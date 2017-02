Od 14 lutego litewska telewizja narodowa transmituje konkurs dzieci i uczniów Litwy „Pieśń nad pieśniami”, który propaguje kulturę śpiewu oraz tradycje, a także pobudza dzieci do samorealizacji artystycznej. W tym roku nawet 3 zespoły wokalne i 6 solistów z rejonu wileńskiego wystąpią w konkursie talentów „Pieśń nad pieśniami”.



Odbywający się co dwa lata konkurs telewizyjny dzieci i uczniów „Pieśń nad pieśniami” jest jedną z najciekawszych i najbardziej popularnych imprez na Litwie. Możliwość uczestniczenia w nim mają najbardziej utalentowane dzieci i młodzież Litwy w wieku od 3 do 19 lat. Od 1974 r. konkurs organizuje Ministerstwo Oświaty Nauki Litwy, Narodowa Szkoła Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa oraz Narodowe Radio i Telewizja Litwy.

Przez piętnaście kolejnych niedziel o godz. 11:00 TV LRT będzie transmitować koncerty finałowe konkursu „Pieśń nad pieśniami”, podczas których wystąpi ponad 300 solistów i zespołów z 60 samorządów Litwy. Są oni podzieleni na cztery grupy wiekowe. W dniu 28 maja jury wyłoni zwycięzców konkursu, którzy wystąpią w Narodowym Teatrze Opery i Baletu.

W tym roku w konkursie „Pieśń nad pieśniami” biorą udział również przedstawiciele szkół rejonu wileńskiego. 14 lutego odbyła się pierwsza transmisja konkursu „Pieśń nad pieśniami”, podczas którego swoje talenty zademonstrowali: zespół wokalny „Geniukai” ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, uczennica Szkoły Muzycznej w Pogirach Estela Marcinkevičiūtė i wychowanek tej szkoły solista Maikl Jurgo, wychowanki Szkoły Muzycznej w Niemenczynie Wiktoria Szarejko, Agata Razgūnaitė i zespół wokalny dziewcząt. Na tych uczestników można głosować do 21 lutego b.r. do godziny 10:59 pod adresem: http://dainudainele.lt/#balsuok.

21 lutego o godzinie 11:00 odbędzie się druga transmisja konkursu „Pieśń nad pieśniami”, podczas której wystąpią następujący uczniowie szkół rejonu wileńskiego: uczeń Szkoły Muzycznej w Niemenczynie Julian Germanowicz, zespół wokalny Szkoły Muzycznej w Pogirach „Muzikos garsai“ i solistka z Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Helena Galin.

Cieszymy się i jesteśmy dumni z młodzieży rejonu wileńskiego, a także życzymy im powodzenia.

Zapraszamy do wspierania uczestników i głosowania na młodych przedstawicieli rejonu wileńskiego w konkursie “Pieśń nad pieśniami” pod adresem http://dainudainele.lt.

Przygotowane na podstawie www.dainudainele.lt