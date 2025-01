Zdaniem mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza, gospodarka komunalna wciąż stoi przed wyzwaniami. Istnieje wiele sfer, które wymagają porządkowania, ale samorząd konsekwentnie podejmuje działania, aby poprawić sytuację.

„W ostatnich latach gospodarka komunalna w rejonie wileńskim była pewnym kłopotem. Jakość usług spotykała się z krytyką mieszkańców, a ciężar finansowy spółek spadł także na barki samorządu. Dlatego podjęliśmy niezbędne kroki, aby sobie z tym wszystkim poradzić. Powołano nowych kierowników spółek nadzorujących gospodarkę komunalną, wyznaczyliśmy im jasne i obowiązkowe zadania, przeprowadziliśmy dobory członków zarządu, zaktualizowaliśmy statuty spółek itp., aby nie tylko usprawnić ich pracę, ale także zacieśnić relacje z mieszkańcami. Jest jeszcze naprawdę wiele do zrobienia, dlatego nie zamierzamy się zatrzymywać i będziemy działać dalej” – mówi R. Duchniewicz.

Na terenie rejonu wileńskiego gospodarka komunalna jest nadzorowana i zarządzana przez dwie spółki: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” i ZSA „Nemėžio komunalininkas”.

Dużą uwagę przywiązuje się do zaopatrzenia w wodę pitną i gospodarowanie ściekami

W ramach zarządzania sieciami wodociągowymi w rejonie, w ubiegłym roku przeprowadzono rekonstrukcję we wsi Awiżenie o długości 420 m od skrzyżowania ulic Sodų i Tylioji do ulicy Gėlių. Zrekonstruowano również sieci w miasteczku Mejszagoła na ulicach Jogailos, Kiemelių, Mokyklos, Obrembskio oraz Gaisrininkų, łącznie ponad 2,5 km.

W Mickunach zrekonstruowano około 200 m sieci na ulicy Miško, aby zapewnić mieszkańcom bardziej niezawodne zaopatrzenie w wodę. Ponadto podpisano umowy na budowę stacji uzdatniania wody we wsi Skojdziszki oraz na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Ławaryszki. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej i ponad 8 km sieci kanalizacyjnej, a zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2026 r.

W końcu 2024 r. we wsi Sużany rozpoczęto budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na ulicach Žveių, Tyliioji, Miško, Pakrantės i Šiltnamių. W ramach projektu zbudowane zostaną 2,02 km bytowych sieci kanalizacyjnych oraz 1,72 km sieci wodociągowych. Do oczyszczania ścieków zostaną zainstalowane bytowe przepompownie.

„Po wdrożeniu projektu w Sużanach do scentralizowanych sieci będą mogły podłączyć się 42 budynki mieszkalne. To świetna szansa dla mieszkańców na uzyskanie dobrej jakości i czystej wody z kranu, której jakość jest stale obserwowana i monitorowana przez specjalistów. Podłączenie się do scentralizowanej oczyszczalni ścieków pozwoli mieszkańcom na wygodniejsze gospodarowanie ściekami oraz zaoszczędzenie pieniędzy, gdyż indywidualne oczyszczanie ścieków jest znacznie droższe. Ciągle zachęcam mieszkańców, jeśli tylko mają taką możliwość, do podłączenia się do scentralizowanych sieci, co zapewni im znacznie większy komfort życia” – mówi wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr. Danuta Narbut.

Wkrótce rozpoczną się prace nad budową infrastruktury wodociągowej i gospodarki ściekowej we wsi Ławaryszki. Planowane są 7,2 km sieci wodociągowych, 8,3 km sieci oczyszczania ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków, co pozwoli na podłączenie 147 budynków mieszkalnych.

W Rzeszy uruchomiono już nowe urządzenia do uzdatniania wody, a w Czerwonym Borze odnowiono oczyszczalnie ścieków. Do 2027 roku planowana jest budowa sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków w miejscowości Grygajcie gminy Szaterniki. Prace projektowe już trwają.

