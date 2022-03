Wsparcie finansowe dla osób, które przyjmą pod swój dach uchodźców

Mieszkańcy Litwy, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy otrzymają wsparcie finansowe od państwa. O kwotach, które zostaną im przydzielone poinformowała minister opieki socjalnej i pracy Monika Navickienė.

Litwa przyjęła ponad 20 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy

„Ludzie, którzy zapewnią ukraińskim uchodźcom zakwaterowanie otrzymają rekompensatę w wysokości 150 euro miesięcznie za pierwszego przyjętego uchodźca oraz po 50 euro miesięcznie za każdego kolejnego. Będą to jednakowo obowiązujące w całym kraju kwoty, niezależnie od tego w którym zakątku Litwy zamieszkają uchodźcy” — wczoraj w wywiadzie dla LRT powiedziała minister.

Pierwsze wypłaty po upływie miesiąca

Planuje się, że pierwsze wypłaty nastąpią po upływie miesiąca od chwili przyjęcia do swego domu czy mieszkania uchodźców. Pieniądze te będą wypłacane nie dłużej niż przez trzy kolejne miesiące.

„Spodziewamy się, że po upływie tego terminu ludzie z Ukrainy zintegrują z naszym społeczeństwem, znajdą pracę, wynajmą sobie mieszkania oraz będą w stanie sami siebie utrzymać. Wydaje się nam, że w ciągu pierwszego miesiąca mieszkańcy musieliby nieodpłatnie, z dobrego serca gościć u siebie uchodźców. Widzimy, że teraz tak to i wygląda” – zaznaczyła Navickienė.

Wniosek można złożyć w samorządzie

Jej zdaniem, dzięki wypłacanym przez państwo rekompensatom, zwiększy się liczba osób gotowych do przyjęcia rodziny z Ukrainy pod swój dach.

„Na skutek napływu co raz większej liczby Ukraińców potrzebujemy coraz więcej lokali nadających się do jak najszybszego ich zakwaterowania. Miejsca dla nich potrzebne są we wszystkich samorządach kraju. Wniosek o wypłatę rekompensaty za przyjęcie pod swój dach uchodźców z Ukrainy można złożyć w tym samorządzie, na terenie którego zarejestrowane jest mieszkanie czy dom, w którym tymczasowo zamieszkają. Osoby, które chcą i mają możliwość pomóc Ukraińcom wydając własne środki na ten cel, mogły by nie korzystać z zapomogi. Z pewnością będą tacy ludzie na Litwie, którzy w geście solidarności z narodem ukraińskim nie skorzystają z udzielanej przez państwo rekompensaty” — podkreśliła minister.

Jej zdaniem, ubieganie się o rekompensatę jest osobistym wyborem każdego obywatela.

Na Litwie ponad 20 tys. uchodźców

Postanowienie w kwestii wypłacania rekompensaty jest omawiane z minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė, która w najbliższym czasie ma je zatwierdzić. Według danych opublikowanych 20 marca przez Departament Statystyki, na Litwie zarejestrowało się około 24 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, ponad 10 tys. stanowią osoby niepełnoletnie.

Zbierane są środki na potrzeby uchodźców

Co raz więcej mieszkańców kraju angażuje się w akcję wsparcia Ukrainy. Zebrane środki są przeznaczane na potrzeby uchodźców, zakup niezbędnych artykułów — materiałów opatrunkowych, apteczek, żywności. Pomocy udzielają państwo jak też organizacje pozarządowe: Litewski Czerwony Krzyż, Służba Pomocy Zakonu Maltańskiego, Caritas, Maisto bankas, organizacja społeczna Gelbėkit vaikus i wiele innych.

— Obecnie zapraszamy do udzielenia wsparcia Ukrainie poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na konto, za pośrednictwem platformy aukok.lt. W ten sposób ludzie ofiarowali już prawie 2 mln euro. Przekazać darowiznę w wysokości 5 euro można też wysyłając sms-a na krótki numer 1485 — poinformowała „Kurier Wileński” Luka Lesauskaitė, rzeczniczka prasowa Litewskiego Czerwonego Krzyża.

