Państwowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) zdecydowała, że „Standardowy” publiczny plan energii elektrycznej spółki Ignitis będzie tańszy o 3,5 proc. w jednej strefie czasowej, czyli 0,8 centa z obecnych 22,7 centa do 21,9 centa za kilowatogodzinę.

Drożej już w grudniu

Odbiorcy energii elektrycznej już otrzymują nieprzyjemne listy, w tym niżej podpisany, że wzrosną rachunki.

Tzw. gwarantowane dostawy będą droższe już w grudniu — cenę podwyższą rosnące taryfy.

Tańszy będzie dwustrefowy plan „Standard”. Część dzienna będzie tańsza o 1,1 centa (4,2 proc.) — z 26,1 centa do 25 centów za kWh, a część nocna będzie tańsza o 0,6 centa (3,8 proc.) — z 15,8 do 15,2 centów za kWh. Zatwierdzone taryfy na publiczne dostarczanie energii elektrycznej od 1 stycznia 2024 r. (z VAT).

Choć inne składniki rosną, to szacowana cena zakupu energii elektrycznej na pierwszą połowę przyszłego roku maleje i wyniesie 8,228 centów za kWh, co stanowi około 29 proc., czyli o 3,38 centów taniej niż w drugiej połowie tego roku (11,605 centów, bez podatku VAT).

Będzie zwrot nadwyżki?

Dostawca energii elektrycznej Ignitis planuje użytkownikom stopniowy zwrot 13 mln euro. Nadpłatę firma uzyskała dzięki większym dochodom niż planowała.

„Spadek cen wynika z faktu, że w pierwszym półroczu 2023 r. Ignitis zebrał więcej o 13 mln euro, dostarczając odbiorcom energię elektryczną w większej cenie niż ona była warta w rzeczywistości” — powiedział przewodniczący VERT Renatas Pocius.

Według niego, przeliczając zużycie 80 kWh miesięcznie, miesięczny rachunek tych użytkowników obniżyłby się o około 70 centów.

Zaopatrzenie publiczne w energię elektryczną jest istotne dla około 450 000 konsumentów należących do trzeciego etapu liberalizacji rynku, a którzy nie wybrali niezależnego dostawcy.

Regulowana cena rośnie

Tym samym spada ogólna publiczna cena energii elektrycznej, ale rosną taryfy przesyłowe, a to z kolei podwyższy rachunki niezależnych operatorów dostaw energii o 2-3 centy w części regulowanej.

Skutkiem tego, w porównaniu do poprzedniego tygodnia, ceny planów ze stałą ceną prądu za 1 kWh od niezależnych dostawców wzrosły o 6-16 proc. 24-miesięczna oferta dostawców planów stałych cen energii elektrycznej wyniesie 24-28 centów za kWh (jedna strefa czasowa) i 20-31 centów za kWh (dwie strefy czasowe).

Z kolei oferowane 12 miesięcy stawki dla planów ze stałą ceną wynoszą odpowiednio: 24-28 centów i 18-31 centów za kWh.

Od stycznia mniej za gaz

Użytkownicy w pierwszej połowie 2024 r. zapłacą o 4-7 centów mniej za gaz.

Mieszkańcy, którzy zużywają najmniej gazu (do 300 metrów sześciennych rocznie) — mogą liczyć na obniżkę ceny o 7 centów do 1,29 euro, druga grupa — ci, którzy ogrzewają swoje domy gazem (od 300 do 20 000 metrów sześciennych) — będą mieli obniżkę o 4 centy do 0,83 euro, a trzecia grupa o najwyższym zużyciu gazu (ponad 20 000 metrów sześciennych) — otrzyma obniżkę o 4 centy do 0,79 euro.

Od stycznia przyszłego roku państwo nie będzie już wypłacać rekompensat.

