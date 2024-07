Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na dłuższy pobyt na Litwie

„W pierwszym półroczu 2024 r. cudzoziemcom wydano łącznie 78 121 tys. zezwoleń na pobyt czasowy na Litwie: ponad 33 tys. stanowią zezwolenia wydane z racji składania pierwszego wniosku o zezwolenie na czasowy pobyt, 44 tys. to przedłużenia tego rodzaju zezwoleń. Tymczasem w ciągu sześciu miesięcy 2023 r. cudzoziemcom wydano blisko 72 tys. zezwoleń na pobyt czasowy, 14,5 tys. zezwoleń przedłużono” — informuje Departament Migracji przy MSW.

Zdaniem Eveliny Gudzinskaitė, dyrektorki Departamentu Migracji taka tendencja wskazuje na to, że z roku na rok więcej obcokrajowców decyduje się na coraz dłuższy legalny pobyt w naszym kraju.

Zmniejszyła się liczba Ukraińców i Rosjan

Statystyki wskazują, że o 10 tys. zmniejszyła się liczba przebywających na Litwie Ukraińców. Jednak ich wspólnota nadal jest najbardziej liczną i stanowi obecnie 76 tys. osób. W tym 44 tys. osób to uchodźcy wojenni, którzy podlegają uruchomionemu przez Unię Europejską mechanizmowi ochrony tymczasowej. Drugą co do wielkości wspólnotą są Białorusini. Ich liczba w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększyła się o kilkaset osób i liczy obecnie 62 tys. osób. O kilkaset zmniejszyła się liczba przebywających w kraju Rosjan. Statystyki wskazują, że w dniu 1 lipca br. było ich 15,5 tys.

Wzrosła liczba Uzbeków i Tadżyków

Obecnie w kraju mieszka 10 200 Uzbeków. Są oni czwartą co do wielkości wspólnotą cudzoziemców. W ciągu sześciu miesięcy z 5 700 do 7 tys. wzrosła liczba legalnie przebywających na Litwie Tadżyków. Zajmują oni piąte miejsce. Większość obcokrajowców nadal przyjeżdża do pracy. Kolejnymi co do liczebności grupami są członkowie ich rodzin, wykwalifikowani pracownicy i studenci.

Potrzebni na krajowym rynku pracy

Zdaniem Žygimantasa Mauricasa, ekonomisty banku Luminor, krajowy rynek pracy potrzebuje obcokrajowców.

— Litwa już od dłuższego czasu jest w czołówce krajów prężnie rozwijających się. Wielu mieszkańcom jednak jest trudno dostosować się do szybkiego wzrostu gospodarczego, odnaleźć się w zmieniających się realiach. To powoduje wzrost bezrobocia, a zatem brakuje osób pracujących, którzy mogliby utrzymywać naszych emerytów. Do tego dochodzi jeszcze nie najlepsza sytuacja demograficzna. Legalnie zatrudniani do pracy obcokrajowcy są bardzo potrzebni na litewskim rynku pracy. W wielu sektorach brakuje pracowników, dlatego znalezienie pracy nie jest trudne, problemy najczęściej dotyczą znalezienia pracowników niższego i średniego szczebla. Niektórzy przyjeżdżają w celach zarobkowych na pewien okres, a zostają na stałe. Są potrzebni dla krajowej gospodarki — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” ekonomista.

W ciągu pierwszego półrocza br. 2 455 obcokrajowców otrzymało zezwolenie na stały pobyt na Litwie. Jest to o wiele więcej w porównaniu do 2023 r., gdy w ciągu całego roku takie zezwolenia wydano dla 1 770 osób. Obecnie w kraju zamieszkuje 221 285 obcokrajowców.

