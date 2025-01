Spotkanie pt. „Kurorty przedwojennej Polski. Druskieniki i Zaleszczyki” odbędzie się we środę, 29 stycznia, o godz. 15:30, w Ambasadzie RP w Wilnie (ul. šv. Jono 3).

Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja do 28 stycznia 2025 r.: barbara.orszewska@instytutpolski.pl , tel.: + 370 52329774. Przy wejściu będą sprawdzane dowody tożsamości.

Urokliwe Druskieniki

Wystarczyło wsiąść do pociągu w Warszawie, by po kilku godzinach jazdy znaleźć się w Druskienikach. W sąsiedztwie rozległych litewskich puszcz, na wysokim brzegu wijącego się błękitnego Niemna rozłożyło się zdrojowisko, które nie miało sobie w kraju równych. Znane od końca XVIII w. wody solankowe o wybitnie kuracyjnych walorach, szybko sprawiły, że miejsce to mogło współzawodniczyć z najbardziej znanymi badami Europy. Kuracja w stale rozbudowywanym zakładzie zdrojowo-kąpielowym, zdrowy klimat oraz liczne pensjonaty i wille przyciągały nad Niemen coraz liczniejszych gości oraz przedstawicieli artystycznej, finansowej i politycznej elity kraju. Ten dawny malowniczy obraz, coraz bardziej zasnuty mgłą upływającego czasu, stara się przywrócić książka Jana Skłodowskiego. To przewodnik po dawnym kurorcie — czekają na nas urokliwe uliczki z drewnianymi willami, park, plaża nad Niemnem.

Sławne Zaleszczyki

Dalej udajmy się ku dalekim, południowo-wschodnim krańcom Polski, na Podole. Celem naszym są sławne Zaleszczyki, gdzie w niemal śródziemnomorskim klimacie krainy winogron i prawdziwego polskiego gronowego wina będziemy mogli oddać się plażowaniu, kąpielom w Dniestrze. Wsiądźmy do pociągu w Gdyni, skąd do celu podróży poprowadzi nas najdłuższe, liczące 1 314 km, połączenie kolejowe międzywojennej Polski. Po przejechaniu skrawka terytorium Rumunii wjedziemy na graniczny most, z którego rozciąga się oszałamiający widok na dniestrowy jar oraz opasane zakolem rzeki miasto. Witają nas Zaleszczyki.

Ta książka — to przewodnik w imaginacyjnej podróży w zaprzeszłość Zaleszczyk — perły polskich kurortów międzywojnia, jak mawiano „kawałka Włoch, który zabłądził do Polski”.

Jan Tadeusz Skłodowski — polski historyk, doktor nauk humanistycznych, fotografik, pisarz, podróżnik, badacz Kresów.

Spotkanie w języku polskim.

Organizator:

Instytut Polski w Wilnie

Ambasada RP w Wilnie