej konsultacji na temat produktu ze złota, który chce kupić lub posiadać i sprzedać, wycenimy go i zaproponujemy cenę.

Czy jest możliwość przechowywania swego „złotego kapitału” w Waszych sejfach i ile to kosztuje?

Oferujemy dwa rodzaje usług magazynowych. Pierwsza — w Wilnie, w magazynie naszej firmy. Obiekt jest monitorowany przez 24 godziny na dobę z zastosowaniem najwyższego standardu sprzętu zabezpieczającego, w tym najnowszych innowacji i technologii w zakresie bezpieczeństwa. Cena wynajmu tych sejfów zależy od ich rozmiaru i okresu wynajmu. Ceny za wynajęcie najmniejszej skrytki (5×33,5×43 cm) zaczynają się od 6,89 euro miesięcznie.

Druga usługa to nowość w Europie Wschodniej. Klient kupujący produkt online na stronie internetowej Florinus.lt ma teraz możliwość pozostawienia go w naszym magazynie. Korzystając z tej usługi magazynowania, klient może przyjść i odebrać swoje produkty lub dodać do swojego koszyka inwestycyjnego w dowolnym salonie wystawowym Florinus. Może też je nam sprzedać.

Największy zakup w 11-letniej historii Waszej firmy?

Podczas jednego zamówienia sprzedaliśmy 50 kg metali szlachetnych o charakterze inwestycyjnym za kilka milionów euro. Jeśli chodzi o złoto, to najmniejsza sztabka złota waży 1 gram, a największa sprzedana ważyła 1 kilogram.

Pytanie od Czytelników — czy kiedykolwiek można spodziewać się znacznego spadku ceny złota?

Jak już mówiłem, według prognoz rady LBMA, w tym roku cena złota wzrośnie o około 10,5 proc., więc nie ma jeszcze absolutnie żadnych prognoz ekspertów odnośnie spadku ceny. Inwestując w złoto nie warto czekać na najniższą możliwą cenę, bo można jej nie otrzymać. Inwestować w złoto najlepiej jest regularnie, dlatego nie chcemy spekulować na ten temat, opieramy się na prognozach uznanych na całym świecie analityków. Obecnie patrzymy w kierunku nowego 2025 r., ale analitycy są optymistycznie nastawieni co do pozycji złota na rynku.

* Spot oznacza, że transakcja jest realizowana na rynku kasowym, czyli zostanie rozliczona po obecnie obowiązującej cenie, a do jej rozrachunku (czyli faktycznego przeniesienia środków finansowych lub papierów wartościowych między rachunkami kontrahentów) dojdzie najpóźniej w drugim dniu roboczym po jej zawarciu.

** 1 uncja złota to 1 oz dla złotych produktów inwestycyjnych i oznacza 1 uncję trojańską (oz), czyli około 31,1 g.