W 2024 r. rozpoczęto prace związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną we wsi Dukszty oraz we wsi Bujwidze I, zakończono prace projektowe w miast. Bezdany. Do sieci scentralizowanych planowane jest przyłączenie 404 mieszkań.

Zakończono również przebudowę oczyszczalni ścieków we wsi Czerwony Dwór. Do 2027 roku będzie zrealizowany projekt na terenie wsi Grygajcie, gdzie do wodociągu będzie można podłączyć 85 mieszkań, a do sieci kanalizacyjnej – 76. W 2025 roku we wsiach Niemież i Skojdziszki rozpoczną się prace rekonstrukcyjne stacji uzdatniania wody, a w Gałgach – budowa kanalizacji powierzchniowej.

Samorząd dba o dobrobyt mieszkańców i środowisko, dokładając wszelkich starań, aby jak największa liczba mieszkańców prawidłowo gospodarowała ściekami. Mieszkańcy rejonu wileńskiego, którzy nie mają możliwości podłączenia się do scentralizowanych sieci oczyszczania ścieków, otrzymują częściową rekompensatę za zakup i instalację indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

„Rekompensata samorządu znacznie ułatwia mieszkańcom warunki do samodzielnego gospodarowania ściekami. Dotyczy ona także mieszkań, które ze względu na nadmierne obciążenia finansowe nie mogą zostać podłączone do scentralizowanej oczyszczalni ścieków. W tym roku, kiedy zaczęto wypłacać wspomniane świadczenia, z możliwości tej skorzystało już 200 gospodarstw domowych. Ze środków budżetu Samorządu przeznaczono ponad 195 tys. euro” – komentuje dr. D. Narbut.

Porządkuje się infrastrukturę ciepłowniczą, odpadów i domów wielomieszkaniowych

Podczas rekonstrukcji sieci ciepłowniczych w ubiegłym roku dokonano renowacji prawie 90 proc. wszystkich linii ciepłowniczych na terenach obsługiwanych przez „Nemenčinės komunalininkas” —w tym przeprowadzono remonty kapitalne w Niemenczynie (600 m), Krzywołowże (220 m), Mejszagole (261 m) i Bukiszkach (225 m).

„Nemėžio komunalininkas” odnowił rurociągi tras ciepłowniczych we wsiach Wołczuny, Kowalczuki i Wieluciany (około 1 500 km).

Spółki rozpoczęły także budowę kotłowni na biopaliwo w Skojdziszkach i przebudowę takiej kotłowni w Bujwidziszkach, na prace tej ostatniej przeznaczono 1,5 mln. euro. Obie kotłownie mają zostać ukończone w październiku 2025 r. Przyczynią się one do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i obniżenia cen ciepła dla mieszkańców.

W 2024 roku spółka „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła nowe maszyny do mycia kontenerów na śmieci i pojazdy do zbiórki odpadów, a także uruchomiła usługi mycia kontenerów i sprzątania terenu.

Podczas modernizacji budynków wielomieszkaniowych ukończono prace remontowe domów przy ul. Sodų 38 (wieś Kowalczuki) i ul. Kelininkų 1 (gmina Niemież), inwestycje wyniosły prawie 500 tys. euro. Rozpoczęto także nowe projekty modernizacji w osiedlach Czarny Bór, Niemież i Niemenczyn.

Według mera R. Duchniewicza ważnym osiągnięciem jest zaaprobowanie przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego zgody na realizację programu rewitalizacji kwartalnej w rejonie wileńskim. Oczekuje się, że zachęci to mieszkańców do aktywniejszej renowacji budynków wielomieszkaniowych, a samorząd z kolei zapewni urządzenie i utrzymanie otaczającej infrastruktury, takiej jak parkingi, chodniki, oświetlenie, sieci inżynieryjne, place zabaw, boiska sportowe, stacje ładowania samochodów elektrycznych itp.

„Przygotowaliśmy już dwa pierwsze pilotażowe projekty renowacji kwartalnej, które będziemy realizować we wsi Skojdziszki” – zauważa r. Duchniewicz.

W 2025 roku wymienione spółki planują wprowadzenie wygodniejszego i sprawniejszego systemu obsługi klienta oraz platformy samoobsługowej.

