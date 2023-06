Twoja krew może uratować życie, potrzeba jest zwłaszcza latem

— Latem zapotrzebowanie na krew wzrasta. W okresie wakacyjnym dawcy wszystkich grup krwi są równie ważni i potrzebni, ponieważ nigdy nie można wiedzieć, jaka grupa będzie potrzebna dzisiaj. Dlatego prosimy każdego, kto może zostać krwiodawcą, by pomógł uratować komuś życie — podkreśla w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Edita Urbonienė, kierowniczka działu organizacji krwiodawstwa Narodowego Centrum Krwiodawstwa.

Latem zmniejsza się liczba krwiodawców

Lato to czas, kiedy organizacje zajmujące się organizacją krwiodawstwa stają przed największymi wyzwaniami. Krew jest potrzebna każdego dnia, jednak szczególne zapotrzebowanie na nią odnotowuje się w okresie letnim. W tym czasie większość wyjeżdża na wakacje albo na łono natury, co powoduje, że zmniejsza się też liczba krwiodawców. Wakacje natomiast jest okresem, w którym dochodzi do częstszych wypadków, dlatego teraz rezerwy krwi są szczególnie potrzebne.

Zalety oddawania krwi

— Udowodniono naukowo, że utrata krwi pobranej podczas standardowej procedury jej pobierania (450 ml) nie jest szkodliwa dla zdrowej osoby. Nawet przeciwnie, oddawanie krwi sprzyja regeneracji komórek krwi, jej rozrzedzaniu, więc dawcy krwi rzadziej cierpią na zawał mięśnia sercowego, udar mózgu i inne podobne choroby układu sercowo-naczyniowego. Istnieją również dowody na to, że stali dawcy krwi, których organizm przystosował się do jej utraty, po poważnych wypadkach samochodowych, trudnych operacjach, gdy traci się dużo krwi, mają większe szanse na przeżycie. Tak więc oddawanie krwi nie jest szkodliwe, ale nawet korzystne dla dawców. Ponadto krew dawcy jest badana pod kątem markerów zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby typu A, hepatio B, zapalenie wątroby typu C, HIV, zakażenie parwowirusem). Tak więc, oddając krew, dawca jednocześnie sprawdza swoje zdrowie pod kątem obecności chorób zakaźnych — wymienia zalety oddawania krwi Edita Urbonienė.

Kto może zostać krwiodawcą, a kto — nie?

Oddawać krew może każda zdrowa osoba w wieku 18–65 lat. Regularni dawcy krwi, których zdrowie jest bez zarzutu, po decyzji lekarza mają możliwość oddania krwi nawet w wieku 65 lat.

— Bardzo ważne jest, aby krwiodawca był odpowiedzialny, dlatego jeżeli nie jest pewien, czy może zostać krwiodawcą, powinien zapytać specjalistę. Pamiętajmy, że krwiodawstwo to bardzo odpowiedzialne działanie. Dawcą krwi nie może być osoba z chorobami onkologicznymi, ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, doświadczająca powtarzających się przypadków omdlenia lub drgawek, z ciężkimi aktywnymi, przewlekłymi lub nawracającymi chorobami krwi, układu odpornościowego, układu oddechowego, układu moczowego, metabolizmu, układu pokarmowego, a także z cukrzycą (jeśli stosowana jest insulina), z chorobami zakaźnymi, takimi jak HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, wirusowym zapaleniem wątroby typu C, babeszjozą, gorączką Chagasa (Trypanosoma cruzi), leiszmaniozą trzewną (Kala Azar), promienicą, tularemią, kiłą itp. — zaznacza Edita Urbonienė.

