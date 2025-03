Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz podziękował wszystkim obecnym i podkreślił znaczenie dyskusji obywatelskich i pielęgnowania pamięci historycznej.

„Ważne jest organizowanie takich dyskusji, ponieważ pamięć historyczna jest zwykle krótka, jeśli się o niej nie mówi. Bardzo ważne jest rozmawianie, wspominanie, dyskutowanie i myślenie o tym, co można zrobić lepiej oraz z czego można być dumnym. Cieszę się, że młodzież, specjaliści i centra kultury aktywnie angażują się w te działania, i że już drugi rok z rzędu możemy poruszać tematy ważne dla państwa” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Profesor Alfredas Bumblauskas, zapytany przez moderatora, czy 35 lat niepodległości można nazwać „złotym wiekiem” Litwy, odpowiedział: „Możemy śmiało nazwać ten okres „złotym wiekiem” Litwy. Każdemu człowiekowi są zrozumiałe zarówno dobrobyt, jak i bezpieczeństwo”. Profesor dodał, że w 2022 r. Litwa pod względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) była na tym samym poziomie, co kraje Europy Zachodniej, a obecnie te liczby mogą być nawet wyższe.

Minister spraw wewnętrznych W. Kondratowicz, odpowiadając na pytanie o postęp Litwy w ciągu ostatnich 35 lat, stwierdził: „35 lat temu ogłosiliśmy, że 11 marca zaczniemy realizować niepodległość – nie dążymy do tego, ale zaczynamy ją realizować. Wówczas, podobnie jak dziś, pojawiało się wiele pytań dotyczących przyszłości: jak będziemy żyć, co nas czeka. Byliśmy sami, ale nasza determinacja pozwoliła nam osiągnąć to, co mamy teraz. Jedną z najlepszych decyzji dla Litwy było przystąpienie do NATO i Unii Europejskiej. Są to dwie kluczowe rzeczy, które umożliwiły nam podróżowanie, pracę na jednolitym rynku i korzystanie z gwarancji bezpieczeństwa. Cieszy, że nasz głos jest słyszany w Europie i poza nią”.

„Nie mamy żadnych potwierdzonych sygnałów ani znaków, które mogłyby sprawić, że zwątpimy w niezawodność zbiorowej obrony. Po 2014 roku podjęliśmy wiele kroków w celu wzmocnienia naszego bezpieczeństwa. Sytuacja geopolityczna nie jest łatwa, ale dzięki naszym wysiłkom pod względem jakości wyglądamy lepiej niż kiedykolwiek” – powiedział wiceminister obrony narodowej Karolis Aleksa.

„Biorąc pod uwagę, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień, bardzo ważne jest posiadanie aktywnego społeczeństwa – bez aktywnego społeczeństwa, aktywnie działającego Związku Strzeleckiego, Czerwonego Krzyża i bez zaangażowanych liderów społeczności, sołtysów itp. trudno będzie zdobyć wiedzę o tym, co powinniśmy zrobić w sytuacji kryzysowej” – powiedział minister spraw wewnętrznych W. Kondratowicz, mówiąc o kwestii jedności społecznej.

Uczestnicy dyskusji byli zadowoleni z obywatelstwa i aktywizmu młodego, niezależnego pokolenia. Na zakończenie konferencji mer R. Duchniewicz zwrócił się do młodych słuchaczy: „To, jakie państwo będziemy mieć za kilka dekad, będzie zależało tylko od was”.

Ulicami Rudomina przeszedł uroczysty pochód z flagą Litwy

| Fot. vrsa.lt

Uroczyste obchody Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy

11 marca w Rudominie uroczyście obchodzono 35-lecie Odzyskania Niepodległości Litwy. Uroczystość rozpoczęła się od pochodu z 150-metrową trójkolorową flagą. Następnie w Centrum Kultury w Rudominie odbył się koncert Państwowego Chóru „Wilno” oraz ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych sportowców rejonu wileńskiego.

Czytaj więcej: Obchody 11 marca w Wilnie [GALERIA]

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego