Na Litwie czas letni zostanie wprowadzony w najbliższą niedzielę — 31 marca, o godzinie 3:00.

— Przestawienie zegarów na wiosnę może mieć znacznie większy wpływ na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne niż zmiana godzin jesienią. A ​​ludzie zaczynają przygotowywać się do zmiany czasu… za późno! — mówi nam farmaceutka Elvyra Ramaškienė.

Banalnie — 1 godzina, a konsekwencje…

Przesunięcie do przodu zegarków — banalnie, ale o zaledwie jedną godzinę — może mieć negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Ponieważ w nocy — z soboty na niedzielę — stracimy godzinę snu, później mogą wystąpić jego zaburzenia, które jeszcze bardziej utrudnią wstanie w poniedziałek do pracy.

— Nie zdziwmy się więc, jeśli w pierwszych dniach poczujemy silniejsze zmęczenie i zmniejszoną koncentrację w pracy. Zmiana czasu wpływa także na nasze zdrowie emocjonalne — możemy mieć gorszy nastrój, być bardziej wrażliwi, drażliwi — ​​mówi Elvyra Ramaškienė.

Jak twierdzi, aby ograniczyć negatywny wpływ przestawienia zegarków na nasze zdrowie, już teraz powinniśmy zacząć się do tego przygotowywać i podaje kilka sposobów, które mogą w tym pomóc:

Zacznij wcześniej wstawać już teraz

— Jeśli zaczniesz wstawać co najmniej o 15 minut wcześniej od „feralnego” poranka, za kilka dni nie powinieneś już odczuwać zmiany czasu tak mocno. A jeśli masz plany na weekend i przewidujesz późne obiady i rozrywkę, zacznij — choć na tych kilka dni przed „Godziną Zero”, wstawać o pół godziny wcześniej — uśmiecha się farmaceutka.

Herbatki ziołowe na wieczór

— Wieczorem, przynajmniej na kilka godzin przed pójściem spać, pij herbaty ziołowe. Niezwykle pomocna może być melisa, mięta pieprzowa, a nawet serdecznik pospolity (łac. leonurus cardiaca, lit. sukatžolė ) — mówi farmaceutka i wskazuje preparat również dostępny w aptece — melatoninę: — Radzę robić to codziennie wieczorami — przed pójściem spać. Pomoże to pobudzić produkcję hormonu melatoniny w naszym organizmie, zachęcając go tym samym do wcześniejszego zasypiania.

Zadbaj o swoje serce

— Przestawianie czasu może mieć wpływ na zaostrzenie chorób układu krążenia. Z tego też to powodu radzę zadbać nie tylko o swoją, ale także o apteczkę starszych bliskich, aby zawierała leki na nadciśnienie i spadki ciśnienia — podsumowuje swoje rady Elvyra Ramaškienė farmaceutka z sieci aptek „Eurovaistinė”.

Kto to wymyślił?

30 kwietnia 1916 r. obywatele II Rzeszy jako pierwsi na świecie przesunęli zegarki o godzinę do przodu. To jednak nie Niemcy wpadli na pomysł sezonowej zmiany czasu.

Pierwszy wpadł na to amerykański uczony i prezydent USA Benjamin Franklin, który zauważył, że gdyby ludzie wstawali i kładli się spać wcześniej, zyskałaby na tym gospodarka.

