Alarmujące dane: siedmiokrotnie wzrosła liczba chorych na odrę

— Bardzo sceptycznie podchodzę do takich decyzji prokuratury, zwłaszcza gdy są one ze sobą sprzeczne. Kiedy mieliśmy, powiedzmy, tego samego Žemaitaitisa, to z powodu wiersza, w którym porównał Izrael do Putina i sformułował inne antysemickie hasła, jest on podejrzanym...