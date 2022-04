„Noc z niedzieli na poniedziałek była stosunkowo spokojna w większości kraju, ale w obwodach charkowskim, ługańskim, donieckim, mikołajowskim i chersońskim trwały ostrzały” — podsumowuje portal Hromadske.

W Buczy wojska rosyjskie zostawiły ślady masowego mordu

| Fot. EPA-ELTA

W nocy Rosjanie ostrzeliwali z artylerii Charków. W okolicach Iziumu kontynuowane są zacięte walki — przeciwnik próbuje się przebić w kierunku Donbasu. Wojska rosyjskie praktycznie bez przerwy ostrzeliwują miejscowości w obwodzie ługańskim. W Lisiczańsku, Siewierodoniecku, Zołotym i Kreminnej uszkodzone są bloki mieszkalne i domy. Według szefa władz obwodowych Serhija Hajdaja w regionie zniszczono wszystkie obiekty infrastruktury. Trwał również ostrzał miejscowości Awdijiwka, Wuhłedar, Marjinka i Nowoługańskie w obwodzie donieckim. Uszkodzono wiele domów. Wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej i dwóch rannych osobach. Koleje ukraińskie podstawiają dodatkowe pociągi do ewakuacji z obwodów ługańskiego i donieckiego. W obwodzie mikołajowskim w nocy informowano o głośnych wybuchach — siły rosyjskie przeprowadziły trzy ataki rakietowe. Szef władz obwodowych Witalij Kim poinformował o jednej osobie, która odniosła obrażenia. Odgłosy wybuchów i ostrzałów słychać było także w obwodzie chersońskim. Wojska rosyjskie koncentrują się w zajętych wsiach. Władze okupacyjne nie przepuszczają pomocy humanitarnej.

Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała o nowych świadectwach rosyjskich zbrodni — tortur, gwałtów i zabójstw na terenach, które okupowała armia rosyjska. „W Makarowie w obwodzie kijowskim rosyjscy żołnierze obcięli ręce 80-letniemu mężczyźnie na oczach jego córki. Mężczyzna zmarł” — oświadczyła Denisowa. W Irpieniu, w tym samym obwodzie, 20-letnia ciężarna kobieta została zgwałcona przez dwóch Rosjan; straciła dziecko. Według informacji Denisowej w obwodzie czernihowskim znaleziono ciała zastrzelonych ludzi, prawdopodobnie miejscowych mieszkańców, przy cerkwi, w której rosyjscy żołnierze rozmieścili swój sztab. W obwodzie chersońskim mężczyzna był bity, m.in. kolbami karabinów, na oczach córki. Denisowa oświadczyła, że w miejscowościach, które znajdowały się pod rosyjską okupacją, są dziesiątki, a nawet setki osób, które były katowane, okaleczane, torturowane. „Terror, brutalne traktowanie i zabójstwa ludności cywilnej na okupowanych terytoriach to zbrodnie wojenne” — napisała Denisowa w komunikacie.

We wtorek, 12 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwróci się do litewskiego sejmu z przemówieniem. Lider Ukrainy powinien przemówić do litewskiego parlamentu w trybie online podczas posiedzenia, które odbędzie się o godz. 11.00. Od 24 lutego, odkąd Ukraina walczy z okupacyjną armią rosyjską, Zełenski zwrócił się z wideoprzemówieniem do UE, USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady i innych krajów zachodnich. Jednym z głównych motywów wystąpień Zełenskiego w zachodnich parlamentach jest uzależnienie bezpieczeństwa europejskiego od zakończenia agresji Moskwy na jego kraj. W swoich wystąpieniach Zełenski nakłania też kraje zachodnie do silniejszego nacisku i nałożenia ostrzejszych sankcji na Rosję, która coraz bardziej oddala się od standardów wspólnoty międzynarodowej.

Na podst.: PAP, BNS