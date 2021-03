Podsumowanie projektu MEW@. „Taki projekt to forma patriotyzmu”

Dziś końca dobiegł Międzynarodowy Projekt MEW@ — „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa” Inicjatorem Gimnazjum jest im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Projekt miał pełnić rolę kulturowego pomostu za pośrednictwem internetu. W tym roku, w pierwszej edycji, w projekcie brały udział szkoły z czterech krajów — z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Polski i Litwy.

Połączone cztery kraje: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska i Litwa

Projekt „MEW@” zjednoczył szkoły z 4 krajów

| Graf. Ignacy Skrobia-Jaworski

Konferencja podsumowawcza była przewidziana wcześniej przez organizatorów.

Listopad, 2020 r. — ogłoszenie projektu, rejestracja uczestników, utworzenie grup roboczych (jedna szkoła z Litwy, druga z zagranicy);

Listopad/grudzień, 2020 r. — pierwsze spotkanie poznawcze, prezentacja twojej szkoły i miejscowości;

Grudzień 2020 r. / styczeń 2021 r. — drugie spotkanie, temat „Boże Narodzenie w naszym kraju”;

Luty, 2021 r. — trzecie spotkanie, temat „Danie tradycyjne. Kuchnia regionalna”;

Marzec, 2021 r. — czwarte spotkanie, wspólne spotkanie wszystkich uczestników projektu — konferencja „Dzielenie się dobrymi praktykami. Wrażenia. Podsumowanie.”

Na konferencji przeprowadzonej o godz. 17:00 w dniu 27 marca w trybie zdalnym, uczestnicy i organizatorzy podzielili się doświadczeniami, które zebrali podczas projektu.

Są ograniczenia nie do przeskoczenia

Nie zabrakło w projekcie wyzwań. Organizatorzy podkreślili, że technologie dają duże możliwości, ale są prawa, których obejść się nie da. Jak się okazało, to m.in. strefa czasowa.

„Jedyne, co realnie mogło nas rozdzielić, to cztery strefy czasowe. Trudno było ustalić wspólną godzinę do spotkania, bo w Chicago jest godz. 9:00, w UK 15:00, w Polsce 16:00, a na Litwie godzina 17:00. Razem pokonaliśmy tę barierę” — opowiadała na wstępie inicjatorka i koordynatorka projektu, Krystyna Masalska.

5 placówek z 4 krajów

W projekcie udział wzięło 5 placówek. Były to:

• Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham, W. Brytania — koordynowała Monika Bernat;

• Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago, USA — koordynowała Elżbieta Berkowicz;

• Szkoła Podstawowa im. A. Wodziczki w Rogalinku, Polska — koordynował Stefan Wieczorek;

• Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, rejon wileński, Litwa — koordynowała Ilona Masiewicz;

• Gimnazjum jest im św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu — koordynowała Krystyna Masalska.

Łącznie w projekcie MEW@ wraz z nauczycielami i koordynatorami wzięło udział ok. 70 osób. Pierwsze spotkanie miało miejsce w grudniu 2020 roku, o czym mieliśmy okazję również informować.

Talenty i subtelności

W czasie konferencji każda ze szkół przedstawiła na zakończenie wyjątkowe pasje i talenty swoich uczniów. Zaprezentowano m.in. kulturę oraz mowę góralską (zaprezentowaną przez 35. Królową Związku Podhalan w Północnej Ameryce), sporty narodowe, gwary, a nawet grę na perkusji.

Tego ostatniego uczestnicy mogli doświadczyć na żywo, ponieważ uczeń Oskar dał zebranym krótki koncert.

Wsparcie Polskiej Szkoły Wirtualnej

Projekt od początku do końca był wspierany przez Polską Szkołę Wirtualną na Litwie, grupę na Facebooku administrowaną przez Annę Pawiłowicz-Janczys. Grupa zrzesza szkoły współpracujące ze sobą za pośrednictwem nowych technologii. Koordynatorka Masalska zwróciła uwagę na brak kosztów w organizacji takiego projektu.

„Okazało się, że ten projekt finansowo był samowystarczalny. Potrzebny był wysiłek, czas i chęci. Przede wszystkim patriotyzm, którym chcieliśmy się dzielić na odległość” — zauważyła koordynatorka Krystyna Masalska.

„Dziękuję za poświęcony czas, bo każde spotkanie odbywało się w sobotę” — podkreśliła.

Na spotkaniu — Piłsudski

W spotkaniu brał także udział praprawnuk Adama Piłsudskiego, brata Marszałka Józefa Piłsudskiego. Opowiedział on o działalności społecznej na rzecz popularyzowania historii i patriotyzmu.

„Nasze grupy odwiedzają szkoły z żywą lekcją historii, gdzie mogą tę historię pokazać. Odkłamują pewne fakty na przestrzeni dziejów, które zostały zatarte bądź zakłamane. Ponadto opieka nad żołnierzami AK, powstańcami warszawskimi, to nasza misja” — opowiadał Tomasz Jamróz-Piłsudski.

„Pan taki podobny do marszałka!” — żartowali uczestnicy słuchając opowiadania.

Co zyskali uczniowie?

Uczniowie mogli poznać kulturę z wymienionych krajów. Wiedzą, że laczki w gwarze wielkopolskiej to buty. Wiedzą, śleboda to po góralsku wolność, a watra to ognisko. Wiedzą, skąd wziął się Robin Hood, a przede wszystkim wiedzą, jak łączący może być język polski i odwołanie do wspólnych korzeni.

„Ciągle się zastanawiamy, co znaczy dziś być patriotą. Czy to ktoś, kto dba o przyrodę, czy to ktoś, kto czci święta. Myślę, że to także uczestnictwo w takich projektach. To też jest forma patriotyzmu” — podkreśliła Ilona Masiewicz, koordynator projektu w Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach.

Spotkanie trwało 2 godziny. Każda szkoła po zakończonym projekcie otrzymała elektroniczny certyfikat uczestnictwa.

Dodatkowo, każda z zagranicznych szkół otrzymała od koordynatorów książkę o Wilnie. Pozostaje czekać na doręczenie ich przez kuriera.

Co dalej?

Koordynatorzy zaznaczyli, że liczą na kontynuację projektu w nowym roku. Druga edycja i jej zarys będzie omówiony na najbliższym spotkaniu organizatorów. Wiadomo, że w planach jest poszerzenie liczby uczestników.

„W tej edycji szkoły jeszcze nie do końca wiedziały, co to takiego. Myślę, że po tej pierwszej edycji, gdy pojawialiśmy się też w mediach, będzie łatwiej wyjaśnić, co chcemy osiągnąć. Jeśli się uda, to dołączyć może nawet Argentyna, Brazylia” — powiedziała „Kurierowi” koordynatorka projektu, Krystyna Masalska.

„Obcowanie nas zbliża i choć pandemia nas pozamykała, to z drugiej strony otworzyła nam nowe możliwości na kontakt. Pokazała, że są inne drogi kontaktu” — wyjaśniła Masalska.

Jak zaznaczyli organizatorzy, z pewnością będzie możliwość zgłoszenia się do projektu w następnym roku i poszerzenie horyzontów uczniów i nauczycieli. Po więcej informacji trzeba jednak zaczekać.

Konferencja została zamknięta ciepłymi życzeniami wielkanocnymi i wyrazami wdzięczności.

„Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy, bo gdy słyszę ten akcent, tę śpiewną gwarę, to ciepło na sercu się robi” — przed zakończeniem oświadczyła jedna z uczestniczących uczennic.

Projekt MEW@ trwał od grudnia do końca marca.

