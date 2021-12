IX edycja „Polish Business Awards” — pięciu nagrodzonych

We czwartek 9 grudnia w ambasadzie RP w Wilnie odbyła się gala IX już edycji konkursu „Polish Business Awards” organizowanego przez ambasadę RP w Wilnie we współpracy z Polsko-Litewską Izbą Handlową. Jest to uroczyste podsumowanie konkursu, w którym nagradzani są polscy i litewscy przedsiębiorcy, aktywnie działający na obu tych rynkach i przyczyniający się do rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych.

Nagrodę dla Orlen Lietuva odebrał prezes litewskiego oddziału, Michał Rudnicki

Fot. Marian Paluszkiewicz



Nagrodzeni

Statuetki wręczono w pięciu kategoriach. Wyróżniony został m.in. litewski oddział PKN Orlen, Orlen Lietuva, a także wchodząca na polski rynek firma dostarczająca zakupy do klienta Barbora Polska.

Nagrodę otrzymała również firma przetwórstwa szkła, Press Glass, za spółkę-córkę w Kowieńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Statuetką poszczycić się może także portal do odsprzedaży używanej odzieży, Vinted.

Nagrodę Honorową otrzymało Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”.

Nagrody i dziedziny

Inwestycja energetyczna 2021 Roku – Orlen Lietuva

Spółka Orlen Lietuva otrzymała wyrażenie za rozpoczęcie inwestycji hydrokrakingu w Rafinerii w Możejkach. Dzięki wprowadzonym technologiom możliwe będzie zwiększenie konkurencyjności tej jedynej w krajach bałtyckich rafinerii, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Projekt hydrokrakingu o wartości ponad 600 mln euro, z czego 70 mln euro to wkład z budżetu Litwy jest największą inwestycją w historii Litwy.

Nagrodę odebrał Dyrektor Generalny Orlen Lietuva Michał Rudnicki.

Debiut na rynku Polskim 2021 Roku – Barbora Polska

Barbora otrzymała statuetkę za wejście na rynek polski w 2021 r. z ofertą zakupów internetowych z dostawą do klienta. Spółka otworzyła centrum magazynowe i dystrybucyjne w Ożarowie Mazowieckim, wyleasingowała 150 samochodów dostawczych oraz zatrudniła ok. 200 osób.

Nagrodę odebrał CEO Viktoras Juozapaitis.

Debiut na rynku litewskim Roku 2021 – Press Glass

Firma Press Glass została nagrodzona za utworzenie spółki–córki na Litwie w celu wybudowania w Kowieńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej nowego zakładu przetwórstwa szkła dla przemysłu budowlanego (rynku residential). Inwestycja ta będzie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zautomatyzowanych zakładów tego typu w Europie.

Nagrodę odebrał Manager Press Glass Kaunas Vytautas Kuras

Litewski start–up w Polsce Roku 2021 – Vinted

Założona w 2008 r. jako litewski start–up internetowa platforma handlowa przeznaczona do sprzedaży i wymiany używanej odzieży przez osoby prywatne w 2021 r. przebojem weszła na polski rynek. Obecnie firma ma ponad 50 milionów użytkowników na całym świecie i zatrudnia blisko 1000 osób.

Nagrodę odebrała Senior Director Elena Vėgėlytė.

Nagroda Honorowa dla Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

W uznaniu zasług dla rozwoju polsko-litewskiej współpracy gospodarczej, w 10 – rocznicę powstania organizacji, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” wyróżnione zostało nagrodą honorową Polish Business Award 2021. Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” to organizacja skupiająca małych i średnich polskich przedsiębiorców na Litwie reprezentujących szeroki wachlarz działalności.

Jej celem jest wspierania interesów gospodarczych wszystkich członków stowarzyszenia, rozwój polsko-litewskiej współpracy ekonomicznej oraz popularyzacja ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Na podst.: Ambasada RP w Wilnie