— To, że budżet już został zatwierdzony, jest wielkim osiągnięciem. Ponieważ sytuacja jest taka, że dany budżet dla rady może wyglądać, że on powinien być inny, niż wygląda dla mera i odwrotnie. Głównym naszym zadaniem było ugrupować wszystko według priorytetów, wysłuchać głosów opozycji, frakcji, a także osób pracujących według umowy o współpracy w radzie — powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Budżet składa się z: środków budżetu samorządu — 148,8 mln, dotacji państwowych — 56,9 mln, dochodów instytucji budżetowych — 3,1 mln oraz funduszy UE — 0,3 mln. Budżet zostanie przeznaczony na polepszenie jakości życia mieszkańców rejonu wileńskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalsze podniesienie jakości i dostępności edukacji, poprawę infrastruktury dróg i ulic rejonu, włączenie mieszkańców w podejmowanie decyzji oraz właściwe zagospodarowanie terytorium rejonu.

— Myślę, że budżet jest optymalny. To cieszy, że ta dyplomacja dała rezultat i widzimy, że można kontynuować te prace, które były już rozpoczęte i rozpocząć nowe, które są bardzo potrzebne dla mieszkańców rejonu. Gdybym to ja sam układał ten budżet, byłby on trochę inny, ale dzisiaj cieszę się, że już jest przyjęty i mamy budżet, który był naprawdę dyskutowany i dyplomatycznie analizowany na wszystkich komitetach — zaznaczył mer rejonu wileńskiego.

Zdaniem Roberta Duchniewicza zwiększony budżet pozwoli zapewnić długoterminowy i strategiczny rozwój rejonu, rozwiązać najpilniejsze problemy mieszkańców, zapewnić im lepszą jakość życia.

„Cieszę się, że po długich i konstruktywnych dyskusjach udało się osiągnąć porozumienie i rada zatwierdziła budżet. Nie jest łatwo go uzgodnić. To wielka praca, trzeba uwzględnić potrzeby wszystkich instytucji, program polityczny i znaleźć akceptację innych sił politycznych. W budżecie pojawiają się nowe środki, które znalazły się zarówno w moim programie wyborczym, jak i w porozumieniu frakcji. Czy w budżecie jest wszystko, co wystarczy na dalszy rozwój rejonu? Zdecydowanie jeszcze nie. Mamy gdzie się podciągnąć. Ale to solidny fundament do dalszych działań. Po otrzymaniu dodatkowych środków będziemy nadal podejmować najlepsze rozwiązania” — mówi mer Duchniewicz.

Oświata priorytetem

Największą część budżetu przeznaczono na oświatę. Samorząd przeznaczy na niego 42,2 proc. ogółu budżetu, czyli 88,3 mln euro. W porównaniu do roku 2023 kwota ta wzrosła o 16,5 mln euro.

Więcej środków samorząd przeznaczy na nieformalną edukację dzieci, aby wszystkie dzieci rejonu miały możliwość uczęszczania do kółek. Na realizację działań szkół w nieformalnej edukacji dzieci, poprawę środowiska oświatowego, finansowanie programów a także organizację wypoczynku letniego dla uczniów przeznaczono ok. 3,5 mln euro.

Po raz pierwszy samorząd uruchomi modułowy program wynajmu przedszkoli, aby stworzyć więcej miejsc dla dzieci. Przewidziano fundusze na prace przygotowawcze dla utworzenia grup przedszkolnych.

Na zakończenie budowy przedszkola w Rzeszy przeznaczono 1,2 mln euro, na urządzenie boiska sportowego i budowę dobudówki do Gimnazjum w Awiżeniach — 1 mln euro, na modernizację Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie wraz z budową auli i gmachów szkoły muzycznej — 510 tys. W ciągu roku przewidywana jest realizacja prac projektowych dobudówki Gimnazjum w Pogirach.

W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznych na rekonstrukcję rynku w Rudominie zostanie przeznaczonych około 671 tys. euro

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Transport i terytoria

W tym roku na rozwój wygodnego i bezpiecznego systemu transportu planuje się przeznaczyć ok. 15 mln euro.

Dużą uwagę samorząd poświęci właściwemu planowaniu terytoriów. Niedawno została podpisana umowa z ZSA Tyrens Lietuva, która dotyczy korekty planu ogólnego obszaru samorządu. W budżecie przewidziano środki na dalsze procedury.

W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznych na rekonstrukcję rynku w Rudominie zostanie przeznaczonych około 671 tys., na kompleksowe uporządkowanie osiedla Czarny Bór — 559 tys., rozpocznie się tworzenie wielofunkcyjnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w Rzeszy.

Włączenie mieszkańców i gospodarka komunalna

Aby jeszcze bardziej włączyć mieszkańców w podejmowanie decyzji, samorząd po raz pierwszy uruchomi inicjatywę budżetu partycypacyjnego. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli decydować, na co przeznaczyć środki.

Na stworzenie bezpieczniejszego i czystszego środowiska życia w rejonie wileńskim zwiększa się finansowanie z 30,7 mln do 36,1 mln euro. Samorząd będzie rozbudowywać infrastrukturę gospodarki komunalnej, przejdzie na odnawialne źródła energii i zacznie rozwiązywać drażliwy problem budowy sieci ścieków deszczowych.

Aby pielęgnować środowisko, zmniejszać zanieczyszczenie środowiska, w celu zorganizowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, planuje się wdrożenie zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska i innych środków.

Na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środki budżetowe rosną od 22,1 mln do 29,4 mln euro. Najwięcej środków trafi na pomoc społeczną osobom potrzebującym — 8,4 mln euro. Na zapewnienie działalności ośrodków, w ramach których świadczone są usługi społeczne przeznaczono 7,3 mln euro.

Planowane jest utworzenie Dziennego Ośrodka Opieki Społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością we wsi Puciniszki (gm. Suderwa) oraz Dziennego Ośrodka Zajętości dla Osób Niepełnosprawnych we wsi Sorok Tatary (gm. Pogiry). Przeznaczono na to 700 tys. euro. Będzie kontynuowany rozwój projektów budownictwa socjalnego.

Na modernizację Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie wraz z budową auli i gmachów szkoły muzycznej przeznaczono 510 tys. euro

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Więcej środków na kulturę, sport, turystykę i zdrowie

Na rozwój kultury, sportu i turystyki budżet samorządu zwiększa się o 1,2 mln euro, do 12,6 mln euro. W Pogirach, gdzie nie było ani centrum kultury, ani filii, rozpocznie się budowa takiego ośrodka i zostanie zorganizowana rekonstrukcja terenu rekreacyjnego. Wzmocnienie projektów infrastruktury kulturalnej planowane jest także w innych miejscowościach.

Samorząd przeznaczy środki na dalszą budowę kompleksu sportowego i uporządkowanie przestrzeni publicznych w Skojdziszkach, a także będzie projektował kompleksy sportowo-rekreacyjne w Niemenczynie i Rudominie.

Samorząd przeznaczy 50 tys. euro na zachowanie sakralnego dziedzictwa religijnego.

Na zapewnienie publicznej opieki zdrowotnej przeznaczono 2,7 mln euro. Wzmacniając opiekę zdrowotną, samorząd zwróci szczególną uwagę na kontrolę i profilaktykę uzależnień.

